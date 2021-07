Kulturnachrichten

Freitag, 2. Juli 2021

Fotoinstitut - Düsseldorf kooperiert mit Köln n der Standortdebatte zu einem Fotoinstitut in Nordrhein-Westfalen macht sich eine neue Kooperation für Düsseldorf stark. Die NRW-Landeshauptstadt teilte mit, dass die Kommune, der Verein zur Gründung und Förderung eines Deutschen Fotoinstituts in Düsseldorf und die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur in Köln sich zusammengeschlossen hätten. Es gehe darum, Gründung und Förderung eines Instituts in Düsseldorf voranzutreiben. Die Debatte zu Standort und inhaltlicher Ausrichtung eines Instituts für Fotografie, das sich unter anderem um Nachlässe wichtiger Fotografen kümmern soll, dauert schon länger an. Eine Initiative hatte zunächst einen Vorstoß für Düsseldorf gemacht. Eine von Kulturstaatsministerin Grütters einberufene Expertenkommission hatte sich später für Essen ausgesprochen. Grütters plant im August ein Gespräch der beteiligten Akteure aus Essen und Düsseldorf.

Komponist Louis Andriessen ist tot Der niederländische Komponist Louis Andriessen ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Pflegeheim bei Amsterdam, wie seine Frau der Nachrichtenagentur ANP mitteilte. Andriessen galt als der bekannteste zeitgenössischste Komponist des Landes und als der einflussreichste seiner Generation. Er wurde als Mitbegründer der sogenannten Haager Schule gesehen, einer avantgardistischen Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich für eine radikale Erneuerung der klassischen Musik einsetzte.

Oscar-Akademie wird bunter Die Oscar-Akademie will vielfältiger werden und hat zahlreiche Frauen, Minderheiten und internationale Filmschaffende als neue Mitglieder eingeladen. 395 Künstler wurden ausgewählt, um künftig bei der Vergabe der Oscars mit abzustimmen. 46 Prozent der Einladungen seien an Frauen gegangen, knapp 40 Prozent der potenziellen Neuzugänge sind unterrepräsentierte ethnische Gruppen, mehr als die Hälfte internationale Filmschaffende. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills mit. Der über 9000 Mitglieder starke Verband bemüht sich um mehr Diversität nach einer jahrelangen Debatte um mangelnde Vielfalt. In diesem Jahr stehen 25 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 49 Ländern auf der Einladungs-Liste. Zu den Dutzenden ausgewählten Darstellerinnen und Darstellern gehören die bulgarische Schauspielerin Maria Bakalova ("Borat Anschluss Moviefilm") und die südkoreanische Oscar-Preisträgerin Youn Yuh Jung ("Minari").