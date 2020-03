Folge 23 „Is she hot or not?“: Nacktsein auf der Bühne

Von Susanne Burkhardt und Elena Philipp

Florentina Holzingers "Tanz" wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen. (Nada Žgank)

Eine Diskussion um Nacktheit im Jahr 2020 scheint überflüssig. Schließlich sind unbekleidete Körper im Internet jederzeit verfügbar. Warum aber fühlen sich dennoch so viele Menschen von Nackten auf der Bühne provoziert?

Nackte auf der Bühne? Gähn! Das gehört für viele längst zum Klischee des zeitgenössischen Theaters. Aber als die junge Eva Mattes 1976 in "Othello" nackt über die Bühne gejagt wurde, taugte das noch zu einem echten Theaterskandal. Und mit seiner "Blut-und Fäkalien"-Orgie "Macbeth" löste Regisseur Jürgen Gosch 2005 die legendäre "Ekeltheaterdebatte" aus. Für FAZ-Großkritiker glich das Enthüllen damals einem "Verbrechen": "Das Theater, das sich mit ‚dem Leben‘ (meist nichts weiter als ein Synonym für Nacktheit) verwechselt, schändet die Phantasie" – so Gerhard Stadelmaier damals.

Nach #MeToo: Wie schauen wir heute auf nackte Körper

15 Jahre später sprechen wir mit dem Schauspieler Ernst Stötzner, der damals im "Macbeth" nackt über die Bühne tobte. Was hat sich seitdem verändert? Durch #MeToo, durch Debatten um Machtmissbrauch und Gleichberechtigung: Wie wirkt ein nackter Körper heute auf der Bühne in unserer pornografisierten Gesellschaft?

Florentina Holzinger (Apollonia Theresa Bitzan)

Florentina Holzinger, gefeierte Choreografin und Performerin, hat sich nie als Grenzüberschreiterin oder "radikal" verstanden. Sie wundert sich über aggressive Interpretationen ihrer zum Theatertreffen eingeladenen Ballett-Stunt-Zirkus-Show "Tanz" und die extreme Provokation, die offenbar noch immer vom nackten weiblichen Körper auf der Bühne ausgeht.

"Is that a gun in your pants or are you just happy to see us?"

Bei der Österreicherin (Jahrgang 1986) fliegen nackte Frauenkörper an Haken durch die Luft, werden Geschlechtsteile groß auf Videoscreens projiziert. Offensichtliche Voyeure im Publikum – einmal ausgemacht – müssen sich Fragen gefallen lassen wie: "Is that a gun in your pants or are you just happy to see us?"

"Macbeth"- Inszenierung von Jürgen Gosch aus dem Jahr 2005, am Schauspielhaus Düsseldorf (Sonja Rothweiler)

Mit Florentina Holzinger und Ernst Stötzner erkunden wir das Nacktsein auf der Bühne – das Unterlaufen von Zuschauererwartungen ("Is she hot or not?") und die Frage des Grenzüberschreitens.

