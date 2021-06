Frauenchor Cantabile "Keine Stimme ist lauter als die andere"

Der Frauenchor Cantabile hat sich der Musik von Frauen und über Frauen verschrieben. (Cantabile)

Beim Frauenchor Cantabile in Kassel singen 20 Frauen a cappella oder mit kammermusikalischer Begleitung. Der Chor zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass Frauen hier unter sich sind. Auch das Repertoire macht ihn für die Sängerinnen besonders.

"Unser Anliegen ist es, ungewöhnliche und anspruchsvolle Frauenchor-Literatur aus allen Epochen zu finden und diese einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren", schreibt Chorleiterin Merle Clasen auf ihrer Homepage: "von Frauen, mit Frauen, über Frauen, aber für Frauen und Männer".

"Bei gemischten Chören nehmen die Männer oft eine dominierende Rolle ein", sagt Chormitglied Sabine Weigand. Man habe immer das Gefühl, gegen etwas ansingen zu müssen. Deshalb singt sie in Kassel im Frauenchor Cantabile. "Das Besondere in unserem Chor ist, dass keine Stimme lauter ist als eine andere." Chorleiterin Merle Clasen fügt hinzu, der Chorklang sei sehr obertonreich, daher brauche man ein gutes Fundament im Alt.

Der Chor wurde bereits vor etwa 30 Jahren gegründet. Die 20 Sängerinnen singen Chorliteratur, die von Frauen geschrieben wurde oder in der es um Frauen geht. Das gemeinsame Singen habe ihnen in den letzten Monaten sehr gefehlt. "Es sind aber nicht nur die anderen, die fehlen", sagt Weigand, "sondern auch das gemeinsame Arbeiten fehlt, das Arbeiten an einem Werk, das am Ende schön werden möchte."

