Kulturnachrichten

Donnerstag, 29. November 2018

Frauenrechtlerin Seyran Ateş ausgezeichnet Ateş wird für ihren Einsatz gegen politisch-religiösen Extremismus geehrt Die Berliner Frauenrechtlerin Seyran Ateş erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis "Das unerschrockene Wort". Mit ihm würdigen die 16 Lutherstädte den Einsatz der 55-Jährigen für einen liberalen Islam und gegen politisch-religiösen Extremismus, wie die Stadt Marburg mitteilte. Ateş sei eine Pionierin der Integrationsarbeit mit "enormer Zivilcourage", heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis soll am 27. April in Marburg überreicht werden.

Louvre will neue Bevölkerungsschichten locken Freier Eintritt an jedem ersten Samstagabend im Monat Der Eintritt in den Pariser Louvre wird ab 2019 an jedem ersten Samstagabend im Monat kostenlos. Wie die Museumsleitung erklärte, will der Louvre mit der Aktion neue Bevölkerungsschichten zum Besuch seiner weltberühmten Sammlungen animieren. Im Gegenzug sollen kommendes Jahr die besonders bei Touristen beliebten freien Eintritte an den ersten Sonntagen im Monat zwischen Oktober und März gestrichen werden. An zwölf Samstagen im Jahr werde der Eintritt in den Louvre zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr kostenlos sein. Besucher sollen mit den Gratis-Tickets Zutritt in die Denon- und Sully-Flügel erhalten. Wer den Richelieu-Flügel ansehen möchte, müsse zuvor reservieren. Die Aktion sei zunächst als einjähriger Testlauf konzipiert.

Deutscher Kurzfilmpreis verliehen Sieger in der Kategorie Spielfilm sind Daniel Popat und Sophia Bösch Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sechs Filmschaffende mit dem Deutschen Kurzfilmpreis in Gold ausgezeichnet. Bei einer Gala in Potsdam gingen die beiden Preise für Spielfilme an Daniel Popat für "Hostel" und Sophia Bösch für "Rå". In den Kategorien Animations-, Experimental- und Dokumentarfilme wurden die Regisseure Florian Maubach, Brenda Lien sowie Ann Sophie Lindström und Uwe Martin ausgezeichnet. Die Filmpreise in Gold sind mit jeweils bis zu 30 000 Euro dotiert.

Unesco erklärt Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe Nur noch zwölf Betriebe in Deutschland wenden dieses Färbeverfahren an Blaudruck, eine auch in Deutschland verwendete jahrhundertealte Technik der Textilveredelung, ist zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Dies entschied der zuständige Ausschuss der UN-Kulturorganisation Unesco bei einer Sitzung auf Mauritius. Deutschland war zusammen mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei an der Nominierung beteiligt. Der Blaudruck ist ein Färbeverfahren, das im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war und vor allem auf Leinen, Baumwolle oder Seide angewandt wird. Heute gibt es der Unesco zufolge nur noch zwölf Betriebe in Deutschland und 15 in anderen europäischen Ländern, die diese Kulturform ausüben. Außerdem wurden u.a. das syrische Schattenspiel (eine alte Theaterkunst), die traditionelle Parfumherstellung in der französischen Stadt Grasse, der aserbaidschanische Gruppentanz Yalli, Massai-Übergangsriten, sowie traditionelle meteorologische und astronomische Praktiken aus Pakisten in die Liste aufgenommen.

Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Anja Reschke Jury: Reschke zeige "Haltung ohne Arroganz und Stehvermögen ohne Sturheit" Die "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke hat den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus erhalten. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihr heute Abend in Hamburg verliehen. Reschke zeige Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit, urteilte die Jury. Der mit 2500 Euro dotierte Sonderpreis ging an das 3sat-Magazin "Kulturzeit".