Kulturnachrichten

Freitag, 21. August 2020

Frankfurter Städel stellt Kunstwerke zum Download Das Städel-Museum in Frankfurt am Main stellt mehr als 22.000 Kunstwerke in seiner Digitalen Sammlung zur freien Verfügung. Dies ermögliche es einer breiten an Kunst interessierten Öffentlichkeit, die gemeinfreien Abbildungen der Werke unter Nennung des Städel-Museums zu vervielfältigen, zu teilen sowie für beliebige Zwecke zu nutzen und zu bearbeiten, teilte das Museum mit. Damit stünden auch beliebte Kunstwerke des Städel, etwa Sandro Botticellis "Bildnis der Simonetta Vespucci als Nymphe" oder Franz Marcs "Liegender Hund im Schnee" zum freien Download bereit. Ziel sei es, die Sammlung des Städel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und darüber hinaus die Teilhabe am gemeinschaftlichen Kulturgut zu stärken.

Kreml-Kritiker Nawalny soll in Berlin behandelt werden Der lebensgefährlich erkrankte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll zur Behandlung nach Deutschland geholt werden. Der prominente Anti-Korruptions-Kämpfer und erbitterte Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der nach Angaben seiner Sprecherin "gezielt vergiftet" wurde, solle nach Berlin geholt werden, teilte die Initiative "Cinema for Peace" mit. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Behandlung Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus angeboten. Ein Rettungsflugzeug mit medizinischer Ausrüstung und Spezialisten an Bord solle um Mitternacht vom Flughafen Berlin-Tegel starten, teilte die Initiative weiter mit. Die Berliner Charité sei bereit, Nawalny zu behandeln. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor über die Rettungspläne berichtet.

50 Jahre "Macht kaputt, was euch kaputt macht" Heute vor 50 Jahren erschien die erste Single der Rockband "Ton Steine Scherben". Der Titel: "Macht kaputt, was euch kaputt macht". Die legendäre Band war zuvor von Rio Reiser gegründet worden. Dessen Bruder Gert Möbius sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Song habe auch noch 50 Jahre nach Erscheinen eine starke Wirkung. Die Band habe den Song nur ein Jahr gespielt, da man Sorge gehabt habe, dass er zu viele Aggressionen auslöse. "Zumal die Band auch in Westdeutschland gespielt hat, und dann wurden oft Häuser besetzt und ähnliches mehr, und da hat Rio gesagt, nein, diesen Song will ich lieber nicht mehr spielen", so Möbius.

Soli-Sampler für den Libanon hat sich bisher gut verkauft Nach der Explosions-Katastrophe im Hafen von Beirut hat das Berliner Label Habibikunk mit arabischen Künstlern ein Solidaritäts-Album gemacht. Das Geld aus dem Verkauf geht an das libanesische Rote Kreuz. Eine Woche nach der Veröffentlichung hat das Label die ersten 20.000 Dollar überwiesen, so Labelchef Janis Stürtz im Deutschlandfunk Kultur. Derzeit seien die Künstler im Libanon noch mit dem Überleben nach dem Unglück beschäftigt. Er habe nicht das Gefühl, dass die Kreativen und Musiker aktuell in einer Position seien, in der es darum gehe, die Geschehnisse kreativ zu reflektieren.