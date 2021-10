Kulturnachrichten

Dienstag, 12. Oktober 2021

Fotografin Evelyn Richter mit 91 Jahren gestorben Die Fotografin Evelyn Richter ist tot. Wie das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig am Dienstag mitteilte, starb sie am 10. Oktober im Alter von 91 Jahren. Richter galt als Chronistin der Lebens- und Arbeitswelten in der DDR. Sie porträtierte Menschen in Alltagssituationen, fotografierte aber auch Stadtlandschaften, die die Tristesse und den Verfall im Arbeiter-und-Bauern-Staat dokumentierten. Richter wurde 1930 im ostsächsischen Bautzen geboren. Nach einer Fotografinnen-Lehre in Dresden begann sie ein Studium in Leipzig, wurde aber laut MdbK nach zwei Jahren exmatrikuliert. Richter arbeitete stets freiberuflich. 2020 wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem Bernd-und-Hilla-Becher-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet.

Frankreichs letzter bekannter Résistance-Kämpfer ist tot Frankreichs letzter bekannter Widerstandskämpfer gegen die Nazis ist tot. Hubert Germain starb im Alter von 101 Jahren, wie die französische Regierung mitteilte. Germain war der letzte der insgesamt 1038 in Frankreich als Résistance-Helden gefeierten "Compagnons de la Libération" ("Weggefährten der Befreiung"), der höchste Titel für den Einsatz zur Befreiung Frankreichs von der nationalsozialistischen Besetzung. Der ehemalige Minister Germain soll am 11. November auf dem Mont Valérien beigesetzt werden. Nach Angaben des Elysée-Palastes wird auch Präsident Emmanuel Macron an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen.

Catherine Nichols leitet Manifesta 14 Die in Berlin lebende australische Kuratorin Catherine Nichols wird künstlerische Leiterin der Manifesta 14 in Pristina. Die alle zwei Jahre an einem anderen Ort organisierte Kunstschau gastiert vom 22. Juli bis 30. Oktober kommenden Jahres in der Hauptstadt der Republik Kosovo. Nichols ist zurzeit künstlerische Leiterin des Jubiläumsprogramms zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys in Nordrhein-Westfalen. Die Manifesta 16 soll im Ruhrgebiet stattfinden. 2002 war Frankfurt/Main 2002 Station der nomadischen Präsentation zeitgenössischer Kunst.

Holocaust-Überlebender Eddie Jaku gestorben Der Holocaust-Überlebende Eddie Jaku ist im australischen Sydney mit 101 Jahren gestorben. Der gebürtige Sachse, der im April 1920 als Abraham «Adi» Jakubowicz in Leipzig geboren worden war, hatte im vergangenen Jahr seine Memoiren unter dem Titel "Der glücklichste Mensch der Welt" veröffentlicht. Anders als seine Eltern, überlebte Jaku die Konzentrationslager Buchenwald und Auschwitz. Nach seiner Flucht kurz vor Kriegsende versteckte er sich monatelang und wurde schließlich von US-Soldaten gefunden. 1950 wanderte er mit seiner Frau nach Australien aus. Im Jüdischen Museum von Sydney erzählte er Besuchern seine Lebensgeschichte. Der australische Premierminister Morrison würdigte Jakus Entscheidung "sein Leben zum Zeugnis darüber zu machen, wie Hoffnung und Liebe über Verzweiflung und Hass siegen können."

Filmemacher Helmut Herbst ist tot Der Filmemacher Helmut Herbst ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Regisseur und Produzent starb bereits am 9. Oktober, wie sein Sohn heute mitteilte. Herbst gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten des "Anderen Kinos" der 1960er und 1970er Jahre und zu den Gründungsmitgliedern der "Hamburger Filmmacher Cooperative", einer Verleih-Kooperative für unabhängige Filme. 1982 veröffentlichte Herbst "Eine deutsche Revolution" nach Kasimir Edschmids Roman über Georg Büchner. Von 1985 bis zum Jahr 2000 war er Professor an der Hochschule für Gestaltung Offenbach.

Nicole Heesters erhält "Faust" für Lebenswerk Der deutsche Theaterpreis "Der Faust" geht für ihr Lebenswerk an die Schauspielerin Nicole Heesters. Die 84-Jährige sei eine Ausnahmekünstlerin, die ihr künstlerisches Schaffen seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau in den Dienst des Publikums stelle, teilte der Deutsche Bühnenverein mit. Heesters hatte Engagements an fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen und spielte in vielen Fernsehfilmen. Dazu gehört die Rolle der ersten "Tatort"-Kommissarin. "Der Faust" wird am 20. November im Staatstheater Hannover überreicht.

Kleider von Amy Winehouse werden versteigert Zehn Jahre nach dem Tod von Grammy-Preisträgerin Amy Winehouse werden in den USA hunderte Gegenstände aus ihrem Besitz versteigert. Darunter auch das Kleid, das die britische Soul-Diva ("Back to black" und "Rehab") bei ihrem letzten Konzert im Juni 2011 in Belgrad trug. Allein das kurze, grün-schwarze Kleid wird auf 15.000 bis 20.000 Dollar geschätzt. Der Gesamtwert der Schuhe, Shorts, Dessous, Bücher und Schallplatten soll bei bis zu zwei Millionen Dollar (1,7 Millionen Euro) liegen. Das Auktionshaus Julien's wird die Gegenstände am 6. und 7. November in Beverly Hills in Kalifornien unter den Hammer bringen. Der Erlös der Auktion geht an eine nach der Künstlerin benannte Stiftung, die Jugendliche mit Suchtproblemen unterstützt.

Donaueschinger Musiktage streamen weltweit Das Festival "100 Jahre Donaueschinger Musiktage" ist weltweit über Live-Videostreams zu erleben. Von Donnerstag bis Sonntag gebe es unter anderem 27 Uraufführungen, eine Ausstellung und acht Klanginstallationen. Nur wenige Veranstaltungen würden nicht gestreamt, teilte der Südwestrundfunk am Dienstag in Stuttgart mit. Die Donaueschinger Musiktage sind das älteste Festival für Neue Musik.

Neue "Bibel in gerechter Sprache" geplant 15 Jahre nach der Erstveröffentlichung der "Bibel in gerechter Sprache" soll die Arbeit an einer Neufassung beginnen. In den vergangenen Jahren seien wichtige Anfragen aus den Debatten um Geschlechtergerechtigkeit und Postkolonialismus neu erhoben worden, begründete die Professorin für Neues Testament und Theologische Geschlechterforschung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, Claudia Janssen, die Überarbeitung. So solle auch bei der Bibelübersetzung die Frage nach dem "Gendersternchen" diskutiert werden. Jede Generation müsse das Verständnis des Bibeltextes wieder in eigene Sprache fassen und sich den Text neu zu eigen machen, betonte die Theologin.

Tagung der Unesco-Welterbestätten in Deutschland Von der nachhaltigen Tourismus-Entwicklung bis zur Erhaltung von Buchenwäldern reichen die Themen bei der diesjährigen Jahrestagung der Unesco-Welterbestätten in Deutschland. Dazu kommen bis Donnerstag rund 100 Vertreter der 51 deutschen Welterbestätten in Goslar zusammen. Ein wichtiger Punkt sei bei den Gesprächen, die Besucherströme so zu lenken, dass die Welterbestätten keinen Schaden nehmen, sagte Sprecherin Annette Klemm. Dieser Kerngedanke gelte seit der Verabschiedung des "Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" im Jahr 1972.

Neuer Superman hat Coming-out Im neuen Comic verliebt sich der Sohn von Superman in einen Journalisten - und feiert damit sein Coming-out. Jon Kent, der Sohn von Clark Kent und Lois Lane, entdecke seine bisexuelle Identität, teilte der Verlag DC Comics mit. Der junge Superheld hatte sich in der vorherigen Ausgabe der Comicreihe "Superman: Son of Kal-El" mit dem Reporter Jay Nakamura angefreundet. In dem neuen Heft, das im November erscheinen wird, gibt es nun eine Kussszene zwischen den beiden.

Evangelischer Medienkongress: Medien - Kitt oder Keil? Der 6. Evangelische Medienkongress beschäftigt sich mit der Wirkung der Medien in der Gesellschaft. Die Tagung unter dem Titel "Kitt oder Keil? - Zur gesellschaftlichen Rolle der Medien" wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Zusammenarbeit mit dem ZDF veranstaltet und findet Dienstag und Mittwoch digital statt. Zu den Rednern und Diskutanten gehören der ZDF-Intendant Thomas Bellut und der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm. Constanze Kurz vom Chaos Computer Club spricht über "kommerzielle Überwachungsnetzwerke und Manipulation von Menschen".

Hamburger Theater-Intendant in St. Petersburg geehrt Der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters, Joachim Lux, ist in Russland mit dem Baltic Star International Award ausgezeichnet worden. Wie das Thalia-Theater weiter mitteilte, wurde Lux für besondere Verdienste um die Entwicklung und Konsolidierung humanitärer Beziehungen in der Baltischen Region geehrt. Er sei neben Heinrich Böll, der posthum mit dem Preis geehrt wurde, der erste Deutsche in dieser Reihe. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten demnach unter anderem der schwedische Regisseur Ingmar Bergman, der Violinist Gidon Kremer aus Lettland und der russische Schriftsteller Lew Kopelew. Der Kulturpreis wird seit 2004 von der Baltic International Festival Center Foundation in St. Petersburg verliehen. Das Thalia-Theater wird seit vielen Jahren zu Gastspielen und auf Festivals nach Russland eingeladen.