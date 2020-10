Montag, 26. Oktober 2020

Friedrichswerdersche Kirche wird wiedereröffnet

Nach rund achtjähriger Schließung wird die Friedrichswerdersche Kirche in Berlin-Mitte mit einer Sonderausstellung wiedereröffnet. Die von 1824 bis 1830 erbaute Friedrichswerdersche Kirche ist der einzig original erhaltene Kircheninnenraum des prominenten preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Ab Dienstag ist in dem ehemaligen evangelischen Gotteshaus die Schau "Ideal und Form" zu sehen, das kündigten die Staatlichen Museen zu Berlin an. Gezeigt werden wie bereits vor der sanierungsbedingten Schließung Skulpturen des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Alten Nationalgalerie.Die Kirche war Berlins erstes Gotteshaus im neugotischen Stil. Seit 2012 war das Kirchengebäude nur noch von außen erlebbar, da die Errichtung neuer Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft gravierende Schäden verursacht hatte.