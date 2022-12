Franz Beckenbauer in Biopic

Aber es ist anders gekommen: Die Euphorie ist ausgeblieben, Deutschland frühzeitig aus dem Wettbewerb ausgeschieden, und so kommt die Veröffentlichung dieses Beckenbauer-Biopics mitten in eine große Krisenstimmung im deutschen Fußball hinein und so ein bisschen zur Unzeit – obwohl eigentlich der Werdegang von Franz Beckenbauer einige durchaus interessante und aktuelle Hintergründe zur derzeitigen Krisenstimmung liefern könnte.

Der Film reißt das Thema Kommerzialisierung des Fußballs nur an und bleibt letztlich an der Oberfläche. Stattdessen inszeniert Regisseur Tim Trageser das Biopic vor allem als eine Anekdotenparade, so als hätte er Angst, eine der vielen überlieferten Episoden auszulassen oder irgendeinen Satz zu vergessen, der in all diesen kleinen Büchlein mit den besten Fußballsprüchen drinsteht. Das hat zur Folge, dass all die berühmten Sätze aufgesagt und der Film etwas fake wirkt. Es soll aussehen wie ein 70er-Jahre-Kostümfilm, aber am Ende meint man nur Komparsen in Kostümen aus dem Theaterfundus zu sehen.