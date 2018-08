Kulturnachrichten

Sonntag, 12. August 2018

Florenz plant personalisierte Museumstickets Damit soll dem überteuerten Weiterverkauf der Tickets Einhalt geboten werden Um einem Handel mit überteuert weiterverkauften Eintrittskarten vorzubeugen, prüfen die Uffizien und das Dom-Museum in Florenz die Einführung personalisierter Tickets. Man sei diesbezüglich auch mit der Galleria dell'Accademia im Gespräch, sagte Uffizien-Direktor Eike Schmidt der Zeitung "Corriere della Sera". Der deutsche Kunsthistoriker, der seit 2015 an der Spitze der Uffizien steht, ließ vor dem Museum bereits große Hinweisschilder anbringen, um Touristen vom Kauf überteuerter Eintrittskarten abzubringen. Der Weitervekauf vorbestellter Tickets, mit denen sich die Warteschlange an der Kasse zu den Uffizien oder der berühmten Brunelleschi-Kuppel des Florentiner Doms umgehen lässt, ist in Florenz schon länger ein Problem. Laut dem "Corriere" fiel die Masche auf, weil teils mehrere hundert Personen mit vorbestellten Tickets nicht kamen, da Agenturen große Kontingente für ihren Weiterverkauf erworben hatten. Die täglich zur Verfügung stehenden 2.625 Plätze zur Besichtigung der Brunelleschi-Kuppel sind demnach meist im Vorverkauf ausverkauft. An einigen Tagen komme aber nur ein Viertel der Touristen mit einem Vorabticket. Polizeiermittlungen ergaben laut der Zeitung, dass im August sogar nicht aufgebrauchte Karten aus dem Vormonat an Touristen weiterverkauft wurden.

Der Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul ist tot Er ist im Alter von 85 Jahren gestorben Der Literaturnobelpreisträger V. S. Naipaul ist tot. Wie seine Familie am Samstagabend in Großbritannien mitteilte, ist Naipaul im Alter von 85 Jahren gestorben. Der indischstämmige Erzähler und Reiseschriftsteller, der auf der Karibikinsel Trinidad geboren worden war und seit Jahrzehnten in Großbritannien lebte, hatte 2001 den Literaturnobelpreis erhalten.

Berliner Kulturjournalist Rainer Höynck gestorben Von 1963 bis 1988 war er Ressortleiter der Kulturkritik und Kulturpolitik beim RIAS Er ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte seine Witwe dem Tagesspiegel mit. Seit 1948 arbeitete er beim RIAS Berlin, dem Vorläufer von Deutschlandfunk Kultur - zunächst als Reporter, dann mit zunehmender Spezialisierung auf Kultur. Von 1963 bis 1988 war er Ressortleiter der Kulturkritik und Kulturpolitik. Neben seiner Radioarbeit drehte Rainer Höynck Kultur- und Dokumentarfilme fürs Fernsehen und veröffentlichte Bücher. Nach seiner Pensionierung gründete er die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst mit und war einige Jahre deren Präsident.

Street Parade: Zürich wird zur Techno-Hauptstadt Eine Million Menschen zogen durch die Innenstadt Hunderttausende tanzende Menschen haben Zürich zumindest für einen Tag zur Welthauptstadt des Techno gemacht. Der Veranstalter der 27. Street Parade schätzte die Zahl der Teilnehmer am Samstag auf eine Million. Für den Sound sorgten mehr als 200 DJs und Musiker, darunter der deutsche Techno-Star Paul Kalkbrenner, der das Fest eröffnete. Auf acht großen Bühnen und 28 Musik-Lastwagen - bekannt als Love Mobiles - und acht großen Bühnen beschallten sie die Massen. Die diesjährige Parole "Kultur der Toleranz" mag kitschig klingen, gibt Veranstaltungs-Chef Joel Meier gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung" zu. "Unsere Mottos klingen manchmal wie Songs von DJ Bobo. Doch sie sind wichtig. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir bombardiert werden mit Negativschlagzeilen und Gehässigkeiten", sagt er.