Folge 33 Im Förder-Irrgarten - die freie Szene in der Pandemie

Von Susanne Burkhardt und Elena Philipp

Bei uns zu Gast: die Schauspielerin Julischka Eichel, hier zu sehen bei einer Premiere an der Schaubühne Berlin. (picture alliance / dpa / Sebastian Schachel)

Keine Drehs, kein Theater, kein Geld: Die Coronabeschränkungen treffen Freie im Theater besonders hart. Notprogramme der Politik sollen sie finanziell stützen. Eigentlich. Aber die Hilfen haben Lücken, sagt Schauspielerin Julischka Eichel.

Seit fast einem Jahr verdienen Schauspieler, Regisseure und Autoren kaum noch Geld mit ihrer Arbeit. Notprogramme von Bund, Ländern und Kommunen sollten ihnen finanziell über die Pandemiezeit helfen. Doch nicht alle Solo-Selbständigen erhalten diese Hilfen.

Erfolgreich, aber kein Einkommen

So ergeht es auch der Schauspielerin Julischka Eichel. Als Freiberuflerin arbeitet sie "unständig beschäftigt": Hier ein paar Wochen im Filmdreh, dort als Gast am Theater. Immer mit Vertrag, aber immer befristet – was sie von allen Hilfsprogrammen ausschloss. Erfolgreich in ihrem Beruf, aber ohne Einkommen. In einem Offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters machte Julischka Eichel ihre Situation und die vieler Freien öffentlich und beschrieb, wie Theaterkünstler durchs Raster der Hilfsprogramme rutschen.

#sogehtesuns

In dieser Ausgabe des Theaterpodcasts erzählt sie, was ihr Brief bewirkt hat. Viel Lob gab es aus ihrem beruflichen Umfeld – hauptsächlich dafür, dass Sie sich traut, aufzuschreiben, was viele denken, und dafür "dass ich mich in die Nesseln setze". Denn die Freien, so Eichel, sind "in der Krise als erstes wegrationalisiert worden, weil es die Verträge ermöglichen". Sie beschreibt auch, was sich ändern muss für Schauspielerinnen und Schauspieler, die gefeiert werden, wenn sie auf der Bühne stehen, aber jenseits davon oft einen schweren Stand haben.

Auch die Regisseurin Monika Gintersdorfer, deren internationale Gruppe während Corona auseinanderreißt, schildert ihre Arbeitssituation. Zu Wort kommen der Autor Konstantin Küspert, der auf Twitter neben vielen Freien unter dem Hashtag #sogehtesuns von seinem Alltag berichtet, und Anne Schneider, die sich als Geschäftsführerin des Bundesverbands Freie Darstellende Künste im Irrgarten der Hilfsprogramme auskennt.

Einblicke in den Maschinenraum Theater

In unserer neuen Rubrik: "Hinter dem Rampenlicht: Einblicke in den Maschinenraum Theater" lassen wir ab sofort Menschen zu Wort kommen, die für das Publikum oft unsichtbar, für das Theater aber unverzichtbar sind. Diesmal: Manfred Zwanziger – Techniker, Dispatcher und Sicherheitsmanager für die Ludwigsburger Schlossfestspiele.