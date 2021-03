Kulturnachrichten

Dienstag, 16. März 2021

Frankreich gibt von Nazis geraubtes Klimt-Bild zurück Frankreich will ein von den Nazis geraubtes Kunstwerk von Gustav Klimt zurückgeben. Es handele sich um das Ölgemälde "Rosen unter Bäumen", das derzeit im Pariser Musée d'Orsay aufbewahrt wird, sagte die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin. Das Bild stammt aus dem Besitz der jüdischen Österreicherin Nora Stiasny. Es ist das einzige Werk Klimts in Frankreichs Besitz und gelangte in den 1980er Jahren ins Musée d'Orsay. Noch kann das im August 1938 in Österreich zwangsverkaufte Werk aber nicht an die Nachkommen Nora Stiasnys übergeben werden, da es Teil einer staatlichen Sammlung ist. Ein Gesetzentwurf soll die Herausgabe nach den Worten der Ministerin bald ermöglichen.

Schatz der Wittelsbacher versteigert Lange verloren geglaubte Kunstgegenstände der Wittelsbacher, der einstigen bayerischen Königsfamilie, sind in München versteigert worden. Die Gemälde, das Porzellan und Silber stammen aus Schloss Nádasdy in der westungarischen Stadt Sárvár. Die Adelsfamilie musste auf der Flucht vor der Roten Armee zahlreiche Kunstgegenstände im Schloss zurücklassen, wie das Auktionshaus Neumeister mitteilte. Vieles sei eingemauert worden und erst 1952 wieder zum Vorschein gekommen. Nach dem EU-Beitritt Ungarns 2004 nahmen die Erben Restitutionsverhandlungen mit dem ungarischen Staat auf. Das meiste Geld bei der heutigen Auktion brachten vier Porträts des Hofmalers Joseph Stieler ein.

Richter gibt über 100 Werke an Nationalgalerie Der Künstler Gerhard Richter stellt der Berliner Nationalgalerie für das künftige "Museum des 20. Jahrhunderts" mehr als 100 Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen zur Verfügung. Ein entsprechender Vertrag zwischen der Gerhard Richter Kunststiftung und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werde in Kürze unterzeichnet, teilte die Stiftung in Berlin mit. Zentrales Werk der langfristigen Kooperation sei der vierteilige Zyklus "Birkenau" (2014), der ab morgen bis zum 3. Oktober in der Alten Nationalgalerie gezeigt wird. Ab 2023 sollen dann wesentliche Teile des Gerhard-Richter-Konvoluts zunächst in der Neuen Nationalgalerie ausgestellt werden. Das "Museum der Moderne" soll bis 2026 am Kulturforum in Berlin entstehen.

Volksbühnen-Intendant Klaus Dörr beendet Tätigkeit Nach Vorwürfen von mehreren Frauen gibt der Intendant der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr, seinen Posten ab. Er werde seine Tätigkeit beenden, teilte das Theater mit. Darauf hätten sich Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Dörr geeinigt. Ein Sprecher der Senatskulturverwaltung bestätigte die Angaben. Für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe übernehme er die komplette Verantwortung und gebe sein Amt im Einvernehmen mit der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa auf, wurde Dörr in der Mitteilung zitiert. Er bedaure zutiefst, wenn er Mitarbeiterinnen mit seinem Verhalten, mit Worten oder Blicken verletzt habe. Dörr hatte die Leitung der Volksbühne vor drei Jahren übernommen. Er sollte das Theater nach Querelen um seinen Vorgänger vorübergehend führen. In diesem Jahr ist ohnehin ein Wechsel geplant - dann soll Regisseur René Pollesch übernehmen.