Freundschaftspflege über Kontinente "Die anderen Leben frieren nicht ein" Moderation: Sonja Koppitz

Freundschaften über eine lange Distanz zu pflegen, kann eine Herausforderung sein. (imago images / Fstop images / Tobias Titz)

Katja ist mit ihrem Mann nach Australien ausgewandert. Doch jetzt soll es endgültig zurück nach Deutschland gehen. Warum und wieso jetzt, das erzählt sie ihrer besten Freundin, Plus Eins-Moderatorin Sonja Koppitz.

Katja Mossner wollte eigentlich erst mal ein Jahr fortbleiben, daraus wurden dann zwei, dann drei und nun lebt sie mit ihrem Mann sieben Jahren in Australien. Ihre zwei Kinder wurden in Down Under geboren, eine komplett neue Welt hat sich in der Zeit um sie aufgebaut.

Die alte Heimat in Deutschland soll nun aber auch wieder zu Hause werden. Schon 2020 war die Rückkehr geplant, doch Corona verschob dies auf das aktuelle Jahr. Doch Rückkehr bedeutet auch, festzustellen, welche Freundschaften die lange Abwesenheit überstanden haben und wie sie sagt feststellen zu müssen, "dass die Leben der anderen nicht einfrieren".

Plus Eins-Moderatorin Sonja Koppitz ist eine langjährige Freundin von Katja und spricht mit ihr darüber, wie schwer es ist, Beziehungen über Kontinente und Zeitzonen hinweg zu pflegen. Denn oft bedeutet an den alten zu sehr festzuhalten, dass neue Bekanntschaften weniger Aufmerksamkeit bekommen.

Außerdem diskutieren die zwei Freundinnen über Sonjas Kinderwunsch, den sie sich alleine schwer erfüllen kann. Und auch die gut gemeinten Ratschläge der Freundin, es zum Beispiel doch einfach trotzdem alleine durchzuziehen, müssen besprochen werden.

Wie schwere Themen und freundschaftlicher Rat gelingen können, das weiß die Soziologin Julia Hahmann von der Universität Vechta und berät wiederum die beiden Freundinnen.