Kulturnachrichten

Donnerstag, 8. August 2019

Forscherin: Ein Drittel der Twitter-Mitteilungen hetzt Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter sollen rund fünf Prozent der Teilnehmer Hassbotschaften verbreiten, die schätzungsweise über ein Drittel aller Nachrichten (Tweets) ausmachten. Das ist das Ergebnis aktueller Forschung, sagte Melanie Siegel, Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst. Die Computerlinguistin und ihre Mitarbeiter arbeiten an einer automatischen Erkennung von Beleidigungen im Internet und untersuchten rund 8.000 Tweets. "Hass im Netz ist eine Art von Gewalt", sagte Siegel . Hauptthema der Hassbotschaften in deutscher Sprache seien Flüchtlinge. Bestimmte Twitter-Accounts reagierten sehr stark auf Nachrichten und sendeten viele Retweets. Dahinter könne man automatische Computerprogramme vermuten. Die meisten der Twitter-Accounts, die Hassbotschaften sendeten, seien rechtsradikal gefärbt, erklärte Siegel.

Festivalwoche zum 30. Mauerfall-Jubiläum geplant Berlin plant zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR im Herbst eine Festivalwoche mit Ausstellungen, Theateraufführungen und Konzerten. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall müsse bei den Feiern auch Raum zum Nachdenken und Reflektieren gegeben werden - über die Entwicklungen der vergangenen Jahre in Ostdeutschland, in Osteuropa und über die Renaissance autoritärer Regierungen. "Heute sieht die Welt einfach anders aus", betonte Lederer. Geplant ist unter anderem eine "Route der Revolution". Vom 4. bis 10. November sollen sieben Originalschauplätze bespielt werden, die stellvertretend für wichtige Ereignisse der Geschichte von 1989/90 stehen. Auch Zeitzeugengespräche und Filmvorführungen gehören zum Programm.

"Game of Thrones"-Macher arbeiten künftig für Netflix Die Macher der Erfolgsserie "Game of Thrones" David Benioff und Dan Weiss wechseln nach mehr als zehn Jahren vom Sender HBO zur Streaming-Plattform Netflix. Benioff und Weiss hätten einen Vertrag unterzeichnet, künftig für mehrere Jahre für das Unternehmen Drehbücher zu schreiben und die Produktion und Regie von Serien und Filmen zu verantworten. Man sei hocherfreut, die beiden meisterhaften Geschichtenerzähler bei Netflix begrüßen zu dürfen, teilte Netflix mit. Zur Summe, für die die Streaming-Plattform die beiden Filmemacher von HBO abgeworben hat, machte Netflix keine Angaben. Medien in Hollywood hatten von einem "Vertrag in neunstelliger Höhe" berichtet. Mit der Fantasy-Serie "Game of Thrones" hatte das Duo zahlreiche Rekorde gebrochen.

Mehr Professuren zu Künstlicher Intelligenz geplant Die Alexander von Humboldt-Stiftung will in den kommenden fünf Jahren 30 zusätzliche Humboldt-Professuren auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) besetzen, wie die Stiftung mitteilte. Das soll zur nationalen KI-Strategie der Bundesregierung beitragen, die die Schaffung neuer KI-Lehrstühle in Deutschland zum Ziel hat. „Bei der Forschung zur Künstlichen Intelligenz geht es um Fragen, die nicht nur technisch beantwortet werden können. Wir müssen auch die gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Dimensionen einbeziehen“, sagte Hans-Christian Pape, der Präsident der Humboldt-Stiftung. Mit der Humboldt Professur holt die Stiftung, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, internationale Spitzenforscher aus dem Ausland an deutsche Universitäten. Statt zehn können nun jährlich sechszehn Professoren speziell für das Gebiet der Künstlichen Intelligenz für Deutschland gewonnen werden.

Linke mit Volksinitiative gegen Hohenzollern-Ansprüche Die Partei die Linke will eine Volksinitiative gegen die Rückerstattungsansprüche der Nachfahren des letzten deutschen Kaisers starten. Ziel sei es, "kein Eigentum des Volkes an die Hohenzollern zu verschenken", hieß es in einer Einladung der Linke zum geplanten Start der Volksinitiative. Die Partei erwartet, dass 20.000 Unterschriften dafür zusammenkommen. Die Hohenzollern verhandeln seit langem mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg und fordern die Rückgabe von Kunstgegenständen, u.a. ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof sowie eine finanzielle Entschädigung vom Land Brandenburg. Bei dem seit 2018 ruhenden Rechtsstreit geht es darum, ob den Hohenzollern eine Entschädigung rechtmäßig überhaupt zusteht. Jüngst hatte das Finanzministerium beim Amtsgericht Potsdam beantragt, das Gerichtsverfahren fortzusetzen. Es soll auch geklärt werden, ob die Hohenzollern dem Naziregime Vorschub geleistet haben.

Filmfest in Locarno ist eröffnet Auch die 72. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals im Schweizer Locarno begann am Ufer des Lago Maggiore mit einer festlichen Gala. Festival-Direktor Marco Solari erklärte in ungewöhnlich deutlichen Worten die politische Grundhaltung des größten künstlerischen Events der Schweiz: "Es kann nicht sein, dass Menschen lügen und Bilder und Worte als Waffen gegen andere Menschen benutzen, ohne sich zu schämen." Unter dem Beifall der knapp 8000 Besucher fügte er mit Nachdruck hinzu: "Locarno steht für das Gegenteil. Dies ist ein Festival des Mutes, der Freiheit und der Courage." Bis zum 17. August werden in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt. 17 Filme hoffen auf den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden.

Münchner Filmpreis für Gisela Schneeberger Die Schauspielerin und Kabarettistin Gisela Schneeberger bekommt den Filmpreis der bayerischen Landeshauptstadt München. Das hat ein Stadtratsausschuss entschieden. Die Jury würdigte Schneeberger als "Münchner Stimme": "Manchmal a bisserl gschnappig, meist selbstbewusst, witzig und kritisch, wütend und empört, bayerisch und nahbar, sympathisch und liebenswert." Die Auszeichnung ist mit 10000 Euro dotiert und soll im November verliehen werden. Schneeberger wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Gerhard Polt bekannt, mit dem sie zahlreiche Sketche drehte.

Deutsche Rapper mögliche Attentatsziele Die Rapper Farid Bang und Kollegah könnten im Visier des libanesischen Clan-Milieus um den Berliner Arafat Abou-Chaker stehen. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Justizkreise. Der Anwalt Abou-Chakers sei nicht zu erreichen gewesen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst über entsprechende Ermittlungen berichtet. Im Frühjahr 2018 hatten sich Abou-Chaker und sein wohl wichtigster Geschäftspartner, der Rapper Bushido, zerstritten. Auch die Rapper Farid Bang und Kollegah, die aus Nordrhein-Westfalen und Hessen stammen, seien mit Abou-Chaker immer wieder in Streit geraten. Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte dem "Tagesspiegel", man äußere sich nicht zu dem Fall.

Israel zeigt unveröffentlichte Kafka-Zeichnungen Nach jahrelangem Rechtsstreit hat die israelische Nationalbibliothek bisher unveröffentlichte Zeichnungen des Schriftstellers Franz Kafka (1883-1924) präsentiert. Die Zeichnungen sind Teil des Nachlasses des Kafka-Freundes Max Brod (1884-1968). Darin sind Briefe, Manuskripte und Zeichnungen, die sich zuletzt in Banksafes in Zürich befunden hatten. Vor rund zwei Wochen habe man den letzten und damit den vielleicht wertvollsten Teil des Nachlasses von Max Brod bekommen, sagte der zuständige Archivar Stefan Litt in Jerusalem. Der Nachlass beinhaltet 60 Mappen mit Originaldokumenten, insgesamt mit Tausenden Seiten. Darunter habe sich auch ein bisher unbekanntes Heft mit Skizzen von Kafka befunden. Litt erhofft sich neue Erkenntnisse über Kafkas Persönlichkeit durch dessen Zeichnungen.

China verbietet Teilnahme bei Filmfestival in Taiwan Die Führung in Peking hat die Teilnahme chinesischer Filme und Schauspieler bei einem renommierten Filmfestival in Taiwan verboten. Zum Festival gehören auch die Golden Horse Awards im November, die zu den prestigeträchtigsten Preise im asiatischen Filmgeschäft zählen. Die Ankündigung zum Verbot wurde als Kurzmitteilung in einer der Regierung nahe stehenden Zeitung verbreitet. Ein Grund wurde nicht genannt. Vor wenigen Tagen hatte China ab September auch Individualreisen nach Taiwan untersagt. Das wird als Versuch gewertet, Taiwan finanziellen Schaden zuzufügen, um die Insel zum Gehorsam zu bewegen. Taiwan wird seit 1949 unabhängig von Festlandchina regiert, Peking sieht es als abtrünnige Provinz an. Zuletzt hatte die chinesische Regierung in Weißbüchern zur Militärstrategie festgehalten, sich eine Rückeroberung der Insel mit militärischen Mitteln vorzubehalten.