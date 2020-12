Kulturnachrichten

Mittwoch, 23. Dezember 2020

Französischer Schauspieler Claude Brasseur ist tot Der französische Schauspieler Claude Brasseur ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das hat seine Agentin der Nachrichtenagentur AFP mitgeteilt. In Deutschland wurde Brasseur unter anderem durch die Rolle des untreuen Vaters von Sophie Marceau in der Teenager-Komödie "La Boum - Die Fete" von 1980 bekannt. Er soll in Paris an der Seite seines Vaters, dem Schauspieler und Regisseur, Pierre Brasseur, beigesetzt werden. Claude Brasseur wurde unter anderem zweimal mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet.

"Unicef-Foto des Jahres" zeigt Kinder von Moria Das Foto des Jahres des UN-Kindershilfswerks Unicef zeigt den Auszug von Kindern aus dem brennenden Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das Bild stammt von dem griechischen Fotografen Angelos Tzortzinis. Das Lager, in dem 13.000 Menschen lebten, war im September abgebrannt. Der zweite Platz geht an den indischen Fotografen Supratim Bhattacharjee, wie das Hilfswerk weiter mitteilte. Seine Bildreportage zeigt arbeitende Kinder auf den größten Kohlefeldern Asiens. Der deutsch-russische Fotograf Evgeny Makarov erhält den dritten Preis für eine Reportage aus einer Ballettschule in den Favelas von Rio der Janeiro.

Tobias Moretti erhält Europäischen Kulturpreis Der österreichische Theater- und Filmschauspieler Tobias Moretti erhält den Europäischen Kulturpreis 2021. Das Europäische Kulturforum in Dresden würdigte den 61-Jährigen als "außergewöhnlichen Akteur" und als einen "Grenzgänger zwischen den Welten des Kinos, des Fernsehens und des Theaters". Die Preisverleihung ist für den 28. August im Opernhaus Bonn geplant. Moretti ist am ersten Weihnachtsfeiertag in der ARD als Beethoven in dem Film "Louis van Beethoven" zu sehen. Darin wird das Leben des Komponisten auch mit all seinen Schwierigkeiten gezeigt, vor allem mit seiner Taubheit.

Berliner Filmbranche erhält 10 Mio. Euro Corona-Hilfe Der Berliner Senat will die Filmbranche in der Hauptstadt mit zehn Millionen Euro unterstützen. Damit können Corona-bedingte Schadensfälle bei Dreharbeiten rückwirkend bis zum 1. November 2020 abgefedert werden, teilte der Senat mit. Ohne den Ausfallfonds wäre das Risiko von Dreharbeiten in Zeiten der Pandemie für Produzenten und Produzentinnen unüberschaubar, sagte der Regierende Bürgermeister Müller. Sechs Millionen Euro sind für Ausfälle von Produktionen vorgesehen, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert werden. Vier Millionen Euro sollen TV- und Streaming-Projekte von Berliner Produzenten absichern.