Kulturnachrichten

Montag, 25. Februar 2019

Frankfurter Dichterpfarrer Lothar Zenetti gestorben Schöpfer vieler Kirchenlieder starb im Alter von 93 Jahren Der Priester, Dichter und Schriftsteller Lothar Zenetti ist tot. Er starb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 93 Jahren in Frankfurt am Main, wie ein Sprecher des Bistums Limburg bestätigte. Bundesweit bekannt wurde er als Schöpfer vieler Kirchenlieder. Rund 150 seiner Gedichte wurden vertont, seine Texte finden sich sowohl in katholischen wie auch in evangelischen Gesangbüchern. Einer seiner wohl berühmtesten Texte "Was keiner wagt, das sollt ihr wagen" wurde von Konstantin Wecker gesungen. Von 1982 bis 1990 war Zenetti Rundfunkbeauftragter beim Hessischen Rundfunk. Er gehörte auch zu den Sprechern der ARD-Sendung "Das Wort zum Sonntag". Zenetti hat mehr als 20 Bücher veröffentlicht, neben Lyrik und Erzählungen Bücher zu Kunst, Musik und Religionspädagogik sowie Texte für den Hörfunk und Mundart-Beiträge.

Literaturpreise der Schillerstiftung für Stangl und Klein Preisträger bekommen jeweils 10 000 Euro Die Deutsche Schillerstiftung zeichnet den österreichischen Autor Thomas Stangl mit der Ehrengabe 2019 sowie die aus Düsseldorf stammende Lyrikerin Sina Klein mit dem Bennholdt-Thomsen-Preis aus. Die Auszeichnungen sind mit je 10.000 Euro verbunden und sollen am 10. Mai im Schiller-Nationalmuseum in Marbach überreicht werden. Die Jury würdigte Stangl für Wahrnehmungsschärfe und Nachdenklichkeit, In seinen Romanen und Essaybänden gelinge es Stangl, die Gegenwart zu "erschreiben". Klein werde, so die Jury, für ihre "dichten, hochmusikalischen Gebilde" geehrt, die "eine in der Gegenwartslyrik selten gewordene Dringlichkeit entfalten". So beschreibe Klein, wie Digitalisierung in die Einsamkeit führen könne.

Nora Krug bekommt Evangelischen Buchpreis Preis wird seit 40 Jahren verliehen Die Autorin und Illustratorin Nora Krug bekommt den Evangelischen Buchpreis 2019. Sie wird für ihr im vergangenen Jahr erschienenes Buch "Heimat - Ein deutsches Familienalbum" ausgezeichnet, wie das Evangelische Literaturportal in Göttingen mitteilte. Der Evangelische Buchpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 1979 verliehen. Vorsitzender des Literaturportals ist der Hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Die Jury wählte das Buch aus 99 Vorschlägen von Leserinnen und Lesern aus. Nora Krug ist Professorin für Illustration an der "Parsons School of Design" in New York City und lebt im Stadtteil Brooklyn. Der Preis soll ihr am 5. Juni in Hannover überreicht werden.

Oscar-Verleihung in Los Angeles Kein Preis für Deutschland Bei der 91. Oscar-Verleihung in Los Angeles ist das Rassismusdrama «Green Book - Eine besondere Freundschaft» von Peter Farrelly als bester Film geehrt worden. Als bester Regisseur wurde Alfonso Cuarón für „Roma ausgezeichnet. Den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam Rami Malek. Der 37-jährige US-Amerikaner erhielt den Preis für seine Darstellung des Queen-Sängers Freddie Mercury in dem Musikfilm „Bohemian Rhapsody. Als beste Schauspielerin wurde die Britin Olivia Colman für ihre Rolle in der Historiengroteske „The Favourite - Intrigen und Irrsinn geehrt. Florian Henckel von Donnersmarck ging leer aus. Der deutsche Regisseur war mit dem Künstlerporträt "Werk ohne Autor" in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert. Die Verleihung fand zum ersten Mal seit 30 Jahren ohne Moderator statt.

LWL-Museum Münster erwirbt Macke-Bild Expressionistisches Bild kostete 750 000 Euro Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster hat das Gemälde "Farbige Formen I" von August Macke erworben. Es ist dort bereits seit 1981 als Dauerleihgabe zu sehen. Mit Unterstützung des Landes, des Vereins Freunde des Museums sowie der Kulturstiftung der Länder und der Ernst von Siemens Kunststiftung wurde das Bild angekauft, wie das NRW-Kulturministerium mitteilte. Das Museum gibt den Preis mit 750.000 Euro an. Das 1913 entstandene Gemälde soll am Mittwoch übergeben werden. Es gehöre zu den im Werk des Künstlers seltenen abstrakten Arbeiten, hieß es. Das LWL-Museum Münster verfügt über eine der wichtigsten Sammlungen zu August Macke.

Große Sempé-Illustration auf Pariser Häuserwand Die Metropole will so ihr Stadtbild verschönern Eine Illustration des berühmten französischen Zeichners Jean-Jacques Sempé ist mitten in Paris auf einer Hausfassade im 3. Arrondissement zu sehen. Die sieben Meter hohe und fünf Meter breite Reproduktion des Sempés-Werkes wurde von dem Pariser Künstler Jean-Marie Havan gemalt - in rund 200 Stunden. Die Radfahrer sind klein, die Landschaft ist riesig: der Zeichner hat seine Helden oft auf Zweirädern dargestellt. Die Initiative geht unter anderem auf die Stadt Paris zurück, mit der die Metropole verschönert werden soll. Sempé gehört zu den bedeutendsten Zeichnern und Karikaturisten Frankreichs. Der 86-Jährige ist mit der Kinderbuchserie "Der kleine Nick" berühmt geworden, die er illustriert und der 1977 verstorbene René Goscinny geschrieben hat. Die Anekdoten über einen Schuljungen und seine Freunde im Frankreich der 50er- und 60er-Jahre haben sich millionenfach verkauft. Seine Geschichten haben oft einen philosophischen Hintergrund. Die beiden Fahrradfahrer, die sich nun auf der Pariser Häuserwand kreuzen, ohne dass sich ihre Wege schneiden, versinnbildlichen die Kommunikation unserer heutigen vernetzten Gesellschaft.

Pippi Langstrumpfs Papagei und ältester Elefant Deutschlands sind tot Karlsruher Zoo meldet zwei Trauerfälle Der Pippi Langstrumpfs Papagei Rosalinda ist tot. Mit 51 Jahren habe der hellrote Ara ein "fast biblisches" Alter erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe. Das Tier starb demnach am Samstag im Karlsruher Zoo auf dem Arm von Zoodirektor Matthias Reinschmidt an Altersschwäche. Rosalinda ist der Filmname des Vogels, der durch den Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" bekannt wurde. Der Ara - eigentlich ein Männchen mit Namen Douglas - drohte 2016 eingeschläfert zu werden. Schwedische Behörden hatten seinen Käfig im schwedischen Malmö für zu klein befunden. Nach einem medialen Aufschrei bot sich der Karlsruher Zoo an, dem berühmten Vogel Unterschlupf zu bieten. Der Karlsruher Zoo meldet noch einen weiteren Trauerfall: Ebenfalls am Samstag ist die 63 Jahre alte Elefantenkuh Rani gestorben. Rani galt als der älteste Elefant Deutschlands. Er konnte sich bereits nicht mehr auf den Beinen halten und starb an Kreislaufversagen, kurz bevor eine Tierärztin das dreieinhalb Tonnen schwere Tier erlösen konnte. Rani war im Oktober 1957 als zweijähriges Jungtier als Wildfang aus Indien nach Karlsruhe gekommen. "Rani stand wie kein anderes Tier über Jahrzehnte als ein Symbol unseres Zoos. Wir alle trauern um sie", sagte Zoodirektor Reinschmidt.

Zehntausende kommen zu Manga-Ausstellung in Tokyo Japanische Regierung will gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen In Japan hat eine Manga-Messe von Fans für Fans Zehntausende Besucher angelockt. Bei der "Haru Comic City" auf dem Messegelände Tokyo Big Sight boten Manga-Fans ihre selbst gezeichneten Werke zum Kauf an. In Japan entwerfen viele Leser ihre eigenen Comics. Manche sind eine Art Parodie oder auch eine Hommage an die Werke professioneller Comic-Zeichner. Solche Mangas werden von Fans "zweite Kreation" genannt. Während sich hierbei Urheberrechtsverletzungen in Grenzen halten, sind sie bei digitalen Mangas ein großes Problem. Dagegen will die japanische Regierung nun mit verschärften Gesetzen vorgehen. Künftig soll das unerlaubte Herunterladen von digitalen Comic-Darstellungen und anderen literarischen Werken unter Strafe stehen. Bislang gilt dies nur für illegale Downloads von Musik und Videos.