Kulturnachrichten

Dienstag, 9. November 2021

Freiburg verleiht Reinhold Schneider-Kulturpreise Der Autor Dietmar Dath und das Tänzer-Choreografen-Duo Maria Pires und Graham Smith erhalten am 21. November den Reinhold Schneider-Kulturpreis der Stadt Freiburg. Ehrenpreise gehen an Renate Obermeier, Heinz Spagl und Evelyn Grill. Dath wird für seine Science Fiction-Romane geehrt. Zuletzt erschien sein für die Shortlist zum Deutschen Buchpreis nominierter Band "Gentzen oder: Betrunken aufräumen". Pires und Smith erhalten die Auszeichnung vor allem für ihre Tanzprojekte mit Jugendlichen und Flüchtlingen. Der nach dem katholischen Schriftsteller Reinhold Schneider (1903-58) benannte Preis ist mit je 15.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Die Verleihung sollte bereits vor einem Jahr stattfinden, wurde dann aber coronabedingt verschoben.

Franz Rogowski für Filmpreis nominiert Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski ist für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Das gab die Europäische Filmakademie neben anderen Nominierungen am Mittag in Sevilla bekannt. Der 35-Jährige Rogowski wird für seine Rolle im Drama "Große Freiheit" vorgeschlagen. Darin spielt er einen Mann, der im Nachkriegsdeutschland wegen seines Schwulseins ins Gefängnis muss. Chancen hat auch die deutsche Regisseurin Maria Speth - ihr Film "Herr Bachmann und seine Klasse" ist als bester europäischer Dokumentarfilm nominiert. Darin begleitete sie über längere Zeit einen ungewöhnlichen Lehrer und dessen Schulklasse. Als bester Spielfilm stehen diesmal fünf Titel zur Auswahl. In "The Father" spielt Anthony Hopkins einen Mann, der an Demenz erkrankt ist- der Oscar-Preisträger ist ebenfalls als bester Schauspieler vorgeschlagen. Im Rennen sind außerdem der Cannes-Gewinnerfilm "Titane", die Dramen "Compartment No. 6" und "Quo Vadis, Aida?" sowie "Die Hand Gottes" des italienischen Filmemachers Paolo Sorrentino. Der Europäische Filmpreis gilt als hiesiges Pendant zum amerikanischen Oscar. Die Auszeichnungen werden am 11. Dezember in Berlin verliehen.

Verhüllter Triumphbogen zog Millionen Besucher an Die noch von dem Künstler Christo vorbereitete Verhüllung des Pariser Triumphbogens hat in rund zwei Wochen sechs Millionen Besucherinnen und Besucher angelockt. Davon seien 3,2 Millionen Touristen gewesen, von denen 1,1 Millionen eigens wegen des Kunstwerks angereist seien, wurde auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Bei den restlichen 2,8 Millionen habe es sich um Personen aus Paris und Umgebung gehandelt. Die Installation war vom 18. September bis 3. Oktober zu sehen. Das Pariser Wahrzeichen war mit 25 000 Quadratmetern silbrig-bläulichem Stoff verhüllt und mit 3000 Metern roter Seile verschnürt. Jahrzehntelang hatte das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude - in Deutschland vor allem durch die Verhüllung des Reichstags 1995 in Berlin bekannt - das Projekt in Paris geplant. Nach Jeanne-Claudes Tod machte Christo allein weiter und stellte Pläne und Zeichnungen fertig. Doch die Verwirklichung erlebte auch er nicht mehr mit. Der Künstler starb am 31. Mai 2020 in New York im Alter von 84 Jahren.

PEN-Zentrum ehrt Brezná und Wallraff Der Journalistin und Schriftstellerin Irena Brezná und dem Journalisten und Autor Günter Wallraff werden die Hermann-Kesten-Preise des PEN-Zentrum Deutschlands für 2021 und 2020 gemeinsam verliehen. Bei der Feier am 18. November im Staatstheater Darmstadt werde die Schriftstellerin Barbara Krohn die Laudatio auf Brezná halten und der Grünen-Politiker Cem Özdemir die auf Wallraff, teilte die Schriftstellervereinigung mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird für besondere Verdienste um verfolgte und inhaftierte Autoren vergeben. Breznás Bücher wurden vom Deutschen in mehrere Sprachen übersetzt, darunter der Roman "Die beste aller Welten". Wallraff wurde durch seine investigativen Recherchen unter anderer Identität und seine Enthüllungsreportagen international bekannt. Bei der Veranstaltung wird außerdem die Verleihung des Hermann-Kesten-Förderpreises 2020 an die Chefredakteurin der ägyptischen Online-Zeitung "Mada Masr", Lina Attalah, nachgeholt.

Neue Kontroverse um umstrittene Bührle-Sammlung In der Schweiz bricht eine Kontroverse um die umstrittene Kunstsammlung des einstigen Waffenfabrikanten Emil Bührle, der mit Nazi-Deutschland Geschäfte machte, wieder auf. Anfang Oktober hat das Kunstmuseum Zürich seinen neuen Anbau eröffnet, in dem ein großer Teil der Sammlung mit französischer Kunst zu sehen ist. Ob sich darin womöglich Raubkunst befinde, sei nicht abschließend geklärt, so Historiker Jakob Tanner in einem aktuellen Beitrag von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Tanner war Mitglied der Bergier-Kommission, die ab 1996 die während des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz gelangten Vermögenswerte historisch und rechtlich aufgearbeitet hat. Nach Angaben der Kommission hatte die Bührle-Stiftung seinerzeit gesagt, es gebe keine Aufzeichnungen mehr, um mögliches Raubgut in Bührles Sammlung zu identifizieren. Später kamen unbekannte Dokumente ans Licht. Die Historiker fordern jetzt eine neue Aufarbeitung der Geschichte der Sammlung.

Kanye West lädt Drake zum gemeinsamen Konzert Rapper Kanye West hat den kanadischen Rap-Superstar Drake zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen. "Drake und ich haben uns gegenseitig beschimpft, und es ist an der Zeit, das zu beenden", sagte der 44-Jährige in einem Video, das der Musikpromoter und Plattenboss James Prince bei Twitter veröffentlichte. Kanye West- der sich neuerdings nur noch "Ye" nennt - liest in dem Video die Worte von seinem Handy ab. Darin bittet er Drake am 7. Dezember als Special Guest zu ihm auf die Bühne, um "die beiden größten Alben des Jahres live in Los Angeles vorzustellen". Der in Chicago aufgewachsene Musiker brachte am 29. August das nach seiner verstorbenen Mutter benannte Album "Donda" heraus. "Certified Lover Boy" von Drake erschien knapp eine Woche später, mit dem er einen Chartrekord aufstellte.

Gedenktag zum 9. November gefordert Das Internationale Auschwitz Komitee wirbt für einen "offiziellen Tag des Gedenkens" am 9. November. Das Datum erinnere alljährlich daran, dass die Demokratie an der Gleichgültigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger zerbrechen könne und dass sie Menschen brauche, die sie schützten, sagte Vizepräsident Heubner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihmzufolge teilen Überlebende des Holocaust die Freude über den Fall der Mauer am 9. November 1989, aber diese Freude löst die Erinnerungen an den 9. November 1938 nicht ab. Auch Bundespräsident Steinmeier verweist auf die ambivalente Bedeutung des Datums: Der Tag stehe als "Tag der Pogrome von 1938" für die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus, zugleich aber für den mutigen Kampf für Freiheit und Demokratie - als Jahrestag der Ausrufung der Republik 1918 und des Mauerfalls 1989.

Österreichischer Buchpreis für Raphaela Edelbauer Zum insgesamt sechsten Mal ist der Österreichische Buchpreis vergeben worden. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Raphaela Edelbauer für ihren Roman "Dave". Damit habe die Autorin einen "raffinierten Science-Fiction-Roman mit eingebauter Liebesgeschichte" geschaffen, der nach den Gesetzen des Thrillers funktioniere, urteilte die Jury. Der Österreichische Buchpreis wurde 2016 analog zum Deutschen Buchpreis geschaffen und markiert den Auftakt zur "Buch Wien", dem wichtigsten Ereignis der österreichischen Buchbranche. Die Messe beginnt morgen und dauert bis Sonntag.

Evangelische Journalistenschule ohne Geld Die Evangelische Kirche in Deutschland will kein zusätzliches Geld geben, um die Journalistenschule in Berlin weiterzuführen. Das EKD-Leitungsgremium lehnte ein neues Konzept für die Evangelische Journalistenschule ab. Der Aufsichtsrat des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik als Träger prüfe nun, welche Möglichkeiten es im Rahmen des Budgets gebe, die journalistische Aus- und Fortbildung weiterzuführen, sagte das für Finanzen zuständige Ratsmitglied Barner auf der digital beratenden Synode. Derzeit ist der Schulbetrieb an der Evangelischen Journalistenschule ausgesetzt. Hintergrund ist, dass wegen einer Restrukturierung hohe Summen eingespart werden sollen.

Musical "Die Eiskönigin" hat Premiere in Hamburg Das Musical "Die Eiskönigin" hat am Montagabend eine umjubelte Deutschland-Premiere im Stage Theater an der Elbe im Hamburger Hafen gefeiert. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt. In den Hauptrollen spielten Sabrina Weckerlin als Elsa und Celena Pieper als Anna. Mit Hilfe einer riesigen Videoleinwand und zahlreicher Spezialeffekte verwandelte sich die Bühne mal in ein Schloss, mal in den Eispalast von Elsa. Das Musical unter dem englischen Titel "Frozen" hatte im März 2018 Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Seit September läuft es auch im Londoner West End.

Grundsteinlegung für Synagoge in Potsdam Der Bau der neuen Potsdamer Synagoge hat begonnen - nach jahrelangem Streit zwischen jüdischen Gemeinden. Im Beisein des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), wurde am Montag der Grundstein gelegt. Bis März 2024 soll mitten in Potsdam gegenüber dem Landtag im wiederaufgebauten Stadtschloss ein Synagogen- und Gemeindezentrum entstehen. Die Grundsteinlegung sei ein deutliches und sichtbares Zeichen für eine Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland, sagte Schuster. Woidke sah in ihr "ein klares Bekenntnis zum Judentum in Brandenburg". Das Land Brandenburg finanziert den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro. Die Synagoge wird mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland errichtet. Das alte jüdische Gotteshaus war 1938 zerstört worden.

Neue Direktorin des Museums Marta Herford Kathleen Rahn wird neue künstlerische Direktorin des Museums Marta Herford. Die 48-Jährige sei unter 70 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt worden, teilte der Kunstverein Hannover am Montag mit. Rahn ist seit Juni 2014 Direktorin des Kunstvereins der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der Rat der Stadt Herford hatte sich am Freitag für die 48-Jährige als Nachfolgerin von Roland Nachtigäller entschieden, der das Marta zum Jahresende verlassen wird. Wann Rahn ihre neue Stelle in Ostwestfalen antreten wird, ist nach Angaben der Stadt noch unklar. Das Museum Marta Herford ist ein international ausgerichtetes Museum für zeitgenössische Kunst mit besonderem Blick auf Architektur und Design.

Gottesdienst zum Finale des Wartburg-Experiments Mit einem Literatur-Gottesdienst findet am Sonntag in Eisenach das sogenannte Wartburg-Experiment 500 Jahre nach der Bibelübersetzung Martin Luthers (1483-1546) sein formales Finale. Neben den drei schreibenden Protagonisten Iris Wolff, Uwe Kolbe und Senthuran Varatharajah wird dazu im Palas der Wartburg auch der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, erwartet, teilten die Internationale Martin Luther Stiftung und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Montag in Erfurt mit. Anliegen des Wartburg-Experimentes ist es, die beiden Schriftsteller und die Autorin in einen inneren Dialog mit der historischen Übertragung Luthers vor 500 Jahren zu bringen, um dessen Sprach- und Deutungsarbeit nach Möglichkeit zu aktualisieren. Während Kolbe und Varatharajah dazu bereits einen Monat auf der Wartburg verbrachten, ist Wolff dort noch bis Ende November zu Gast.

100 Arbeiten von Gerhard Richter für Berlin Die Nationalgalerie in Berlin erhält 100 Werke von Gerhard Richter. Ein langfristiger Leihvertrag zwischen der Gerhard Richter Kunststiftung und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde am Montag in Köln - dem Wohnsitz des Malers - unterzeichnet. Die Werke sollen zunächst in der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden und später dann im Museum des 20. Jahrhunderts, das gerade gebaut wird. Im Obergeschoss soll es dort einen Gerhard Richter gewidmeten Raum geben. Die Sammlung von 100 Arbeiten besitzt einen enormen Wert, da Richter als einer der weltweit einflussreichsten Künstler gilt und seine Werke Spitzenpreise erzielen. Mit dem Vertrag verbunden ist auch eine Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wo das Werkarchiv von Gerhard Richter beheimatet ist.

Unbekanntes Jawlensky-Gemälde wird versteigert Nach rund 100 Jahren in einer Privatsammlung wird in München ein weitgehend unbekanntes Gemälde des expressionistischen Malers Alexej von Jawlensky versteigert. Das um das Jahr 1913 entstandene Bild "Frauenkopf mit Blumen im Haar" stamme aus Jawlenskys wichtigster Werkphase kurz vor dem Ersten Weltkrieg, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst in München mit. Das Ölbild aus einer Sammlung im Raum Frankfurt am Main soll am 10. Dezember unter den Hammer kommen. Der Schätzpreis liegt nach Angaben von Ketterer Kunst zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Euro.

Hilbrich wird leitender Opern-Regisseur in Bremen Der Regisseur Frank Hilbrich leitet vom kommenden Jahr an die Opernsparte am Theater Bremen - gemeinsam mit der Dramaturgin Brigitte Heusinger. Der gebürtige Bremer soll zur Spielzeit 2022/2023 in die Chefetage des Musiktheaters aufrücken, wie das Theater Bremen bekannt gab. Bisher besteht das Führungsteam der Oper aus der Dramaturgin und dem Generalmusikdirektor Yoel Gamzou. Nachdem er viele Jahre unter anderem in Schwerin, Dresden und Basel als Regisseur tätig war, kehrt Hilbrich nun für zunächst drei Jahre in seine Heimatstadt zurück. In der Vergangenheit hat der 52-Jährige bereits mehrfach als freier Regisseur für das Musiktheater gearbeitet.

DHM erwirbt Antisemitismus-Sammlung Das Deutsche Historische Museum (DHM) hat die "Sammlung Wolfgang Haney" mit 15.000 Zeugnissen des Antisemitismus erworben. Der Holocaust-Zeitzeuge Haney (1924-2017) hatte in 30-jähriger Arbeit 15.000 Objekte zur Geschichte des Antisemitismus, zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und gegenwärtigen Formen von Rechtsextremismus zusammengetragen, wie das DHM am Montag in Berlin mitteilte. Unter diesen befinden sich Postkarten, Plakate, Flugschriften, Nippes, Münzen, Lebensmittelkarten, Fotografien und Filme aber auch Reste von Thora-Rollen, die bei Plünderungen in Osteuropa von deutschen Soldaten als Packpapier missbraucht wurden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte, die Sammlung Haney enthalte "historisch einzigartige Zeugnisse". Sie sei somit "ein wertvolles Konvolut zur Erforschung des Antisemitismus, der uns auch aktuell wieder herausfordert".