Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Oktober 2021

Frankreich: 216.000 Missbrauchsopfer der Kirche In der katholischen Kirche in Frankreich hat es laut einer Untersuchung seit 1950 geschätzt 216.000 minderjährige Opfer sexueller Übergriffe durch Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter gegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie einer unabhängigen Kommission, die die französische Bischöfe in Auftrag gegeben hatten. Demnach wurden bis zu 3.200 potenzielle Täter ermittelt. Der Kommissionsvorsitzende Sauve sprach von "systemischer Vertuschung" durch Kirchenobere. Das kirchliche Prinzip des Gehorsams hätten die Sexualverbrechen massiv begünstigt. Nicht hinnehmbar, so Sauve, sei die Tabuisierung von außerehelicher Sexualität, und der offenkundigen sexuellen Verbrechen im Geheimen. Er legte mit dem Abschlussbericht auch Empfehlungen zur Missbrauchsprävention vor, darunter bessere Kontrollmechanismen und absolute Transparenz bei Missbrauchsvorwürfen. Dem Untersuchungsgremium gehören Juristen, Mediziner, Historiker und Theologen an.

Nobelpreis für deutschen Physiker Klaus Hasselmann Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann, Syukuro Manabe (USA) und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle zum Erdklima. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Sie hätten mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert. Der mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotierte Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Physik.

Buchpreis "Familienroman 2021" für Dmitrij Kapitelman Dmitrij Kapitelman erhält den mit 12.000 Euro dotierten Buchpreis "Familienroman 2021" der Stiftung Ravensburger Verlag. In seinem autobiografisch grundierten Roman "Eine Formalie in Kiew" erzähle Kapitelman, wie ihn seine Bemühungen, nach 25 Jahren die deutsche Staatbürgerschaft zu erlangen, zurück in die ukrainische Hauptstadt führen, teilte der Hanser Verlag mit. Die Jury urteilte, dass das Buch einen neuen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur bringe; es überzeuge durch sprachliche Souveränität, ausgefeilten Sprachwitz und treffende Situationskomik. Zugleich erfahre der Leser viel über eine spezifische Migrantenkultur.

UN: Afrikas Filmindustrie könnte Entwicklung schaffen Die Filmindustrie in Afrikas Entwicklungsländern könnte mehr als 20 Millionen Jobs schaffen. Das erklärte die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) anlässlich der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts.

Bislang bleibe das Potenzial des Sektors "größtenteils ungenutzt", heißt es. Derzeit beschäftigt die Filmindustrie fünf Millionen Menschen auf dem Kontinent und erwirtschaft etwa 4,3 Milliarden Euro von Afrikas Bruttoinlandsprodukt. Durch gezielte Investitionen könnten beide Zahlen vervierfacht werden, so die Unesco. Die UN-Organisation kritisierte in diesem Zusammenhang die in vielen Ländern eingeschränkte Meinungsfreiheit, fehlende Staatliche Förderunge, fehlende Ausbildungsmöglichkeiten und langsame Internetverbindungen.

Indischer Minister: Autohupen sollen wie Musik klingen Indiens Verkehrsminister plant ein Gesetz, das vorsieht, dass die Hupen aller Fahrzeuge wie indische Musikinstrumente klingen. Das sagte Nitin Gadkari örtlichen Medien. Als Beispiele nannte er die Klänge von Flöte, Geige, Tabla oder Mundharmonika. Der Verkehrslärm wäre dann "angenehmer". Auch die "irritierenden" Sirenen von Krankenwagen und Polizeifahrzeugen könnten bald durch beruhigende Melodien ersetzt werden, kündigte er an. In Indien befinden sich einige der lautesten Städte der Welt.

"The Wave" gewinnt Musical-Theater-Preis 2021 Das Musical "The Wave" vom Landestheater Linz in Österreich hat den Deutschen Musical-Theater-Preis 2021 gleich in mehreren Kategorien gewonnen. "The Wave" wurde als Bestes Musical, sowie in den Kategorien Beste Komposition und Bestes Buch (Or Matias), Beste Regie (Christoph Drewitz) und Bester Darsteller in einer Hauptrolle (Lukas Sandmann) ausgezeichnet, teilte die Deutsche Musical Akademie mit. Auch die Produktionen "Goethe!" (Bad Hersfelder Festspiele), "Himmel und Kölle!" (apiro entertainment) gewannen Preise. Die Auszeichnungen in insgesamt 14 Kategorien für herausragende deutschsprachige Musicalproduktionen aus den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 waren am Montagabend im Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn vergeben worden.

Neuer Bond bricht in Großbritannien und Irland Rekorde In den ersten drei Tagen nach seinem Kinostart hat der neue James Bond-Film in Großbritannien und Irland bereits Rekorde gebrochen. "No Time To Die" spülte innerhalb von drei Tagen 25 Millionen Pfund, umgerechnet gut 29 Mio. Euro, in die Kinokassen, wie der Sender Sky News berichtete. Damit übertraf er dem Bericht zufolge seine Vorgänger "Skyfall" und "Spectre" und legte das stärkste Eröffnungswochenende in der jahrzehntelangen Bond-Geschichte hin. International soll der Film Universal Pictures zufolge bereits einen Umsatz von 89 Millionen Pfund (gut 104 Mio. Euro) erzielt haben, obwohl er in China und den USA bislang noch nicht angelaufen ist.

Chadwick Boseman-Stipendium für Filmstudenten Ein Jahr nach dem Tod von "Black Panther"-Star Chadwick Boseman ist in seinem Namen ein Millionen-Stipendium für Filmstudenten eingerichtet worden. Wie die Howard-Universität in Washington D.C. mitteilte, wird die Einrichtung zusammen mit dem Streamingdienst Netflix 5,4 Millionen Dollar bereitstellen, um Studiengebühren für ausgewählte Stipendiaten zu begleichen. Boseman war im August 2020 mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben. Die Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht. Der Star hatte an der Universität Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht.

Birkenstock ist neue Direktorin des Ludwig-Forums Eva Birkenstock hat ihr neues Amt als Direktorin des Ludwig-Forums in Aachen angetreten. An ihrem ersten Arbeitstag präsentierte die Kunsthistorikerin Pläne für die Weiterentwicklung des Museums und der Sammlung moderner Kunst. Demnach soll die Kollektion des renommierten Sammler-Paares Peter und Irene Ludwig Dreh- und Angelpunkt für ein Disziplinen übergreifendes Programm sein. Neben örtlichen und regionalen Kooperationen, etwa nach Köln und Düsseldorf, wolle Birkenstock auch internationale Brücken schlagen, teilte die Stadt Aachen mit. Bisher hat Eva Birkenstock den Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf geleitet. Sie beschäftigt sich vor allem mit experimentellen und prozessorientierten Formaten.

Online-Auktionen und Digitalkunst mischen Markt auf Online-Auktionen und digitale Kunst haben den Markt für zeitgenössische Kunst angekurbelt. Im vergangenen Jahr wurde bei Auktionen für zeitgenössische Kunst ein Rekorderlös von 2,3 Milliarden Euro erzielt, wie das auf Kunstmärkte spezialisierte französische Unternehmen Artprice in Paris mitteilte. Besonders begehrt seien digital geschützte virtuelle Werke (NTFs), die bereits ein Drittel der Online-Aktionen ausmachen. So habe der US-Künstler Beeple ein digitales Werk im März für knapp 70 Millionen Dollar an einen indischen Unternehmer verkauft. Der am teuersten gehandelte zeitgenössische Künstler ist nach Angaben von Artprice der 1988 gestorbene US-Künstler Jean-Michel Basquiat.

Zeitschriftenverleger ehren Gauck, Birthler und Jahn Zeitschriftenverleger würdigen die drei früheren Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck (Alt-Bundespräsident), Marianne Birthler und Roland Jahn mit einem Preis. Sie seien "herausragende Schützer der Demokratie", teilte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger in Berlin mit. Der Preis "Victoria für Freiheit" wird am 4. November verliehen. Am selben Tag ist auch ein Verlegerkongress geplant. Die Stasi-Unterlagen-Behörde wurde in diesem Jahr in das Bundesarchiv integriert.

Lindgren liegt bei Bestsellerautoren hoch in der Gunst Astrid Lindgren liegt bei Autorinnen und Autoren von Bestsellern hoch im Kurs und auch "Die unendliche Geschichte" hat bei vielen von ihnen einen Spitzenplatz auf der persönlichen Lieblings-Leseliste. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Leselisten-Plattform "AufeinBuchmit.de" im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Mehr als 120 Autorinnen und Autoren gaben Antworten auf die Frage nach ihrem Lieblingsbuch, liebsten Sachbuch oder Kinderbuch. Zu den Befragten gehörten Thea Dorn, Marc Elsberg, Jonas Jonasson, Sasha Marianna Salzmann oder Rüdiger Safranski. Bei allen Unterschieden im eigenen Schreiben und den persönlichen Lieblingsautoren nannten sie doch auch immer wieder gemeinsame Favoriten. Unter den Lieblingsautoren aller Zeiten führte Gustave Flaubert die Liste an, gefolgt von Daphne du Maurier und JK Rowling.