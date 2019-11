Kulturnachrichten

Dienstag, 19. November 2019

Friedrich bekommt Unterstützung von Marianne Birthler Nach Bekanntwerden seiner Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit, hat der neuen Verleger des "Berliner Verlags", Holger Friedrich, prominente Unterstützung erhalten. Den Zeitungen werden bei der journalistischen Aufbereitung der heiklen Angelegenheit die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianne Birthler, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk helfen. Ein fünfköpfiges Reporter-Team wird mit den beiden zusammenarbeiten. für die Aufarbeitung des Fall Friedrichs benannt wurde. Die Journalisten sollen die entsprechenden Täter- und Opferakten der Stasi vor einer Veröffentlichung gemeinsam prüfen.

"about:documenta" gibt Einblicke in documenta 15 Die neue Dauerausstellung "about:documenta" befasst sich mit der Geschichte der weltweit bedeutendsten Schau für zeitgenössische Kunst in Kassel. Am Donnerstag wird sie eröffnet und wie Martin Eberle, der Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel, heute bekannt gab, werden die Kuratoren der kommenden documenta 15 dann auch Einblicke in die Entstehung der nächsten Ausstellung geben. Das indonesische Künstlerkollektiv ruangrupa hat dazu einen eigenen Raum in der neuen Dauerausstellung "about: documenta" gestaltet. Und zwar ein Wohnzimmer im Stil der 1950er/60er Jahre. Dort können Besucher auf einer Couch Filme über Kunstaktionen sehen oder sich anhand von Materialien über die Entstehung der nächsten documenta im Jahr 2022 informieren. Wie genau das ablaufen wird, wissen aber selbst die Kuratoren von "about:documenta" noch nicht.

Musikfest Hamburg unter dem Motto "Glauben" Unter dem Motto "Glauben" steht vom 24. April bis 25. Mai 2020 die fünfte Ausgabe des Internationalen Musikfests Hamburg. Insgesamt stehen 42 Konzerte auf dem Programm, wie die Elbphilharmonie ankündigte. In dem 2017 eröffneten Konzerthaus finden die meisten Veranstaltungen statt. Zur Aufführung kämen unter anderem bedeutende Bekenntniswerke. Herzstück des Musikfests sind den Angaben zufolge drei Aufführungen der Oper "St. Francois d'Assise" von Olivier Messiaen im Großen Saal der Elbphilharmonie. Die insgesamt rund 33.000 Tickets stehen ab sofort zum Verkauf. Sie sind online und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Preise für Islamwissenschaftler Die Münsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide und Ahmad Milad Karimi sind für ihren differenzierten Umgang mit dem islamischen Glauben ausgezeichnet worden. Khorchide erhielt den Toleranzring der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Köln und Karimi den Deutschen Dialogpreis des Bunds Deutscher Dialog Institutionen, wie die Westfälische Wilhelms-Universität Münster mitteilte. Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie, wolle zu einem gewaltfreien Verständnis seiner Religion im politischen Umfeld beitragen. Karimi wurde als "vielgefragter und unermüdlich tätiger Vermittler zeitgenössischer islamischer Diskurse" gewürdigt. Der Toleranzring ehrt Persönlichkeiten, die sich für einen grenzüberschreitenden Dialog und gegen Rassismus einsetzen. Mit dem Deutschen Dialogpreis zeichnet der Bund Deutscher Dialog Institutionen in Frankfurt am Main Menschen und Institutionen aus, die zum Austausch zwischen den Kulturen und Religionen beitragen.

Europäischer Filmpreis für "Systemsprenger" Wenige Wochen vor der Verleihung stehen schon einige der Gewinner beim Europäischen Filmpreis fest. Der Historienfilm "The Favourite", für den Olivia Colman für ihre Rolle als englische Königin Anne den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hatte, wird in den Kategorien Kamera, Schnitt, Kostüm und Maskenbild geehrt. Das deutsche Drama "Systemsprenger" überzeugte die Jury mit seiner Musik von John Gürtler. Sie sei "modern, virtuos, impulsiv und überraschend", hieß es zur Begründung. Der Europäische Filmpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird am 7. Dezember in Berlin vergeben.

Musikfest Hamburg unter dem Motto "Glauben" Unter dem Motto "Glauben" steht vom 24. April bis 25. Mai 2020 die fünfte Ausgabe des Internationalen Musikfests Hamburg. Insgesamt stehen 42 Konzerte auf dem Programm, wie die Elbphilharmonie ankündigte. In dem 2017 eröffneten Konzerthaus finden die meisten Veranstaltungen statt. Zur Aufführung kämen unter anderem bedeutende Bekenntniswerke. Herzstück des Musikfests sind den Angaben zufolge drei Aufführungen der Oper "St. Francois d'Assise" von Olivier Messiaen im Großen Saal der Elbphilharmonie. Die insgesamt rund 33.000 Tickets stehen ab sofort zum Verkauf. Sie sind online und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

PEN-Zentrums solidarisch mit türkischem Autoren Das Präsidium des deutschen PEN-Zentrums hat den türkischen Schriftsteller und Journalisten Ahmet Altan zum Ehrenmitglied erklärt. Dieser war im Juli 2016 von einem Gericht in Istanbul wegen „Unterstützung einer Terrororganisation“ zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das deutsche Pen-Zentrum erklärte, man verfolge mit großer Sorge Altans Schicksal und fordere die Behörden auf, ihn sofort aus dem Gefängnis zu entlassen. Mit Altan solle eine der bekanntesten kritischen Stimmen in der Türkei zum Verstummen gebracht werden, so die Schriftstellervereinigung. Seine Verurteilung widerspreche dem Recht auf Meinungsfreiheit und daher der Charta des internationalen PEN.

Partitur Mozarts für 370.000 Euro versteigert Eine Partitur des jungen Wolfgang Amadeus Mozart aus der Hinterlassenschaft des Schriftstellers Stefan Zweig ist in Paris für 372.500 Euro versteigert worden. Damit erzielte sie fast das Doppelte des Schätzpreises, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Das Manuskript des 16-jährigen Mozart stammt aus dem Jahr 1772. Es umfasst zwei Menuette für Orchester, die er in Salzburg schrieb. Die nie veröffentlichte Partitur enthält einige Korrekturen und Änderungen, von denen ein oder zwei aus der Hand von Mozarts Vater Leopold stammen sollen. Die Partitur wurde zunächst von Mozarts Schwester Anna, auch genannt "Nannerl", aufbewahrt. Später kam sie in den Besitz des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig. Der jüdische Autor sammelte vor seiner Flucht aus Österreich vor den Nazis und seinem Suizid im brasilianischen Exil 1942 zahlreiche Musikstücke, vor allem aus der Hand Mozarts.

Deutscher Kleinkunstpreis für Pufpaff und Peterfalvi Sebastian Pufpaff und Emmanuel Peterfalvi erhalten in den Sparten Kabarett und Kleinkunst den Deutschen Kleinkunstpreis 2020. Das teilte das Mainzer "Unterhaus"-Theater mit. Der eine ein "sympathischer Zyniker", der noch die komplexesten Probleme mit einer Pointe lösen könne. Dem anderen gelinge mit seiner Kunstfigur "Alfons" die "abgelegensten Gefilde des deutschen Wesens mit kindlicher Neugier zu erforschen". In der Sparte Chanson, Musik, Lied wird das feministische Liedermacherinnen-Duo "Suchtpotenzial", das aus Julia Gámez-Martin und Ariane Müller besteht, ausgezeichnet. Die langjährige Moderatorin der TV-Kabarettsendung "Ladies Night", Gerburg Jahnke, erhält den Ehrenpreis. Sie habe bereits in den 1980er Jahren "eine neue Form des weiblichen Humors etabliert", heißt es. Die Preisverleihung findet am 1. März 2020 statt.

Spatenstich für Berliner Museum der Moderne Der Spatenstich noch in diesem Jahr sei wichtig, sagt Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Deshalb wird am 3. Dezember in der Hauptstadt mit dem Bau des umstrittenen Museums der Moderne begonnen. "Sammler", so Parzinger, haben "ihre Werke für das Museum damit verbunden". Ab 2026 soll der Neubau die wichtigsten Malerinnen und Maler des 20. Jahrhunderts ausstellen. Jeweils etwa 1000 Quadratmeter sollen die umfassenden Privatsammlungen von Erich Marx sowie von Ulla und Heiner Pietzsch erhalten.

Architekt Gustav Peichl gestorben Der österreichische Architekt Gustav Peichl, zu dessen Werken die Bundeskunsthalle in Bonn zählt, ist tot. Peichl starb im Alter von 91 Jahren am Sonntag in Wien, wie sein Sohn Markus Peichl der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zu Peichls Bauten gehören auch das Probengebäude der Münchner Kammerspiele, der Anbau des Städel-Museums in Frankfurt sowie die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestags im Berliner Regierungsviertel. Als "Ironismus" zeichnete er zudem Karikaturen unter anderem für die "Süddeutsche Zeitung" und den "Stern". Mit dem Zeichnen von Karikaturen begann der in Wien geborene Peichl laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA, um das Architekturstudium zu finanzieren. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Hobby aber ein Zweitberuf. "Die Karikatur ist ein Ventil für mich. Sie erspart mir sozusagen den Psychiater", erklärte er einmal.