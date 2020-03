Kulturnachrichten

Dienstag, 17. März 2020

Flötistin Doriot Anthony Dwyer gestorben Die US-amerikanische Musikerin Doriot Anthony Dwyer ist tot. Die frühere erste Flötistin des Boston Symphony Orchestra sei im Alter von 98 Jahren gestorben, teilte das Orchester mit. Die 1922 geborene Dwyer wurde zunächst von ihrer Mutter unterrichtet und studierte dann an der Eastman School of Music in Rochester im Bundesstaat New York. 1952 schloss sie sich dem Boston Symphony Orchestra an, dem sie bis 1990 angehörte. Berühmte Komponisten wie Leonard Bernstein schrieben Stücke für sie. Später trat Dwyer als Solistin auf und wurde 2012 in die Rochester Music Hall of Fame aufgenommen.

Proteste gegen Schließung schiitischer Schreine im Iran Strenggläubige Schiiten haben im Iran gegen die Schließung heiliger Stätten wegen der Coronavirus-Epidemie demonstriert. Laut iranischer Staatsmedien stürmten Pilger am Montagabend in die Innenhöfe des Imam-Resa-Schreins in Meschhed und dem Fatima-Massumeh-Schrein in Kom. Diese sind normalerweise täglich geöffnet, Pilger beten dort rund um die Uhr. Am Montag waren die Schreine geschlossen worden.

Neu erlernte Solidarität könnte Corona überdauern Eine Gesellschaft kann aus einer Krise wie der Corona-Pandemie lernen. Das sagte Mediziner und Publizist Rainer Erlinger im Deutschlandfunk Kultur. So sei Aristoteles in der antiken Ethik der Überzeugung gewesen, charakterliche Tugenden müssten durch Einübung erlernt werden. In Zeiten von Corona zeigt man sich seinem Eindruck nach gerade solidarisch, zum Beispiel nachbarschaftlich. Jüngere gehen für bisher unbekannte ältere Nachbarn einkaufen, so Erlinger. Diese Solidarität könnte beibehalten werden.

Filmverleihe verschieben Kinostarts Angesichts der Corona-Krise verschieben viele Filmverleihe ihre Kinostarts. Aufgrund der behördlichen Anordnungen seien die Betreiber deutschlandweit gezwungen, ihre Kinos zu schließen, erklärte Josef Lederle, Chefredakteur des Portals filmdienst.de. Darauf reagierten nun ihrerseits die Filmverleiher und setzten die schon lange im Voraus geplanten Starttermine ihrer Filme aus. In dieser Woche betreffe das beispielsweise "Über die Unendlichkeit" des schwedischen Regisseurs Roy Andersson und "Der Fall Richard Jewell" von Clint Eastwood über das Bombenattentat bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta.

Goethe-Institut setzt bei Sprachkursen auf online Das Goethe-Institut stellt wegen der Ausbreitung des Coronavirus seine Präsenzkurse in Deutschland ein. Die Angebote werden ab Mittwoch bis zunächst 19. April als Kurse online gestellt. Im Ausland sind rund 90 von 157 Instituten für den Besucherverkehr geschlossen. Auch dort werden Sprachkurse und Kulturangebote teilweise digital zur Verfügung gestellt. Die zwölf Goethe-Institute in Deutschland haben heute den Publikumsverkehr eingeschränkt. Das Goethe-Institut ist derzeit in 98 Ländern vertreten.

New Yorker MoMA geschlossen Auch das New Yorker Museum of Modern Art, eines der größten Museen der Welt, hat aufgrund der Corona-Krise bis zum 30. März geschlossen. Nach Rücksprache mit Gesundheitsexperten und Behörden habe man entschieden, die Museumsstandorte in Midtown Manhattan und Soho vorübergehend zu schließen und alle Veranstaltungen zu verschieben. "In diesen herausfordernden Zeiten glauben wir, dass Kunst uns in Verbindung halten und Kreativität, Offenheit und Großzügigkeit anregen kann", hieß es von den Museumsverantwortlichen. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, Kunst durch das MoMA zu erleben, "wo immer Sie sind". Darunter seien etwa das Online-Magazin, kostenlose Online-Kurse sowie der Podcast "The Way I See It".