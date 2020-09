Kulturnachrichten

Freitag, 18. September 2020

"Forrest Gump"-Autor Winston Groom ist tot Der Autor des Romans „Forrest Gump“, Winston Groom, ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren, wie die Stadt Fairhope im Süden des US-Bundesstaats Alabama mitteilte. Der Roman "Forrest Gump" war 1986 erschienen. Darin erzählt Groom die Geschichte eines geistig beeinträchtigen Mannes, der auf verschlungenen Wegen zum Akteur und Chronisten weltgeschichtlicher Ereignisse des 20. Jahreshunderts wird. Die Verfilmung aus dem Jahr 1994 wurde mit ingesamt sechs Oscars ausgezeichntet. Tom Hanks erhielt für die Verkörperung des Forrest Gump den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Einigung im Streit um die Mehrheit bei "TikTok" Im Streit um die Kontrolle der Kurzvideo-Plattform Tiktok hat es einem Insider zufolge eine Einigung zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und der US-Regierung gegeben. Nach einem neuen Entwurf aus dem Finanzministerium in Washington, dem Bytedance bereits zugestimmt habe, sollten die US-Konzerne Oracle und WalMart sowie die US-Anteilseigner von Bytedance mindestens 60 Prozent an Tiktok halten: Das sagte eine über die Sachlage informierte Person am Donnerstag zu Reuters. US-Präsident Trump sieht Sicherheits- und Datenschutzprobleme bei der vor allem bei Jugendlichen beliebten Tiktok-App und hat wiederholt den Verkauf des Unternehmens an eine US-Firma oder dessen Schließung gefordert. Nach dem Ministeriumspapier soll eine neue Gesellschaft namens Tiktok Global entstehen, die von einem Amerikaner geleitet wird und mehrheitlich Amerikaner in ihrem Board of Directors hat.

Hölty-Preis für Dichterin Marion Poschmann Die Schriftstellerin Marion Poschmann hat am Abend den mit 20.000 Euro dotierten Hölty-Preis der Stadt Hannover erhalten. Die Jury würdigte damit nach Angaben der Stadt ihr Werk als Lyrikerin. Die Juroren hoben besonders ihre "ungeheuer bildstarke Sprache" hervor. Der Hölty-Preis gilt als höchstdotierter Lyrik-Preis im deutschsprachigen Raum. Er erinnert in zweijährigem Rhythmus an den Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölty.

Banksy verliert Markenzeichen-Rechtsstreit Der Straßenkünstler Banksy hat einen Streit mit einer Grußkartenfirma über das Markenzeichen für eines seiner bekanntesten Kunstwerke in der EU verloren. Das 2005 in Jerusalem gesprühte Kunstwerk zeigt einen jungen Demonstranten mit einer Kappe, dessen Gesicht zur Hälfte bedeckt ist, während er einen Blumenstrauß wirft. Die Grußkartenfirma Full Colour Black Ltd., die Produkte mit Bildern der Kunstwerke von Banksy verkauft, hatte argumentiert, dass das Markenzeichen für "Flower Thrower" aus dem Jahr 2014 aufgehoben werden sollte, weil Banksy es nicht verwendet habe. Eine Abteilung des EU-Büros für geistiges Eigentum urteilte nun, dass das Markenzeichen für das Graffiti "in seiner Gesamtheit ungültig" sei. Die EU-Prüfer beriefen sich auf die von Banksy angegebene Verachtung für Rechte auf geistiges Eigentum und argumentierten, dass es Banksy in dem Verfahren auch geschadet habe, dass er seine Identität geheim halte. Der Künstler kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Brooklyn Museum verkauft Objekte bei Christie's Das Brooklyn Museum in New York wird zwölf Kunstwerke aus seiner Sammlung beim Auktionshaus Christie's zum Verkauf anbieten, um den Erhalt des Museums zu finanzieren. Unter anderem sollen Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren, Gustave Courbet und Francesco Botticini versteigert werden, berichtet die New York Times. Normalerweise ist es ein Tabu, dass Museen Sammlungsobjekte verkaufen, um die laufenden Kosten zu decken. Allerdings hatte die zuständige Association of Art Museum Directors wegen der ausbleibenden Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie im April die Regeln für zwei Jahre außer Kraft

gesetzt. Das Brooklyn Museum ist nun die erste große Einrichtung in den USA, die von der Möglichkeit Gebrauch macht. Es hoffe dadurch auf Einnahmen in Höhe von 40 Millionen Dollar für den Erhalt seiner Sammlung. Die Live-Auktion bei Christie's soll am 15. Oktober stattfinden.

Maria Eichhorn erhält Käthe-Kollwitz-Preis Die Künstlerin Maria Eichhorn erhält den diesjährigen Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste. Die Künstlerin hinterfrage "seit nunmehr 30 Jahren mit ihren Arbeiten und Forschungsprojekten kontinuierlich das Betriebssystem für die Künste an der Schnittstelle zu Geschichte, Politik und Gesellschaft kritisch", hieß es in der Jury-Begründung der Akademie in Berlin. In den vergangenen zwei Jahrzehnten trat Eichhorn insbesondere mit ihren Beiträgen für die Documenta 11 und die Documenta 14 öffentlich in Erscheinung. Der mit 12.000 Euro dotierte Preis wird seit 1960 jährlich an bildende Künstler vergeben.

4500 Jahre alte Gräber im Kalksteintagebau entdeckt Gräber, Grabhügel und Siedlungsgruben aus der Stein- und Bronzezeit haben Archäologen bei Förderstedt im Salzlandkreis entdeckt. Die sieben steinzeitlichen, rund 4500 Jahre alten Gräber hatten teilweise Steineinbauten und Grabbeigaben wie reich verzierte Gefäße, Feuersteinklingen und durchlochte Hundezähne, teilte das Landesmuseum Halle mit. Die Gefäße zeigten Einflüsse der zur gleichen Zeit weiter im Norden beheimateten Schönfelder Kultur und wiesen damit auf einen Austausch zwischen beiden Kulturen hin. Zudem wurden auf dem Areal zwei Grabhügel aus der mittleren Bronzezeit, etwa 3550 bis 3200 Jahre alt, entdeckt, hieß es weiter. Die Grabungen erfolgten im Vorfeld der Erweiterung des Kalksteintagebaus Förderstedt.