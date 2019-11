Kulturnachrichten

Samstag, 23. November 2019

Frankfurt bekommt ein Kinder- und Jugendtheater Die Stadt Frankfurt am Main bekommt ein Kinder- und Jugendtheater. Es werde im umgebauten Gesellschaftshaus des Zoos untergebracht, teilte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Freitag mit. In dem architektonischen Kleinod sollten Tanz, Theater, performatives Erzähltheater und Produktionen aus Frankfurt, Deutschland und der Welt ermöglicht werden. "Ein Theater, das mitnimmt, das anregt, das überrascht und ein junges Publikum begeistert", sagte Hartwig. Der Beschluss im Rathaus sei gefasst, die Vorplanungen seien in vollem Gang. Neben drei Theatersälen sollten unter anderem Proberäume, Werkstätten und Workshop-Räume entstehen. Das neue Haus solle mit einem eigenen Ensemble und Repertoirebetrieb einen ganzjährigen Spielbetrieb leisten.

Gerichte erlauben NPD-Kundgebung in Hannover Die NDP-Demo gegen Journalisten in Hannover darf stattfinden.

Das Verwaltungsgericht Hannover gab am Freitag einem Eilantrag der rechten Partei statt. Die Polizei hatte zuvor das Verbot verhängt und legte jetzt wieder Einspruch gegen die Gerichtsentscheidung ein. Doch das Landgericht Lüneburg lehnte am Abend in einer Eilentscheidung das Verbot ebenfalls ab. Anhänger der NPD wollen am Samstag gegen Journalisten demonstrieren, die schwerpunktmäßig über das rechtsextreme Milieu in Deutschland schreiben. Im Demonstrationsaufruf auf ihrer Internetseite führt die NPD Niedersachsen dazu zehn Journalisten namentlich auf.

Katholische Laien beschließen Reformdialog Die katholischen Laien haben einen Reformdialog mit den Bischöfen im sogenannten "synodalen Weg" beschlossen. Diesen Titel trägt das Verfahren, das die Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Bonn billigte. Der Reformdialog zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem ZdK soll am 1. Dezember beginnen. Er ist auf zwei Jahre angelegt. Zu den Themen gehören die Sexualmoral, der Zölibat und die Rolle von Frauen in der Kirche. ZdK-Vizepräsidentin Lücking-Michel sprach sich dagegen aus, Kirchensteuern für die Entschädigung von Missbrauchsopfern zu verwenden. Andernfalls werde es zur nächsten schweren Akzeptanzkrise der Kirchensteuer und zu vielen Austritten kommen.