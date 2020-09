Kulturnachrichten

Mittwoch, 23. September 2020

Frankfurter "Omniturm" im Finale für Hochhauspreis Ein Neubau im Frankfurter Bankenviertel steht im Finale des Internationalen Hochhauspreises. Der "Omniturm" des dänischen Architekten Bjarke Ingels ist damit nach Ansicht der Jury einer der fünf besten Wolkenkratzer der Welt. Das Gebäude mit dem charakteristischen Hüftschwung wurde aus 31 nominierten Hochhäusern aus 14 Ländern ausgewählt. Der Sieger wird am 29. Oktober in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet. Der Internationale Hochhauspreis wird von der Stadt Frankfurt, dem Architekturmuseum und der DekaBank verliehen. Er ist mit 50 000 Euro dotiert und zeichnet Gebäude aus, die mindestens 100 Meter hoch sind und in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt wurden. Außerdem nominiert sind das "Eden" in Singapur, "Norra Tornen" in Stockholm, "The Stratford" in London und "Leeza SOHO" in Peking.

Kulturetat um 120 Millionen Euro erhöht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) stehen im kommenden Jahr rund 120 Millionen Euro mehr zur Verfügung als noch 2020. Ihr Etat steigt laut einem Beschluss des Bundeskabinetts um rund 6,6 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro, wie die Kulturstaatsministerin in Berlin mitteilte. Seit Grütters' Amtsantritt 2013 sei der Etat damit um rund 60 Prozent gestiegen. Konkret sollen mit insgesamt 6,2 Millionen Euro die Dauerausstellungen des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte in Bonn modernisiert und vollständig überarbeitet werden. Zudem werden die Mittel für "authentische Orte der Demokratiegeschichte" auf drei Millionen Euro versechsfacht. Auch der Auslandssender Deutsche Welle, das Filmförderprogramm German Motion Picture Fund, die Kulturförderung in den deutschen Braunkohleregionen und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollen mehr Geld bekommen.

Schauspieler Michael Gwisdek ist tot Der Schauspieler Michael Gwisdek ist tot. Der gebürtige Ost-Berliner begann seine Karriere am Theater und debütierte 1968 vor der Kamera in der Anna-Seghers Verfilmung „Die Toten bleiben jung. Für seine Rolle in Andreas Dresens Tragikomödie „Nachtgestalten, erhielt er neben anderen Auszeichnungen bei der Berlinale 1999 einen Silbernen Bären als bester Hauptdarsteller. Auch im Fernsehen war Gwisdek häufig zu sehen, zum Beispiel in „Der letzte Zeuge, „Bella Block oder im „Tatort". Er wurde 78 Jahre alt.

Bayerischer Buchpreis für Harald Lesch Harald Lesch, Münchner Astrophysiker, Philosoph, TV-Moderator und Buchautor, erhält den Bayerischen Buchpreis 2020. Wie die Bayerische Staatskanzlei mitteilte, wird ihm der undotierte Ehrenpreis des Ministerpräsidenten verliehen. Regierungschef Markus Söder (CSU) würdigte den Professor als Multitalent und herausragenden Wissensvermittler. Außerdem sei er ein engagierter Kämpfer für die Bewahrung der Schöpfung. Das zeige auch sein jüngster Bestseller "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Die Verleihung findet am 19. November in der Münchner Residenz statt. Mit dem Bayerischen Buchpreis werden neben dem Ehrenpreis für ein publizistisches Gesamtwerk auch die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik ausgezeichnet. Sie werden mit je 10.000 Euro prämiert

Grütters: Museen unzureichend gewappnet für Gefahren Angesichts spektakulärer Einbrüche sind Museen in Deutschland aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters trotz Investitionen in Sicherheit noch unzureichend gewappnet für eine sich ändernde Gefahrenlage. Es sei dringend notwendig, die Sicherheitslage in den Museen gründlich zu durchleuchten und zu hinterfragen, sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt einer Sicherheitstagung des Deutschen Museumsbunds. Die Tagung wurde auch in Folge des Einbruchs in das Schatzkammermuseum Grünes Gewölbe im Dresdner Residenzschloss geplant, bei dem zwei Unbekannte am 25. November 2019 historische Diamanten und Brillanten erbeutet hatten.

Wilhelm-Raabe-Literaturpreis für Christine Wunnicke Christine Wunnicke ist die diesjährige Preisträgerin des Wilhelm-Raabe Preises. Ausgezeichnet wird sie für ihren Roman „Die Dame mit der bemalten Hand". Die Jury sei sich bei der Entscheidung, die Wissenschaftssatire über eine Expedition ins biblische Land zu prämieren, weitestgehend einige gewesen, sagte derJuryvorsitzende Hubert Winkels im Deutschlandfunk Kultur. Mit 30.000 Euro Preisgeld gehört der Wilhelm Raabe-Literaturpreis zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Der Preis wird jährlich vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergeben, in diesem Jahr am 1. November im Staatstheater Braunschweig.

Intendant Beck für einheitliche Corona-Regeln an Theatern Der Intendant am Bayerischen Staatsschauspiel, Andreas Beck, mahnt bundesweit einheitliche und gelockerte Corona-Regeln an Theatern an. "Unsere Belüftungssysteme sind besser als die in den Bahnen und Bussen. Warum hat die Kunst die härtesten Auflagen?", sagte Beck der Münchner "Abendzeitung". Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) müsse hier handeln. Er wünsche sich eine Regelsammlung, "in der die Bestimmungen, unter denen wir spielen dürfen, für alle einheitlich festgehalten werden und jedes Haus danach eigenverantwortlich Theater macht". Nach der ersten schwierigen Phase mit geschlossenen Häusern stehe nun die nächste schwierige Phase bevor, "denn wir sollen und wollen wieder spielen, können derzeit aber im besten Falle nur mit einem Viertel der Einnahmen rechnen".

US-Musiker Tommy DeVito gestorben Der amerikanische Sänger und Gitarrist Tommy DeVito, der in den 1960er Jahren als Mitglied der Pop- und Rockband "Four Seasons" berühmt wurde, ist tot. Er sei am Montagabend in einem Krankenhaus nahe Las Vegas im US-Staat Nevada gestorben, berichtete die Zeitung "Las Vegas Review-Journal". Demnach war DeVito an Covid-19 erkrankt. Er wurde 92 Jahre alt. DeVito wurde 1928 im US-Staat New Jersey in einem ärmlichen Arbeiterviertel geboren. In den 1950er Jahren spielte er in mehreren Bands mit, bevor er zusammen mit Francis Castelluccio, der sich später Frankie Valli nannte, die "Four Seasons" gründete. Die Gruppe zählte zu den wenigen Bands, die in den frühen 60er Jahren in den USA den Beatles Konkurrenz machen konnte. Zu den großen Erfolgen gehörten Songs wie "Sherry", "Big Girls Don't Cry" und "Can't Take My Eyes Off You".

Nietzsches Nachlass wird vollständig digitalisiert Der komplette Nachlass von Friedrich Nietzsche soll digital aufbereitet werden. Für eine entsprechende Internet-Plattform und eine Archivdatenbank hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft rund 350.000 Euro bewilligt. Das teilte die Klassik Stiftung Weimar mit. Die Arbeit an der geplanten Faksimile-Gesamtausgabe umfasst Erschließung, Digitalisierung und Online-Publikation des Nachlasses des Philosophen. Die Ergebnisse sollen innerhalb von drei Jahren zur Verfügung stehen. Im Rahmen der ersten Projektphase von 2015 bis 2018 wurden bereits die handschriftlichen Notizbücher, Hefte, Druckmanuskripte und Kompositionen digitalisiert. Bis 2023 folgten nun die Briefwechsel, persönlichen Dokumente und Lebenszeugnisse Nietzsches.