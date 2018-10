Foodblogger Stevan Paul und Verlegerin Julia Graff Für ein gutes Kochbuch nehme man...

Moderation: Klaus Pokatzky

Tomaten, Topf und das Kochbuch: Kochen nach Zahlen. (imago/Becker&Bredel)

In der Buchhandlung füllen sie Regale, es gibt sie für alle Geschmäcker: Kochbücher. Wir sprechen mit einem Foodblogger, der auch Bücher veröffentlicht, und der Leiterin eines der letzten unabhängigen Kochbuch-Verlage über eine ganz eigene Gattung.

Sie füllen meterweise die Regale in Buchhandlungen: Kochbücher. Es gibt nichts, was es nicht gibt: Ob vegane oder vegetarische Küche, Low-Carb-Empfehlungen oder Steinzeit-Diät, deftige Regional- und Landfrauen-Rezepte oder die heißesten Küchentipps der Fernsehköche. Jeder dürfte zu Hause ein oder mehrere Exemplare haben. Aber kochen wir auch danach? Was macht ein gutes Kochbuch aus?

Anlässlich der Frankfurter Buchmesse diskutieren wir mit dem Koch, Kochbuchautor und Food-Blogger Stevan Paul und Verlegerin Julia Graff. Paul hat die Bücher "Blaue Stunde - Rezepte, die den Abend feiern", "Meine japanische Küche" und "Heute koch ich, morgen brat ich" geschrieben hat. Graff leitet gemeinsam mit ihrer Schwester in der vierten Generation den Hädecke-Verlag. Der Hädecke-Verlag ist einer der letzten unabhängigen Kochbuch-Verlage in Deutschland und wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt.

Klaus Pokatzky diskutiert in der Sendung "Im Gespräch" am Samstag, 13. Oktober von 9.05 Uhr bis 11 Uhr mit Stevan Paul und Julia Graff. Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen unter der Telefonnummer 0800 2254 2254, per E-Mail unter gespraech@deutschlandfunkkultur.de – sowie auf Facebook und Twitter.