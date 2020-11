Französischer Covid-19-Verschwörungsfilm "Hold-Up" Abstruse Thesen in journalistischem Gewand

Marcel Wagner im Gespräch mit Gabi Wuttke

Im Verschwörungssog: Nach Ende des Films nehmen alle nur das mit, was sie glauben wollen. (imago images / Hans Lucas / Riccardo Milani)

Ein französischer Verschwörungsfilm zu Corona findet im Netz unzählige Zuschauer. Immer extremere Thesen werden darin aneinandergereiht, so Deutschlandradio-Korrespondent Marcel Wagner. Das "Fact-Checking" der Medien komme zu spät.

Bisher waren die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Frankreich eher gering. Nun aber sorgt seit dem 11. November ein Film im Internet für Aufregung. Der Streaming-Film "Hold Up" des ehemaligen französischen Journalisten Pierre Barnérias streut diverse Corona-Verschwörungstheorien und geht stark gegen Politik, Wissenschaft und Medien an.

Als klassische Dokumentation verpackt

Der fast drei Stunden lange Film sei wie eine "Hochglanz-Dokumentation" aufgebaut, sagt Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner. Pierre Barnérias habe verkündet, dass die klassischen, traditionellen Medien viele Positionen in der Coronakrise gar nicht berücksichtigen, und sein Film solle das nun revidieren. "Das Ganze ist eine Abfolge von wahnsinnig vielen Protagonisten, die auftauchen und in einem extrem hohen Tempo zu den unterschiedlichsten Themen und Randbereichen dieser Coronakrise ihre Meinungen zum Besten geben", so Wagner.

Das "Perfide" an diesem Film sei, so Wagner, dass er eine Spirale darstelle. Zu Beginn gehe es um das Maskentragen und darum, dass das Virus vielleicht gar nicht so gefährlich sei. Dann werde es aber im Laufe der zwei Stunden und 40 Minuten immer extremer.

Endkampf-Szenario von Reich gegen Arm

Es tauchten immer neue Theorien auf, auch Verschwörungserzählungen über Bill Gates und die Abschaffung des Geldes, bis hin zu einer Soziologin, "eigentlich eine anerkannte Wissenschaftlerin", die am Schluss behaupte, "wir würden Zeuge werden eines Holocausts und des Versuchs quasi der Reichen, die Armen in dieser Welt abzuschlachten".

Laut Aussage eines Medienwissenschaftlers sei das "Interessante", dass sich die Macher, obwohl sie eine "große Verachtung gegenüber den klassischen Medien" hegten, "oft gerade bei Verschwörungserzählungen" der "Erzählweisen der klassischen Medien" bedienten, um Glaubwürdigkeit zu erheischen, weil eben am Schluss doch die klassischen Medien die glaubwürdigeren sind", so Wagner.

Unter anderem kämen Nobelpreisträger und Politiker zu Wort. Ein ehemaliger konservativer Minister möchte mittlerweile jedoch, dass seine Passagen herausgeschnitten werden. "Das Ganze wird dann aber gemischt mit Figuren, die seit Beginn dieser Coronakrise auch teilweise in französischen Medien auftauchen oder aber auch nirgendwo auftauchen, weil sie so krude Thesen verbreiten, dass sie in keinem klassischen Medium einen Platz finden würden."

Rasante Abfolge widersprüchlicher Thesen

Der Film sei sehr schnell gemischt. Oft dauerten Stellungnahmen nur wenige Sekunden, so Wagner, "dann taucht schon der nächste auf, und man kann dem kaum folgen. Es werden immer neue, auch total widersprüchliche Thesen aufgebaut." Am Schluss wisse man überhaupt nicht mehr, wo man sich befinde. "Aber bei Menschen, die das glauben wollen, die sich in diese Welt hineinbegeben wollen, bleibt im Kopf ja nur das hängen, was sie gerne von diesem Film mitnehmen wollen."

Die französischen Medien hätten versucht, mit "Fact-Checking" dagegenzuhalten. Dieses "Fact-Checking" komme aber zu spät, sagt Wagner. "Denn die Menschen schauen sich das an, werden damit konfrontiert, und bis die Redaktionen es geschafft haben, diese Thesen zu überprüfen und die Wahrheit irgendwie hinterherzuschieben, ist natürlich eine gewisse Zeit vergangen. Und in dieser Zeit sind eben die verschwörerischen Elemente, die Falschaussagen, bei vielen Leuten hängen geblieben."

(kpa)