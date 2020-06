Kulturnachrichten

Donnerstag, 11. Juni 2020

Forscher entdecken antike römische Kleinstadt Forscher der Universitäten Cambridge und Gent haben 50 Kilometer nördlich von Rom Reste einer kompletten antiken Kleinstadt vermessen. Zwar sei diese vollständig von Erdreich bedeckt, aber mittels spezieller Radaraufnahmen sichtbar gemacht worden, schreiben die Autoren in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift "Antiquity". Die Stadt Falerii Novi nahe des heutigen Civita Castellana war etwa halb so groß wie Pompeji. Bewohnt war sie von 241 vor bis etwa 700 nach Christi Geburt. Bisherige Erkenntnisse über antike Städte stammen dem Bericht zufolge meist von Ausgrabungen wie in Pompeji oder Ostia. Diese stellten aber nur einen Ausschnitt antiker Siedlungskultur dar. Mittels eines Bodenradars, das Erdschichten durchdringt, können den Autoren zufolge verschüttete Siedlungsreste heute umfassender erkundet werden.

Rechtsextreme Inhalte in der "Soundcloud" Auf der deutschen Audio- und Streaming-Plattform "Soundcloud" befinden sich zahlreiche verbotene rechtsextreme Inhalte. Das hat eine Recherche von Deutschlandfunk Kultur ergeben. Neben indizierten Rechtsrock-Stücken, verbotenen Naziliedern und verfassungsfeindlichen Rap-Songs wurden auch Hitler-Porträts, SS-Runen und Hakenkreuz-Bilder gefunden. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach von "eindeutig antisemitischen Inhalten". "Soundcloud" wollte sich zu den Recherchen nicht äußern. Früher hatte sich die Plattform auf die Mitwirkung ihrer Nutzer berufen und diese aufgefordert, verbotene Inhalte zu melden.

Grütters will Foto-Institut an zwei Standorten Im Streit um den Standort für ein Bundesinstitut für Fotografie plädiert Kulturstaatsministerin Monika Grütters für eine mögliche "Verlinkung" der rivalisierenden Städte Essen und Düsseldorf. Im Deutschlandfunk sagte die CDU-Politikerin, sie habe eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. "Dabei soll der Standort Essen betrachtet werden, weil das ja die Empfehlung der Expertenkommission war, aber auch der mögliche Standort Düsseldorf berücksichtigt werden", sagte Grütters. Bei dem geplanten Bundesinstitut für Fotografie gehe es um das bildhafte Gedächtnis der Kulturnation Deutschland. Es sei wichtig, "der Fotografie auf nationaler Ebene den Platz einzuräumen, der ihr gebührt".

Fast alle "documenta"-Gründer waren in der NSDAP Unter den Gründungsmitgliedern der ersten Weltkunstausstellung "documenta" 1955 in Kassel waren neben dem bereits bekannten Kunsthistoriker Werner Haftmann noch viele weitere ehemalige NSDAP-Parteimitglieder. Das geht aus einem Aufsatz der Kunsthistorikern Mirl Redmann hervor, den die Kunsthochschule Kassel im Rahmen ihrer Reihe "documenta-Studien" veröffentlicht hat. Nur zwei der 21 im Katalog genannten ersten "documenta"-Organisatoren seien der Opposition zum NS-Regime zuzurechnen, bilanziert Redmann. Eindeutig als NSDAP-Mitglieder identifiziert seien neben Haftmann noch Hermann Mattern, Heinz Lemke, Alfred Hentzen, Hans Kuprian und Hermann Schaffner. Die Generaldirektorin der "documenta", Sabine Schormann, hatte die Überprüfung begrüßt. Diese müsse in Teilen neu bewertet werden und sei eine wichtige Aufgabe des geplanten "documenta"-Instituts.

Ava DuVernay ist neu im Oscar-Vorstand "Selma"-Regisseurin Ava DuVernay ist in den Vorstand der Oscar-Akademie gewählt worden. Dies gab der Filmverband in Beverly Hills bekannt. Die mehr als 9.000 Mitglieder starke Organisation ist in 17 Sparten aufgeteilt, darunter Schauspieler, Regisseure und Produzenten. Jeder Bereich wird von drei "Governors" vertreten, die alle drei Jahre neu gewählt werden. Wiedergewählt wurden unter anderem die Schauspielerin Whoopi Goldberg und die Kamerafrau Mandy Walker. Die Academy verwies in ihrer Mitteilung darauf, dass durch die jüngste Wahl der Anteil von Frauen und Vorstandsmitgliedern nicht-weißer Hautfarbe weiter zugenommen habe. Die Academy-Mitglieder bestimmen jedes Jahr die Oscar-Preisträger.

Neun europäische Theater zeigen Corona-Projekt Neun europäische Theater wollen ein Bild Europas während der Corona-Pandemie zeigen. An dem internationalen Projekt "Stories from Europe: Crisis and Reflection" beteiligen sich neben dem Berliner Ensemble und dem Wiener Burgtheater Bühnen aus Schweden, Dänemark, Ungarn, England, Italien und Spanien, die in dem internationalen Netzwerk mitos21 verbunden sind, wie das Thalia Theater mitteilte. "Gerade in Zeiten, in denen die Grenzen geschlossen sind und internationaler Austausch erschwert ist, ist es eine extrem wichtige Aufgabe, die internationalen Kontakte weiter zu pflegen und zu vertiefen - jetzt eben digital und online", sagte Thalia-Intendant Joachim Lux. Basierend auf Zeugenberichten von Menschen in systemrelevanten Arbeitsfeldern sind 15 kurze Videos entstanden - gespielt von Schauspielern der teilnehmenden Theater. Die Filme sind Englisch untertitelt und werden von Freitag an auf den Webseiten der Theater gezeigt.