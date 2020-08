Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. August 2020

Franz-Werfel-Menschenrechtspreis für Joachim Gauck Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck erhält den mit 10.000 Euro dotierten Franz-Werfel-Menschenrechtspreis 2020. Die Jury würdige damit das umfangreiche und vielfältige Wirken Gaucks, der in unterschiedlichen Funktionen die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung und Genozid angeprangert habe, erklärte in Bonn die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, die die Auszeichnung vergibt. Die Preisverleihung ist für den 8. November in der Frankfurter Paulskirche geplant. Der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis wird alle zwei Jahre an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen, die das Verantwortungsbewusstsein gegenüber Menschenrechtsverletzungen schärfen. Zuletzt hatte den Preis 2018 der Historiker Michael Wolffsohn erhalten.

Konrad-Wolf-Preis für Alexander Lang Der diesjährige Konrad-Wolf-Preis der Akademie der Künste geht an den Regisseur und Schauspieler Alexander Lang. Seine Arbeit habe den Aufbruchs im DDR-Theater wesentlich beeinflusst, so die Jury. Am Deutschen Theater begründete er als Regisseur ab 1976 ein neues, nach authentischer Haltung suchendes Klassikerspiel. Nach der Wende inszenierte er als unter anderen an den Münchner Kammerspielen, der Staatspoer Stuttgart und der Comédie Française. In Konrad Wolfs letzem Film "Solo Sunny" spielte er 1980 den Philosophen Ralph. Der Konrad-Wolf-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 29. Oktober 2020 in Berlin verliehen.

Rumänische Künstler fordern Haltung gegen Belarus In Rumänien haben mehr als zweihundert Intellektuelle in einem offenen Brief die Regierung aufgefordert, eine schärferen Haltung gegen Belarus einzunehmen.

Das berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Sollte Staatschef Lukaschenko weiterhin Gewalt gegen Bürger einsetzen, müsste Rumänien seine diplomatischen Beziehungen zu dem „Regime“ umfänglich abbrechen. Darüber hinaus sollte die Regierung bereit sein, die Grenzen für belarussische Bürger zu öffnen, wenn die humanitäre Lage dies erfordere. Die Unterzeichner, darunter der Schriftsteller Mircea Cartarescu und der Regisseur Christian Mungiu, begründen ihr Anliegen unter anderem mit eigenen Erfahrungen in der Diktatur unter dem damaligen Staatschef Ceausescu. In Belarus war es nach der Präsidentschaftswahl in dem Land zu Massenprotesten gekommen. Staatschef Lukaschenko geht mit Gewalt gegen Demonstranten vor.

Nobelpreisträgerin Alexijewitsch verweigert Aussage Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch verweigerte die Aussage vor einem Ermittlungsausschuss. Nach eigener Aussage habe sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht habe, nicht gegen sich selbst auszusagen, so Alexijewitsch auf einer Pressekonferenz. "Ich fühle mich wegen nichts schuldig", sagte die Nobelpreisträgerin von 2015. Alexijewitsch unterstützte Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja im Wahlkampf und gilt als scharfe Kritikerin von Machthaber Lukaschenko. Sie ist Mitglied des von Tichanowskaja gegründeten Koordinierungsrates, gegen den die belarussische Justiz seit rund einer Woche strafrechtlich ermittelt.

John Lennons Mörder kommt weiterhin nicht frei Der Mörder von Beatles-Legende John Lennon bleibt weiter im Gefängnis. Zum 11. Mal sei vergangene Woche ein Antrag von Mark David Chapman auf vorzeitige Haftentlassung abgelehnt worden, sagte ein Mitarbeiter der Gefängnisbehörde im Staat New York. Der 65-Jährige sitzt in der Haftanstalt Wende bei Buffalo eine lebenslange Haftstrafe ab. Chapman erschoss Lennon am 8. Dezember 1980, wenige Stunden nachdem ihm der frühere Beatle ein Album signiert hatte. Er sagte einst, mit jedem Jahr schäme er sich mehr und mehr für sein Verbrechen. Seine nächste Anhörung für eine mögliche vorzeitige Haftentlassung soll im August 2022 stattfinden.

Münchner Kammerspiele sind "Theater des Jahres" Die Münchner Kammerspiele sind erneut zum Theater des Jahres gewählt worden.

Wie das Magazin "Theater heute" mitteilte, schnitt das Haus in einer Umfrage unter 44 Kritikerinnen und Kritikern am besten ab. Damit wurden die Kammerspiele zum zweiten Mal hintereinander ausgewählt - jeweils unter der Leitung von Matthias Lilienthal. Der 60-Jährige hatte seine Intendanz an den Kammerspielen kürzlich beendet und war zurück nach Berlin gegangen. Außerdem wählten die Kritiker Sandra Hüller ("Toni Erdmann") und Fabian Hinrichs ("Tatort") zu den Schauspielern des Jahres. Zur besten Regiearbeit wurde die Inszenierung "Tanz" von Florentina Holzinger gekürt. Theaterstück des Jahres sind "Die Verlorenen" von Ewald Palmetshofer.

Booker-Literatur-Preis geht an Niederländerin Rijneveld Der britische International-Booker-Literatur-Preis geht an die Niederländerin Marieke Lucas Rijneveld für ihren Roman "The Discomfort of Evening". Sie ist mit 29 Jahren die jüngste Autorin, die diese Auszeichnung bisher bekommen hat. Sie teilt sich den Preis mit Michele Hutchison, die das Werk ins Englische übersetzte. In der Begründung der Jury heißt es: "Rijnevelds Sprache zeigt die Welt neu, enthüllt die Schocks und Gewalt der frühen Jugend durch das Prisma eines niederländischen Milchviehbetriebs. Das Werk zeigt die Fremdheit eines Kindes, das die Fremdheit der Welt betrachtet. In einer ersten Reaktion per Videobotschaft sagte Rijneveld, sie sei so stolz wie eine Kuh mit sieben Eutern. Der Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien veröffentlicht wurden. Er ist mit knapp 56.000 Euro dotiert. Das Preisgeld teilen sich immer Autor und Übersetzer.