Kulturnachrichten

Sonntag, 8. März 2020

Frauenrechtsorganisation erhält Göttinger Friedenspreis Die Frauenrechtsorganisation Amica hat den Göttinger Friedenspreis 2020 erhalten.



Mit der Unterstützung von Frauen in Krisengebieten wie Syrien, Libyen und der Ostukraine leiste der Verein einen entscheidenden Beitrag zur Versöhnung und einer nachhaltigen Friedensordnung in den Konfliktländern, hieß es zur Begründung bei der Verleihung in Göttingen. Gewürdigt werde die langjährige Tätigkeit einer Organisation, die nicht laut, dafür aber effizient an der Basis von Gesellschaften arbeite. Amica setzt sich seit mehr als 25 Jahren für von Gewalt betroffene Frauen ein.

Papst-Auftritte wegen Corona nur per Liveübertragung Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Italien wird Papst Franziskus das nächste Angelus-Gebet nicht am Fenster vor den Menschen direkt sprechen. Das traditionelle Gebet am Sonntagmittag soll stattdessen per Video live aus dem Papstpalast übertragen werden. Das teilte das Pressebüro des Vatikans mit. Es werde zudem auf Bildschirmen auf dem Petersplatz zu sehen sein. Die nächste Generalaudienz am Mittwoch solle ebenfalls auf ähnliche Weise verändert werden. Es gehe darum, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 zu bremsen und die Sicherheit zu erhöhen. Das Angelusgebet des Papstes wird in der Regel von Tausenden Besuchern auf dem Petersplatz verfolgt. Große Menschenansammlungen gelten aber als Risiko für eine Ansteckung. Italien ist in Europa das am stärksten von Corona-Infektionen betroffene Land.

Lit-Cologne trotzt dem Coronavirus Das Literaturfestival Lit.Cologne soll trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie geplant am Dienstag starten.



Die Lit.Cologne sei nicht mit Großveranstaltungen wie der Leipziger Buchmesse zu vergleichen, sagte Festivalchef Osnowski der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstaltungen seien kleiner und verteilten sich auf zwölf Tage. Damit seien sie mit Theater-, Konzert- und Kinoveranstaltungen vergleichbar, die tausendfach in Deutschland stattfänden. Eine Absage wäre unverhältnismäßig und würde auch den Fortbestand des Festivals gefährden, sagte Osnowski.

Einige Veranstaltungen wurden aber auf Wunsch der Autoren und Autorinnen verschoben oder ganz abgesagt.