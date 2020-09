Forum Frauenkirche Demokratie in der Corona-Krise – gut bewährt oder außer Kraft gesetzt?

Kundgebung "Demokratischer Widerstand" (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Wie stehen wir zu unserer Demokratie? Und: Wie hat Corona unsere Gesellschaft verändert? Zwei Fragen, die zusammengehören im Herbst 2020. Über den Zustand unserer Demokratie haben wir diskutiert.

In Rückblick und Ausblick fragen wir: Was haben wir richtiggemacht? Welche Stärken, welche Schwächen hat unsere Demokratie in dieser Krisenzeit gezeigt? Haben wir in der Vergangenheit die richtigen Prioritäten gesetzt, oder fordert das Virus von uns einen anderen Umgang miteinander? Was ist wichtig für eine freie Gesellschaft? Wofür sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen? Und wie hoch darf er sein?



Über diese und weitere Fragen diskutieren:



Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestags

Roland Löffler, Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung

Anna Delius, Historikerin und Sozialwissenschaftlerin der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Moderation: Alexandra Gerlach, Deutschlandfunk Kultur

Die Podiumsdiskussion hat am 16. September 2020 im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Forum Frauenkirche" in Dresden stattgefunden, in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur und Sächsischer Zeitung.