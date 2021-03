Kulturnachrichten

Samstag, 13. März 2021

Forderung nach Öffnung des "Hitler-Balkons" Der sogenannte Hitler-Balkon auf dem Wiener Heldenplatz sollte nach dem Willen der Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, künftig für Besucher zugänglich gemacht werden. Ein Betretungsverbot wie bisher sei kein angemessener Umgang, sagte Sommer der Deutschen Presse-Agentur. Allein der Blick von dort auf das Kanzleramt, das Parlament, den Amtssitz des Bundespräsidenten und das Wiener Rathaus sei geeignet, über die Demokratie als Gegengewicht zu diktatorischen Entwicklungen aufzuklären. In einem ersten Schritt sollte es Führungen für angemeldete Interessierte geben, sagte Sommer. Von der rund 200 Quadratmeter großen Terrasse der Hofburg, die meist Balkon genannt wird, hatte der in Österreich geborene Diktator Adolf Hitler (1889-1945) am 15. März 1938 unter dem Jubel der Massen den "Anschluss" seiner Heimat an das Deutsche Reich verkündet. Der Schritt war eine wesentliche Etappe auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg.

Césars wurden vergeben Im Théâtre du Châtelet in Paris wurden zum 46. Mal die Césars verliehen. Der französische Filmpreis wurde in 21 Kategorien vergeben. Dabei wurde "Adieu les cons" von Albert Dupontel als bester Film ausgezeichnet. Dupontel erhielt auch den César für die beste Regie. Die beste Hauptdarstellerin war Laure Calamy in "Antoinette dans les Cévennes", der beste Hauptdarsteller Sami Bouajila in "Un fils". Als bester ausländischer Film wurde "Rausch" von Thomas Vinterberg prämiert.

Bundesinstitut für Fotografie soll nach Essen gehen Die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für ein Deutsches Fotoinstitut spricht sich für den Standort Essen und gegen Düsseldorf aus. In der Begründung, die dem Deutschlandfunk vorliegt, heißt es, das Grundstück in Essen sei deutlich größer. Auch sei die Einbindung in vorhandene Institute besser, sagte Kulturstaatsministerin Grütters im Deutschlandfunk. Sie werde nun noch einmal versuchen, die Missverständnisse zwischen Essen und Düsseldorf auszuräumen, damit die Standortfrage nicht die Sachdebatte überlagere. Sie fühle sich aber zuallererst Essen und dem Ergebnis der Expertenempfehlung verpflichtet wie auch jetzt dem Standortgutachten. Sie wolle aber versuchen, die Düsseldorfer Initiativen mit einzubinden. Entstehen soll ausdrücklich kein neues Fotomuseum für ein breites Publikum, um anderen Häusern keine Konkurrenz zu machen. Das Institut sei eher vergleichbar mit dem Literaturarchiv in Marbach, so Grütters. Es soll 125 Millionen Euro kosten und bis Ende 2027 fertiggestellt sein.

Journalist der dpa in Myanmar festgenommen Ein polnischer Journalist, der für die Deutsche Presse-Agentur in Myanmar tätig ist, ist von Einsatzkräften im Zentrum des Landes festgenommen worden. Robert Bociaga sei am Donnerstag in Taunggyi, der Hauptstadt des Shan-Staates, von Soldaten inhaftiert worden. Das berichteten übereinstimmend das Portal Myanmar Mix, das Nachrichtenunternehmen Khit Thit Media und zahlreiche User in sozialen Netzwerken. Der 30-Jährige soll dabei auch geschlagen und verletzt worden sein, so ein Reporter von Khit Thit Media auf Facebook. Die Deutsche Presse-Agentur hat derzeit keinen Kontakt zu Bociaga. Sie verurteile das Vorgehen und fordere die Verantwortlichen auf, den Journalisten umgehend freizulassen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, der Fall sei bekannt und man bemühe sich um konsularische Betreuung.

Jüdischer Fotowettbewerb zeichnet Preisträger aus Zehn Fotografien sind beim Wettbewerb "Zusammenhalt in Vielfalt - Jüdischer Alltag in Deutschland" prämiert worden. "Die eingereichten Fotos illustrieren wie eine bunte Collage jüdisches Leben und damit auch das Miteinander in unserer Gegenwart in Deutschland im 21. Jahrhundert. Sie sind mal lässig, mal witzig, pointiert oder plakativ", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der digitalen Preisverleihung. Insgesamt waren 650 Beiträge zum Wettbewerb eingereicht worden. Der Fotowettbewerb war ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle als ein Zeichen gegen Antisemitismus und Ausgrenzung ausgelobt worden.

Berlinale 2022 wieder im Februar Nach einem Ausnahmejahr soll die Berlinale 2022 wieder wie üblich im Februar stattfinden. Die nächsten Filmfestspiele sind vom 10. bis 20. Februar 2022 geplant, teilten die Veranstalter mit. Wegen der Pandemie war das Filmfestival in diesem Jahr geteilt worden: Anfang März gab es einen digitalen Branchentreff, im Juni ist ein Festival fürs Publikum geplant. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.

Silberner Löwe der Biennale für Stuttgarter Musiker Das Stuttgarter Musik-Ensemble Neue Vocalsolisten erhält einen Silbernen Löwen bei der italienischen Biennale di Venezia 2021. Das Ensemble sei ein "Labor für Experimente der stimmlichen Dramaturgie", begründeten die Veranstalter die Entscheidung. Damit treffen sie das Selbstverständnis der Musiker: die Neuen Vocalisten Stuttgart sehen sich als "Forscher und Entdecker". Sie arbeiten mit digitalen Medien und experimentieren mit verschiedenen Genres. Die Verleihung des Preises ist für den 20. September in der Lagunen-Stadt geplant.

Linden-Museum stellt schwieriges Erbe aus Das Stuttgarter Linden-Museum stellt sich der eigenen umstrittenen Vergangenheit. Unter dem Ausstellungstitel „Schwieriges Erbe" widmet es sich vor allem den ersten Jahrzehnten seiner Geschichte und den Spuren, die der Kolonialismus auch in Württemberg und den Sammlungen des Hauses hinterlassen hat. „Wir werden mit Sicherheit unschöne Seiten des Museums aufdecken, aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen", kündigte Museumsleiterin Ines de Castro an. Mit der Ausstellung öffnet das Linden-Museum nach dem Corona-Lockdown am 16. März. Das Linden-Museum beherbergt mehr als 160 000 Objekte aus allen Erdteilen außerhalb Europas. Bekannt ist es auch für seine fortgeschrittene Provenienzforschung.