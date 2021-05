Kulturnachrichten

Sonntag, 16. Mai 2021

"Freitagnacht Jews" bald im Fernsehen Die erste jüdische Late Night Show in Deutschland soll ab dem 18. Juni im WDR- Fernsehen ausgestrahlt werden. "Freitagnacht Jews" war bislang freitags ab 17 Uhr im Youtube-Kanal des WDR sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Eine Ausnahme war die Premieren-Sendung im April, die von 23.30 Uhr bis Mitternacht im WDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dies soll auch künftig der Sendeplatz sein, wie das Medienmagazin turi2 und der Mediendienst DWDL.de berichteten. "Freitagnacht Jews" sei bei Kritikern gut angekommen. Die Diskussionssendung zu den Themen Antisemitismus sowie jüdisches Leben in Deutschland war am 23. April an den Start gegangen. Gastgeber ist der Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy. "Freitagnacht Jews" ist ein Beitrag des WDR zum diesjährigen Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".

Gregos leitet Museum in Athen Die Kunsthistorikerin Katerina Gregos wird erste Direktorin des Nationalen Museums für Zeitgenössische Kunst, EMST, in Athen. Das gab die griechische Kulturministerin Lina Mendoni in der griechischen Hauptstadt bekannt. Das Museum, neben dem Nationalen Museum für Zeitgenössische Kunst in Thessaloniki einziges Museum für moderne Kunst in Griechenland, war vor zwanzig Jahren in einer historischen Brauerei im Zentrum Athens gegründet worden, nachdem Kulturaktivisten deren Abriss verhindert hatten. Die Wirtschaftskrise in Griechenland verhinderte die Öffnung. 2017 war das EMST Hauptausstellungsort der Documenta 14 von Adam Szymczyk. 2012 verantwortete Katerina Gregos im belgischen Mechelen die Ausstellung "The State of Newtopia" zum Jahrestag der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte. 2014 folgte im Brüsseler Museum Bozar die Ausstellung "No Country for Young Men", die sich mit der Wirtschaftskrise in ihrer Heimat beschäftigte. Gregos, die bislang in Brüssel wohnt, wird ihr Amt am 1. Juli antreten.

Schauspielerin Hüller: Theater-Strukturen hinterfragen Die Schauspielerin Sandra Hüller findet es richtig, dass Theater ihre internen Strukturen auf den Prüfstand stellen. Vor dem Hintergrund der Diskussionen um Machtmissbrauch an mehreren deutschen Bühnen sagte Hüller im Deutschlandfunk Kultur, sie selbst habe bisher das Glück gehabt, an Häusern zu arbeiten, an denen "das Arbeitsklima in Ordnung war und ist". Das sei aber nicht überall so. Sie glaube, absolut alle Strukturen im Theater seien es wert, hinterfragt zu werden, so Hüller: "Ich glaube, je länger man an einem Haus ist, desto mehr schleifen sich Ungenauigkeiten miteinander ein. Und da braucht's eine große Wachheit." Theater sollten sich dieser Suche verschreiben, empfahl die Schauspielerin: "Nur daraus kann eine Arbeit entstehen, die die Welt so abbildet, wie sie aktuell ist". Sie sei froh darüber, an vielen Schauspielhäusern jetzt Bewegung zu sehen, betonte Hüller, die 2020 den Theaterpreis Berlin erhielt. Die Auszeichnung wird ihr am Sonntag beim Berliner Theatertreffen nachträglich verliehen, die Veranstaltung wird live gestreamt.