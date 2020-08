Kulturnachrichten

Sonntag, 23. August 2020

Forscher zufrieden nach Corona-Studien-Konzert Nach dem Corona-Studien-Konzert in Leipzig haben sich die beteiligten Forscher und Künstler zufrieden gezeigt. Studienleiter Stefan Moritz sagte, er sei positiv überrascht von der Disziplin der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er habe keine verrutschten Masken gesehen. Insgesamt hatten 1500 Besucher an der Studie teilgenommen. Erste Ergebnisse sollen in vier bis sechs Wochen vorliegen. Der Sänger Tim Bendzko hatte für die Studie heute drei Konzerte gegeben. Er betonte danach, wie wichtig und dringend es sei, eine sichere Lösung für Publikum, Künstler und Veranstalter zu finden. Zwar dürften Künstler jetzt wieder auftreten, aber vor sehr kleinem Publikum. "Aber der Applaus zahlt leider keine Miete", so Bendzko bei der anschließenden Pressekonferenz. "Deshalb ist es eklatant wichtig, dass wir schnellstmöglich wieder mit Kapazitäten spielen können, die das für alle wirtschaftlich machen und gleichzeitig für alle so sicher wie möglich."

Neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin Nach mehrjährigem Umbau eröffnet morgen im Jüdischen Museum Berlin die neue Dauerausstellung. Auf einer Fläche von 3.500 Quadratmetern sind künftig zahlreiche Objekte jüdischen Lebens zu sehen. Es gibt aber auch Kunstinstallationen und Möglichkeiten zur Interaktion. Die Ausstellung gliedert sich in fünf historische Kapitel, die von den Anfängen jüdischen Lebens in Deutschland bis in die Gegenwart reichen. Der Nationalsozialismus und die Zeit «Nach 1945» nehmen dabei den größten Raum ein. Hier stehen das Verhältnis zu Israel und die russischsprachige Einwanderung ab 1990 im Mittelpunkt. Die 2001 eröffnete Vorgängerausstellung hatte bis zu ihrer Schließung Ende 2017 elf Millionen Besucher angezogen .

Ex-Gitarrist der Red Hot Chilli Peppers ist tot Jack Sherman ist tot. Der ehemalige Gitarrist der Red Hot Chili Peppers verstarb im Alter von 64 Jahren. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Die Band selbst nahm in einem Posting Abschied von ihrem ehemaligen Kollegen. "Wir von der RHCP-Familie wünschen Jack Sherman eine gutes Segeln in die jenseitige Welt, denn er ist von uns gegangen", schreibt die Band in ihren sozialen Netzwerken. "Jack spielte sowohl auf unserem Debütalbum als auch auf unserer ersten Tournee durch die USA. Er war ein einzigartiger Kerl, und wir danken ihm für alle guten, schlechten und dazwischen liegenden Zeiten. Frieden auf der Boogie-Plattform." Sherman war 1983 zur Band gestoßen, als Gitarrist Hillel Slovak die Band kurz vor der Produktion des Debütalbums verlassen hatte. Er ist somit auf dem 1984er-Album "The Red Hot Chili Peppers" zu hören und ist auf mehreren Stücken als Autor genannt. Auch für das nächste Album, "Freaky Styley" hatte er mitgeschrieben – wurde allerdings 1985 gefeuert, da Slovak zur Band zurückkehrte.