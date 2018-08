In ihrem ersten Berufsleben waren sie Ingenieure, Historiker oder Banker. Jetzt lassen sie sich im Rahmen des Bundesprogramms "Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas" zu Erziehern ausbilden. Die Mehrheit der Teilnehmer sind Männer. Mehr

In Bayern hält sich Angebot und Nachfrage auf dem Land die Waage, vor allem in München und Nürnberg werden aber mehr Kita-Plätze gebraucht. Das Problem beim Ausbau: es mangelt an Personal, auch weil im Freistaat der Betreuungsschlüssel so gut ist.