Friedrich Thiele spielt Schostakowitsch "Mit tiefen innerem Schmerz"

Debütalbum des Cellisten Friedrich Thiele (Friedrich Thiele / Genuin)

Die Sonate op. 40 von Schostakowitsch ist eines der schönsten Werke der Celloliteratur. Der Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbes Friedrich Thiele hat dieses Werk u.a. für sein Debüt "Con moto" aufgenommen.

Die Sonate in d-Moll op.40 von Dmitri Schostakowitsch gehört zu den schönsten Werken, die für Cellisten geschrieben wurden. Friedrich Thiele hat dieses frühe und erste große Werk aus dem Jahr 1934 für seine Debüt-CD eingespielt.

Friedrich Thiele, Jahrgang 1996, gewann zahlreiche renommierte nationale und internationale Preise wie den 2. Preis, den Publikumspreis und den Preis für die beste Interpretation des Auftragswerkes beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2019 sowie im gleichen Jahr den Preis des Deutschen Musikwettbewerbes, in dessen Folge das Debütalbum "Con moto" aufgenommen wurde.

Friedrich Thiele studiert seit 2016 in der Klasse von Wolfang Emanuel Schmidt, derzeit an der Kronberg Academy. Zuvor erhielt er als Jungstudent Unterricht von Peter Bruns an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Der junge Cellist ist ein leidenschaftlicher Kammermusiker und Solist. Am 16. Juni 2021 wird er u.a. im Debüt von Deutschlandfunk Kultur mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Elena Schwarz mit dem "Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 Es-Dur, op. 107" von Dmitrij Schostakowitsch zu erleben sein.

"Con moto" - Werke von Brahms, Dutilleux, Schostakowitsch und Wieniawski

Friedrich Thiele, Violoncello

Naoko Sonoda, Klavier

Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur 2020

Dmitri Schostakowitsch: Sonate d-Moll für Cello und Klavier op.40 (1934)

