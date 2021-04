Kulturnachrichten

Freitag, 30. April 2021

Fötus im Bauch einer ägyptischen Mumie entdeckt Polnische Wissenschaftler haben in einer ägyptischen Mumie die Überreste eines Fötus entdeckt. Dies sei der weltweit erste bekannte Fall einer "schwangeren einbalsamierten Leiche", heißt es in der Fachzeitschrift "Journal of Archaeological Science". Entdeckt wurde der Fötus bei Untersuchungen einer rund 2.000 Jahre alten Mumie, die seit 1917 im Nationalmuseum Warschau ausgestellt wird. Die Archäologen gehen davon aus, dass die Frau zwischen 20 und 30 Jahre alt und in der 26. bis 30. Schwangerschaftswoche war. Warum das Ungeborene dem Mutterleib nicht entnommen wurde, sei noch unklar. Möglicherweise sollte die Schwangerschaft verheimlicht werden. Denkbar sei auch ein Zusammenhang mit dem Glauben an die Wiedergeburt im Jenseits. Der Fund eröffne "neue Möglichkeiten der Erforschung der Schwangerschaft im Altertum und der Praktiken im Zusammenhang mit Mutterschaft", heißt es weiter.

Japan ehrt deutschen Wissenschaftler Werner Pascha Das japanische Kaiserhaus verleiht einen seiner höchsten Orden an den deutschen Wissenschaftler Werner Pascha. Honoriert wird sein Einsatz für die deutsch-japanischen Beziehungen. Er habe sich vor allem um den akademischen Austausch zwischen beiden Ländern bemüht, so die Begründung für die Auszeichnung. Unter anderem habe er eine Plattform für ostasiatische Unternehmen in Deutschland ins Leben gerufen. Werner Pascha ist emeritierter Professor der Universität Duisburg. Aktuell ist er Vizepräsident des japanisch-deutschen Zentrums und Vorstandsvorsitzender der japanisch-deutschen Stiftung zur Förderung der Kulturbeziehungen.

Schauspielerin Urspruch kritisiert Ungleichbehandlung Die "Tatort"-Darstellerin Christine Urspruch hat die mangelnde Gleichberechtigung und die schlechtere Bezahlung von Schauspielerinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen kritisiert. Außerdem würden für Frauen ab einem bestimmten Alter weniger Rollen geschrieben, sagte die 50-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Besserungen sehe sie hingegen im Bereich der Regie, wo nun häufiger Frauen auftauchten. Auf ihre Größe reduziert und gefragt zu werden, ob sie darunter gelitten habe, nerve sie im Privatleben, sagte Urspruch. Benachteiligt habe sie sich nicht gefühlt. "Man kann sich beweisen durch das, was man ist und tut, egal wie groß oder klein man ist", sagte die Schauspielerin, die auch das "Sams" in den gleichnamigen Kinderfilmen spielte.

Semperoper erwartet Spielbetrieb frühestens im Juni Die Semperoper Dresden rechnet damit, dass wegen der Corona- Einschränkungen ein Spielbetrieb vor Publikum frühestens ab Juni möglich sein wird. Die für den 8. Mai geplante Premiere der Oper "Capriccio" von Richard Strauss kann nicht wie ursprünglich geplant stattfinden, sagte Intendant Peter Theiler der Deutschen Presse-Agentur. Darum bereite die Semperoper momentan nun die Aufzeichnung von "Capriccio" vor. Oper per Streaming ist für Theiler nur eine ergänzende Alternative, denn man sei auf ein Spiel vor Publikum ausgerichtet und können nicht einfach Fernsehen machen. Zudem sei die Anmietung von Technik sehr kostenintensiv. Für eine professionelle Aufzeichnung kämen rund 150.000 Euro zusammen, so Theiler.

Hobby-Kartograph findet Bronze-Schatz Ein Hobby-Kartograph hat im Südwesten von Schweden einen über 2.500 Jahre alten Schatz aus der Bronze-Zeit gefunden. Bei den etwa 50 Schmuckstücken handle es sich um einen der "spektakulärsten und größten" derartigen Funde aus der Bronzezeit, teilten die Behörden mit. Unter den Stücken seien einige "sehr gut erhaltene Halsketten und Spangen" aus Bronze aus der Zeit zwischen 750 und 500 vor Christus. Die Objekte seien wahrscheinlich von Tieren ausgegraben worden. Die meisten davon könnten einer Frau von hoher sozialer Stellung zugerechnet werden, sagte ein Experte der Universität Göteborg.

Düsseldorf gibt wertvolles Franz-Marc-Gemälde zurück Nach einem jahrelangen Raubkunst-Streit gibt die Stadt Düsseldorf das bedeutende Gemälde "Die Füchse" von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurück. Der Rat entschied sich in einer nichtöffentlichen Sitzung einstimmig für die Restitution des expressionistischen Bildes aus dem Jahr 1913. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Der Rat folgte damit der Empfehlung der Beratenden Kommission für Raubkunstfälle. Das Gremium hatte sich mit einer Zweidrittel-Mehrheit für die Rückgabe an die Nachkommen des jüdischen Unternehmers Kurt Grawi ausgesprochen. Das auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzte kubistische Gemälde gehört zu den Spitzenwerken des Museums Kunstpalast in Düsseldorf.

Deutscher Tanzpreis für Claire Cunningham Die schottische Choreografin und Künstlerin Claire Cunningham erhält den Deutschen Tanzpreis 2021. Die Jury würdigt damit ihre herausragende künstlerische Entwicklung im Tanz. Claire Cunnigham hat ihren Lebensmittelpunkt im schottischen Glasgow. Von 2017 bis 2019 war sie am "tanzhaus nrw" tätig. Mit dem Deutschen Tanzpreis werden seit 1983 herausragende Persönlichkeiten des Tanzes in Deutschland geehrt. Diese können auf der Bühne als auch in Pädagogik, Publizistik, Wissenschaft oder anderen Bereichen des Tanzschaffens wirken. Die Preisverleihung soll am 23.Oktober in Essen stattfinden.

2022 erste Rückgaben von Benin-Bronzen an Nigeria Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat am Donnerstagabend angekündigt, 2022 mit der Rückgabe der legendären Benin-Bronzen an Nigeria zu beginnen: "Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung, Deutschlands koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen und aufzuarbeiten. Der Umgang mit den Benin-Bronzen ist dafür ein Prüfstein.", sagte die CDU-Politikerin. Die Benin-Bronzen sind eine Gruppe von mehreren tausend Metalltafeln und Skulpturen. Sie schmückten seit dem 16. Jahrhundert den Königspalast des damaligen Königreichs Benin und wurden infolge der Kolonialisierung Ende des 19. Jahrhunderts als Beutekunst nach Europa und in die USA gebracht. Alleine in Deutschland befinden sich rund 1.000 Objekte. Viele sollen im neu eröffneten Humboldt-Forum ausgestellt werden. Die nigerianische Regierung forderte im vergangenen Jahr eine Rückgabe der Bronzen. Die jetzt verabschiedete Erklärung sei eine "historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit", betonte Grütters.

Vorzeitiges Spielzeit-Ende für Kölner Bühnen Bei den städtischen Kölner Theatern und dem Gürzenich-Orchester wird es in dieser Saison keine Aufführungen vor Publikum mehr geben. Die Spielzeit werde vorzeitig beendet, teilte die Stadt Köln mit. Damit werde angesichts der aktuellen Pandemielage Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen. Bis zum Beginn der Sommerpause würden Aufführungen und Konzerte aber - wie bisher - als Online-Streams angeboten. Die zwischen Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Intendanten getroffene Vereinbarung gelte für Kölner Philharmonie, Schauspiel und Oper, das Gürzenich-Orchester sowie das Hänneschen Theater.

Gewinner des Kunstpreises euward gekürt Drei Preisträger aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden erhalten den Kunstpreis euward für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Den ersten Preis erkannte die Jury dem Kölner Andreas Maus zu, der mit seinem markanten Zeichenstil unablässig die Exzesse der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges umkreise. Den zweiten Preis bekommt der in Basel geborene Felix Brenner, den dritten Preis Kar Hang Mui aus Goes. Die Preisträger erhalten neben der Ausstellung ihrer Werke im Münchner Haus der Kunst Geldpreise und einen Katalog im Gesamtwert von rund 19 000 Euro.