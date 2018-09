Kulturnachrichten

Sonntag, 30. September 2018

Frans Francken II.: Gemälde für 1,5 Mio. Euro versteigert Das Werk erzielte das Zehnfache seines Schätzpreises Ein Gemälde des flämischen Malers Frans Francken des Jüngeren ist in Frankreich für knapp 1,5 Millionen Euro versteigert worden. Das Werk erzielte damit bei einer Versteigerung am Samstag in Troyes das Zehnfache seines Schätzpreises. Laut dem Auktionshaus Boisseau-Pomez stammte es aus französischem Privatbesitz und ging an einen "großen europäischen Sammler". Frans Francken der Jüngere stammte aus einer bekannten Malerfamilie aus Antwerpen. Spezialisiert war er auf Gemälde mit historischen, mythologischen oder allegorischen Themen.

Yoko Ono zeigt Werkschau in Leipzig Die Künstlerin will zur Eröffnung am 1. Dezember nach Leipzig kommen Das Museum der bildenden Künste Leipzig präsentiert vom 2. Dezember an Arbeiten der japanisch-amerikanischen Künstlerin Yoko Ono. Unter dem Titel "Peace is Power" seien etwa 60 Werke der mittlerweile 85-Jährigen zu sehen, teilte das Museum am Sonntag in Leipzig mit. Fünf Jahre nach ihrer Retrospektive in der Schirn Kunsthalle Frankfurt sei dies ihre bislang umfangreichste Werkschau in Deutschland. Die Künstlerin will zur Eröffnung ihrer Ausstellung am 1. Dezember nach Leipzig kommen. In der Leipziger Ausstellung sollen auch frühere Performances der 85-Jährigen aufgeführt werden.

Woche der Nobelpreise beginnt Die mit je 870 000 Euro dotierten Nobelpreise werden am 10. Dezember verliehen Traditionell beginnt die Nobelpreiswoche am Montag mit der Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreises. Am Dienstag und Mittwoch verkündet die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften die Preisträger in den Kategorien Physik und Chemie. Den Träger des Friedensnobelpreises wählt eine Jury in der norwegischen Hauptstadt Oslo, wo er am Freitag auch verkündet wird. Am Montag (8. Oktober) folgt die Bekanntgabe der Preisträger für Wirtschaft. Dieser Preis wurde nicht von Alfred Nobel, sondern nachträglich von der schwedischen Reichsbank gestiftet, wird zumeist aber als Nobelpreis angesehen. Der Nobelpreis für Literatur fällt in diesem Jahr dagegen aus, weil die Schwedische Akademie mit einigen Skandalen zu kämpfen hat. Die Nobelpreise 2018 sind mit je neun Millionen schwedischen Kronen (etwa 870 000 Euro) dotiert und werden am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, verliehen.

Kanye West heißt ab jetzt "Ye" Künstler bleibt Unterstützer von Trump Der US-Rapper Kanye West nennt sich ab sofort "Ye". "Das Wesen, das offiziell als Kanye West bekannt ist. Ich bin YE." ("the being formally known as Kanye West – I am YE"), erklärte er am Samstag via Twitter. Ye ist schon lange sein Spitzname, genau wie Yeezy. "Ye" ist auch der Titel seines jüngsten Albums. Seine Namensänderung gab er kurz vor einem Auftritt in der US-Fernsehshow "Saturday Night Live" bekannt. Dabei trug Ye eine Kappe mit dem Wahlspruch von US-Präsident Donald Trump: "Make America Great Again". Er werde von vielen Menschen gefragt, warum er Trump möge, sagte der Musiker in der Show. "Wenn ich mir über Rassismus Sorgen machen würde, hätte ich Amerika schon vor langer Zeit verlassen." Er wiederholte auch sein Interesse, 2020 selbst als Präsidentschaftskandidat anzutreten.

Papst ruft zum Gebet gegen den Teufel auf Satan versuche, die Menschen von Gott zu trennen und untereinander zu spalten Papst Franziskus ruft zum Kampf gegen das Böse auf. Katholiken sollten dazu im Oktober täglich den Rosenkranz beten und dabei um den Schutz der Kirche vor dem Teufel bitten, heißt es in einer am Wochenende vom Vatikan veröffentlichten Mitteilung. Satan versuche, die Menschen von Gott zu trennen und untereinander zu spalten. In der Erklärung verweist der Vatikan auf eine Predigt des Papstes vom 11. September. Darin sprach Franziskus vom "Großen Ankläger", wie der Teufel in der Bibel auch genannt wird, "der in der Welt umherzieht und schaut, wen er anklagen kann". Weiter heißt es, die Kirche müsse sich ihrer Fehler, ihrer Schuld sowie vergangenen und gegenwärtigen Missbrauchs bewusst werden. Dagegen müsse sie ohne Ausnahme kämpfen, damit das Böse nicht siege.

US-Bluesgitarrist Otis Rush gestorben "I Can't Quit You Baby" machte ihn 1956 berühmt Der US-Bluesgitarrist Otis Rush ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines vor Jahren erlittenen Schlaganfalls, wie sein Manager Rick Bates bekannt gab. Rush war der wichtigste Architekt des sogenannten West Side Sounds aus Chicago, der die 1950er- und 1960er-Jahre maßgeblich prägte. Rushs 1956 bei Cobra Records veröffentlichte Aufnahme "I Can't Quit You Baby" machte ihn berühmt. 1999 gewann er mit "Any Place I'm Going" einen Grammy in der Kategorie: beste traditionelle Blues-Aufnahme.

Global Citizen Festival: Mehr Engagement gegen Armut Janet Jackson, Shawn Mendes und Cardi B traten im New Yorker Central Park auf Musiker wie Janet Jackson, John Legend, Shawn Mendes und Cardi B haben bei einem gemeinsamen Konzert im New Yorker Central Park für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten geworben. "Engagiert euch, wo auch immer ihr nur könnt", sagte Mendes bei dem Festival in der Nacht zum Sonntag vor tausenden Zuschauern. Auch Schauspieler wie Hugh Jackman und Forest Whitaker sowie Vertreter von Regierungen, den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen zeigten sich bei dem mehrstündigen Spektakel auf der Bühne. Tickets für das "Global Citizen Festival"-Konzert gab es wie jedes Jahr kostenlos im Internet. Wer eines ergattern wollte, musste im Internet Texte, Fotos und Videos über den globalen Kampf gegen Armut und Krankheiten lesen und weiterverbreiten.

"Kinky Boots" wird im April am Broadway eingestellt Aktuell laufen unter anderem Adaptionen in Hamburg und in Japan Das Musical "Kinky Boots" wird am 7. April am New Yorker Broadway nach sechs Jahren Laufzeit mit mehr als 2500 Vorstellungen eingestellt. Das bestätigte Produzent Jordan Roth per Twitter. Das Stück handelt vom Erben Charlie Price, der die Schuhfabrik seiner Eltern übernimmt und sie gegen den Widerstand der Mitarbeiter erfolgreich zur Produktion von Schuhen für Dragqueens und Travestiekünstler nutzt. Nach der Premiere 2012 gewann "Kinky Boots" im Folgejahr in sechs Kategorien den Theaterpreis Tony, darunter auch den als "Bestes Musical". Weltweit haben das Stück mit Musik von Cyndi Lauper und einem Libretto von Harvey Fierstein laut Angaben der Produktionsfirma mehr als sechs Millionen Menschen gesehen, aktuell laufen unter anderem Adaptionen in Hamburg und in Japan.

Rund 1,5 Mrd. Abrufe nach zwei Jahren "funk" Eine Steigerung bei YouTube um rund 200 Prozent Das ARD/ZDF-Jugendangebot "funk" hat in seinem zweiten Jahr bei den Abrufen im Internet kräftig zugelegt. Von Oktober 2017 bis September 2018 wurden die Videos bei YouTube rund 870 Millionen Mal abgerufen und die bei Facebook rund 156 Millionen Mal. Das sei bei YouTube eine Steigerung um rund 200 Prozent und bei Facebook um etwa die Hälfte, teilte eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots mit. Im ersten Jahr wurden 292 Millionen Videos bei YouTube und 102 Millionen Videos bei Facebook abgerufen. "Funk" bietet bei YouTube, Facebook, Instagram und Snapchat Unterhaltung und Informationen für 14- bis 29-Jährige. "funk" ist am 1. Oktober 2016 gestartet. Das ARD/ZDF-Jugendangebot hat inzwischen mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem Grimme-Preise für die Serie "Wishlist" und das Porträt-Format "Germania".

Neuer Prozess um "Stairway to Heaven" Berufungsgericht kippt Entscheidung zugunsten von Led Zeppelin Der Prozess um mögliche Urheberrechtsverletzungen im Rock-Klassiker "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin muss wegen Verfahrensfehlern neu aufgerollt werden. Ein Gericht in Los Angeles kippte am Freitag die Entscheidung einer Jury, die vor gut zwei Jahren die Bandmitglieder und Komponisten Robert Plant und Jimmy Page vom Plagiatsvorwurf freigesprochen hatte. In dem Streit geht es um die melancholische zweiminütige Gitarrensequenz zu Beginn des achtminütigen Stückes. Led Zeppelin wird vorgeworfen, dafür beim Song "Taurus" abgekupfert zu haben, den der verstorbene Gitarrist Randy Wolfe Ende 1966 für die kalifornische Band Spirit geschrieben hatte. Im ersten Verfahren hatte der Kläger auf deutliche Ähnlichkeiten zwischen den beiden Songs verwiesen. Page und Plant weisen den Plagiatsvorwurf zurück.

"Cabaret"-Autor Joe Masteroff gestorben "Cabaret" gewann Tony Award als bestes Musical Der Autor des Erfolgsmusicals "Cabaret", Joe Masteroff, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte die Roundabout Theatre Company mit; das Unternehmen brachte Neuinszenierungen von "Cabaret" und des Masteroff-Musicals "She Loves Me" an den Broadway. "Heute betrauern wir den Verlust unseres Freundes, eines Meisters des großen amerikanischen Musicals", hieß auf der Company-Website. Masteroff starb am Freitag im Lillian Booth Actors Home in Englewood im US-Bundesstaat New Jersey, wie Masteroffs Freund und Literaturagent Howard Marren der "New York Times" bestätigte. Masteroff hatte 1966 das Buch zum Musical "Cabaret" geschrieben, John Kander und Fred Ebb zeichneten für die Musik verantwortlich. Ein Jahr später wurde "Cabaret" mit dem Tony-Award als bestes Musical ausgezeichnet.

Bis zu 5000 Jahre alte Friedhöfe in Albanien entdeckt Archäologen finden auch Spuren einer Siedlung aus der Jungsteinzeit In Albanien sind Archäologen bei Ausgrabungen auf Friedhöfe gestoßen, die bis zu 5000 Jahre alt sind. Die Grabstätten in einem fruchtbaren Talbecken nahe der Stadt Korca gäben einzigartige Einblicke in des Leben von Menschen vom Mittelalter bis in die Jungsteinzeit, sagte die Leiterin des Teams, Iris Pojani von der Universität Tirana, zu den am Freitag abgeschlossenen Ausgrabungen. In mehreren Schichten stießen die Archäologen auf einem 4000 Quadratmeter großen Areal bei dem Dorf Turan auf 1000 Gräber. In 18 Monaten legten sie drei Friedhöfe aus dem Mittelalter, der späten Römerzeit und der Eisenzeit frei. Die größte Sensation fand sich in der untersten Schicht: bis zu 5000 Jahre alte Gräber, dazu Spuren einer Siedlung aus der Jungsteinzeit. Die Siedlungen späterer Jahrhunderte konnten noch nicht lokalisiert werden, laut Pojani ist aber klar, dass das bis heute fruchtbare Talbecken immer Menschen angezogen hat. Grabbeigaben wie Ringe, Armringe, Bernstein- und Glasketten, wie sie im 11. oder 10. Jahrhundert vor Christus im benachbarten Griechenland verbreitet waren, zeugen vom Wohlstand einiger der Bestatteten. Aus dem Mittelalter stammen Holzsärge, Gewänder mit eingewobenen Silberfäden, Speere, Dolche, Messer und Schwerter.

Jefferson-Airplane-Rocker Marty Balin ist tot Der US-amerikanische Rockmusiker starb im Alter von 76 Jahren Marty Balin ist am Donnerstag gestorben, wie sein Sprecher Ryan Romenesko am Freitag mitteilte. Balins Frau Susan Joy sei an seiner Seite gewesen. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Balin hatte Mitte der 1960er Jahre zusammen mit Musikern wie dem 2016 gestorbenen Paul Kantner und Grace Slick die legendäre Band "Jefferson Airplane" in San Francisco gegründet. Sie wurden für ihren psychedelischen Blues-Rock und Hits wie "Somebody to Love" und "White Rabbit" bekannt. Beim Rockfestival von Woodstock trat die Band 1969 neben Musikgrößen wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez und The Who auf. Als Leadsänger der aus Jefferson Airplane hervorgegangen Band Jefferson Starship hatte Balin zahlreiche Hits, darunter "Miracles" und "With Your Love".