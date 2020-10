Kulturnachrichten

Montag, 19. Oktober 2020

Förderpreis für "Darstellende Kunst" vergeben Vier Frauen haben den Bayerischen Kunstförderpreis 2020 in der Sparte "Darstellende Kunst" erhalten. Die mit je 6.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an die Sängerinnen Jihyun Cecilia Lee und Camille Schnoor sowie die Schauspielerinnen Vanessa Eckart und Gro Swantje Kohlhof. "Die diesjährigen Preisträgerinnen bestechen durch ihre authentische Bühnenpräsenz, ihre unglaubliche Wandlungsfähigkeit, ihre eindringlichen Stimmen und ihr bewegendes Spiel", sagte der Bayerische Kunstminister Bernd Sibler. In ihren Rollen konfrontierten sie das Publikum mit Verlust, Reue und Zerbrechlichkeit, aber auch mit Eigensinn, Stärke und Leidenschaft. Der Bayerische Kunstförderpreis wird jährlich in vier Kategorien vergeben und soll begabte Nachwuchskünstler in ihrem Schaffen bestärken.

Nida-Rümelin befürchtet Kahlschlag in der Kultur Der frühere Kultur-Staatsminister Nida-Rümelin hat mehr Unterstützung für die Kulturszene in der Corona-Pandemie gefordert. Das eine Milliarde schwere Konjunkturprogramm für die Kultur sei nicht ausreichend, sagte er im Deutschlandfunk. Die Politik müsse merken, dass die sogenannte Systemrelevanz auch den kulturellen Bereich umfasse. Er forderte, dass jemand, der bisher nachweislich von der Kultur gelebt habe, so unterstützt werde, dass er über die Krise hinweg in seinem Beruf bleiben könne. Merkwürdigerweise sei die Kultur in dieser Krise „marginalisiert“ worden, sagte Nida-Rümelin. Er fürchte, ein zweiter europäischer Lockdown „wäre auch kulturell ein Kahlschlag“.

Friedenspreis des Buchhandels für Amartya Sen Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen ist in Frankfurt am Main mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Die Laudatio in der Paulskirche wollte Bundespräsident Steinmeier halten. Seine Rede wurde jedoch vom Schauspieler Burghart Klaußner verlesen. Das Staatsoberhaupt musste sich wegen der Corona-Infektion eines seiner Personenschützer am Samstag in Quarantäne begeben. Der Preisträger war zu der Veranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie weitgehend ohne Publikum ablief, per Video aus den USA zugeschaltet. Die Feier wurde im ARD-Fernsehen übertragen.