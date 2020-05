Kulturnachrichten

Montag, 25. Mai 2020

Freilichtbühnen-Saison bleibt weitgehend abgesagt Trotz der Hoffnung auf weitere Lockerungen für den Theaterbetrieb in der Corona-Krise rechnen viele Freilichtbühnen nicht mehr mit einer Wiederaufnahme der Saison in größerem Umfang. Selbst bei gewaltigen Lockerungen blieben zu viele Probleme für eine reguläre Spielzeit, sagte Herbert Knecht, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen (VDF) Nord. Der in die Regionalverbände Nord und Süd unterteilte VDF vertritt die Interessen von rund 90 Amateur-Freilichtbühnen bundesweit, die normalerweise von Mai bis September etwa 140 Inszenierungen gezeigt hätten. Das Gros muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Wenn Zuschauerzahlen wegen Abstandsregeln sehr deutlich reduziert werden müssten, müsse sich jede Bühne fragen, was noch wirtschaftlich sei. Auch wenn das von Ehrenamtlichen gestemmt werde, bedeute jede Aufführung auch einen gewissen finanziellen Aufwand, so Knecht.

Kardinal fordert Erneuerung der katholischen Kirche Wenige Monate nach seinem Rückzug vom Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz fordert der Münchner Kardinal Reinhard Marx eine grundlegende Erneuerung der katholischen Kirche. In seinem Buch "Freiheit", das heute auf den Markt kommt, mahnt er einen grundsätzlichen Wandel an. Die kirchlichen Skandale und Krisen der letzten Jahre hätten die Dringlichkeit zur Erneuerung unterstrichen, schreibt der 66-Jährige. Zu der Erneuerung, die er fordert, gehört es für ihn zwingend, moderne Freiheiten als gesellschaftliche Errungenschaft zu betrachten. Gewissensentscheidungen von Menschen seien unbedingt zu respektieren. Es gehe nicht an, die Freiheitsgeschichte der modernen Welt als Irrweg zu verdammen oder gar als Bedrohung des Glaubens und der Kirche zu sehen.

10 Millionen im virtuellen Louvre in Corona-Krise Die virtuellen Angebote des Pariser Louvre sind während der Coronakrise millionenfach angeklickt worden. Zwischen dem 12. März und dem 22. Mai seien 10,5 Millionen virtuelle Besuche verzeichnet worden, teilte das Museum der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein großer Teil der Nutzer (17 Prozent) stammte aus den USA. Das berühmte Museum hatte Mitte März wegen der Corona-Pandemie schließen müssen und in der Folge seine Online-Angebote deutlich ausgebaut.

Filmfestspiele von Venedig sollen stattfinden Die Filmfestspiele von Venedig sollen, wie geplant, Anfang September stattfinden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, begründete der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, die Entscheidung damit, dass sich die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt habe. Da der Lockdown auch die Filmindustrie treffe, werde es auf dem Festival jedoch wohl weniger Produktionen zu sehen geben, erklärte Zaia, der auch im Vorstand der Biennale die Venezia ist, die das Filmfest organisiert. Italien plant zum 3. Juni alle Reisebeschränkungen aufzuheben und EU-Bürger ohne Quarantäne ins Land zu lassen. Die "Mostra" ist das älteste Filmfest der Welt, den Jury-Vorsitz soll in diesem Jahr die australische Schauspielerin Cate Blanchett übernehmen.