Kulturnachrichten

Sonntag, 30. Mai 2021

"Friends"-Fans in China empört über Zensur Staatliche Zensoren in China haben die Spezialfolge zum Wiedersehen der Hauptdarsteller von Friends um Auftritte von Stars wie Lady Gaga, Justin Bieber und der koreanischen Boyband BTS gekürzt. Diese waren bei der Führung der Kommunistischen Partei in Ungnade gefallen. Lady Gaga waren 2016 Tourneen durch China verboten worden, nachdem sie sich mit dem im Exil lebenden Dalai Lama getroffen hatte. Die koreanische Boyband BTS hatte Chinas Kommunistische Partei im vergangenen Jahr verärgert, als sie über die "Geschichte des Leids" in der Region sprach, aber die chinesischen Soldaten nicht erwähnte, die im Koreakrieg gestorben waren. Die chinesischen Fans der US-Serie kritisierten zudem, dass aus der Spezialfolge "Friends: The Reunion" alle Bezüge zu lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen gelöscht wurden. Die in China gesendete Version war mehrere Minuten kürzer als die 104 Minuten lange Original-Version, die HBO Max am Donnerstag ausgestrahlt hatte. "Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Stars der Sitcom waren für ein einmaliges Wiedersehen der Charaktere wieder vor die Kamera getreten.

Mülheimer Dramatikpreis für Ewelina Benbenek Der Mülheimer Dramatikpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Ewelina Benbenek für ihr Theaterdebüt "Tragödienbastard". Das hat am Samstagabend im Rahmen der Mülheimer Theatertage eine fünfköpfige Jury aus Kritikern und Theaterschaffenden entschieden. Die Debatte wurde live im Internet übertragen. Der Dramatikpreis (früher: "Dramatikerpreis") ist mit 15.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Benbenek wurde 1985 in Polen geboren. Ende der 1980er Jahre kam sie nach Deutschland. Die gelernte Kultur- und Literaturwissenschaftlerin war von 2014 bis 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neuere deutsche Literatur/Theaterforschung der Universität Hamburg. "Tragödienbastard" wurde Ende Oktober 2020 im Schauspielhaus Wien uraufgeführt.

Tausende bei Konzert in Paris Getestet und mit Masken haben in Paris 5.000 Musik-Fans bei einem Konzert gefeiert. Die französische Rockband Indochine und DJ Etienne de Crecy spielten in einer Arena im Osten der frazösischen Hauptstadt. Das Konzert war ein Probelauf, mit dem untersucht werden soll, ob und wie wieder Großveranstaltungen in Frankreich zugelassen werden können. Die 5.000 Besucher drängten sich im Stehbereich der überdachten Arena ohne Abstandsregeln. Sie bekamen die Tickets dafür gratis, mussten sich aber zweimal vor dem Konzert testen lassen und ein drittes Mal danach. Zu den Organisatoren gehörte die Pariser Krankenhausbehörde.

Israelischer Bildhauer Dani Karavan gestorben Der israelische Bildhauer Dani Karavan ist tot. Er starb im Alter von 90 Jahren in Tel Aviv, wie Bürgermeister Ron Chuldai am Samstag bei Twitter mitteilte. In Deutschland war Karavan unter anderem für das Mahnmal für den NS-Völkermord an bis zu 500.000 Sinti und Roma in Berlin bekannt, das 2012 eingeweiht worden war. Karavan hat Aufsehen erregende Kunstwerke in aller Welt geschaffen. Sein Markenzeichen sind begehbare Monumente - etwa der Heinrich-Böll-Platz in Köln oder die "Straße der Menschenrechte" am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

Überreste von Kindern kanadischer Ureinwohner entdeckt Auf dem Grundstück eines ehemaligen Internats, das zwischen 1890 und 1978 in Betrieb war, haben Spezialisten die Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner entdeckt. Sie galten jahrzehntelang als verschwunden. Bei der Suche in der Nähe der Stadt Kamloops im Westen Kanadas seien Radargeräte eingesetzt worden, sagte die Leiterin der dort lebenden indigenen Gruppe. Einige der Jungen und Mädchen wurden nach ihren Worten nur drei Jahre alt. Woran und wann sie starben, sei noch unklar. Die Einrichtung ist eine frühere Residential School, eine Art Umerziehungscamp für Ureinwohner-Kinder. Die Schule bei Kamloops war nach Angaben von Casimir die größte ihrer Art in Kanada. Dort sollen bis zu 500 Jungen und Mädchen unter schlimmen Bedingungen gelebt haben.