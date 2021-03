Kulturnachrichten

Sonntag, 21. März 2021

Franckesche Stiftungen sind wiederaufgebaut Der jahrzehntelange Wiederaufbau der Franckeschen Stiftungen in Halle ist offiziell abgeschlossen. Nach Angaben der Stiftungen wurden seit 1990 insgesamt 157 Millionen Euro in das Ensemble investiert. Vor dem Mauerfall drohte der einstigen Schulstadt von europäischem Rang der Abriss. Im Rahmen eines digital übertragenen Festakts würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die barocke Schulstadt als "Kleinod von Weltrang". Das über 50 Gebäude umfassende Architekturensemble gelte heute als eines der bedeutendsten Baudenkmäler aus der Zeit um 1700 und sei ein Musterbeispiel für den Aufbau Ost. August Hermann Francke (1663-1727) habe mit seinen inklusiven Bildungsideen und seinem sozialen Engagement nicht nur für seine eigene Zeit kraftvolle Visionen entwickelt, so Grütters.

Berliner Philharmoniker spielen vor getestetem Publikum Die Berliner Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko haben am Samstagabend zum ersten Mal seit Monaten wieder vor einem großen Publikum gespielt. Auf dem Programm standen Werke von Tschaikowsky und Rachmaninow. Das Konzert war Teil eines Pilotprojektes: Die rund 1.000 zugelassenen Zuschauerinnen und Zuschauer mussten sich vorab auf Corona testen lassen. Die Karten seien innerhalb von drei Minuten verkauft gewesen, sagte Intendantin Andrea Zietzschmann. In der Philharmonie war eigens ein Testzentrum eingerichtet worden. Für das Projekt der Berliner Senatskulturverwaltung haben sich mehrere Einrichtungen zusammengeschlossen. Geplant sind insgesamt neun Veranstaltungen bis Anfang April. Während der Vorstellungen muss das Publikum einen Mund-Nasen-Schutz tragen, zwischen Besuchern werden Plätze freigelassen.

Erneute Demo für spanischen Rapper Pablo Hasél Wieder sind in mehreren spanischen Städten Menschen für den Musiker Pablo Hasél auf die Straße gegangen. Der 32-Jährige Rapper sitzt seit über einem Monat wegen Majestäts- und Polizistenbeleidigung im Gefängnis. Seine Unterstützer fordern, ihn sofort freizulassen. Wegen angeblich gewaltverherrlichender Twitterbotschaften und Kritik am früheren König Juan Carlos war er zu neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte die Meinungsfreiheit in seinem Fall für nicht relevant erklärt.

SPD will Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern Die SPD will die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz festschreiben. Das sieht ein Konzept des Parteivorstands vor. Kulturpolitik müsse in den kommenden Jahren tiefgreifende Veränderungsprozesse gestalten, heißt es darin. Die Künste seien eine wesentliche Werte- sowie Identitätsressource und für den Zusammenhalt in der Demokratie unverzichtbar. Der aktuelle Verlust sei enorm und müsse politisch abgefedert werden. Das Konzept sieht unter anderem Hilfen vor, um Kultur- und Kunstschaffenden notwendige Räume zu sichern. Der Bund solle eine moderierende Rolle spielen und alle in der Kulturpolitik Tätigen wie Kommunen, Stiftungen, Institutionen und die Zivilgesellschaft zusammenbringen. So sollen Finanzen und Förderungen besser koordiniert und unnötige Konkurrenzen vermieden werden. Vorgeschlagen werden auch Mindestgagen. Die sozialen Sicherungssysteme sollen weiter geöffnet werden. Für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit fordert die SPD Quoten in Jurys und Gremien. Außerdem schlägt sie ein bundesweites Register für umstrittene Kolonialfiguren vor, um besser mit historisch belasteten Denkmälern umgehen zu können.

20 Neueinträge beim Immateriellen Kulturerbe Die deutsche UNESCO-Kommission hat 20 Neueinträge ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Darunter finden sich auch "Kaspertheater als Spielprinzip" und das "Papiertheater". Figuren wie der "Kasper", deren Tradition bis ins 14. Jahrhundert zurückgehe, verkörperten Charaktere, die immer und überall anzutreffen seien– "stets lustig, naiv, verwegen, schlagfertig, wortgewaltig und auch etwas hintersinnig", so die UNESCO. Im 19. Jahrhundert sei die Kasperfigur im Puppentheater eine gefürchtete kritische Stimme gewesen, die sich gegen Obrigkeit und boshafte Fabelwesen zur Wehr setzte. Das "Papiertheater" blicke in Deutschland auf eine gut 200-jährige Tradition zurück und besitze eine lebendige Szene in Deutschland und Europa, hieß es weiter. Zum Immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Seit 2003 unterstützt die UNESCO den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt dieser Kulturformen. Deutschland gehört dem Vertrag seit 2013 an.