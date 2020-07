Kulturnachrichten

Sonntag, 26. Juli 2020

Fleetwood-Mac-Mitgründer Peter Green gestorben Der britische Gitarrist und Mitgründer der Band "Fleetwood Mac", Peter Green, ist tot. Er sei friedlich im Schlaf im Alter von 73 Jahren gestorben, teilten Familienmitglieder am Samstag in einer offiziellen Stellungnahme mit. Green gründete gemeinsam mit Schlagzeuger Mick Fleetwood 1967 in London "Fleetwood Mac". Green verließ die Band allerdings schon 1970 wieder. Der Blues-Rock-Gitarrist hatte lange Zeit psychische Probleme. Seine Familie kündigte eine weitere Stellungnahme für die kommenden Tage an.

Bayreuth ohne Festspiele, aber mit Kammerkonzert Wie so viele Festivals müssen auch die Wagner-Festspiele in Bayreuth in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Statt einer glanzvollen Eröffnung wurde am Samstag Kammermusik gespielt, und zwar nicht im Opernhaus auf dem Grünen Hügel sondern in der Villa Wahnfried, dem Wohnhaus Richard Wagners. Dort gaben 14 Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Christian Thielemann ein Rundfunkkonzert. Die Veranstaltung wurde auch nach draußen in den Garten der Villa Wahnfried übertragen. Dort durften etwa 300 Menschen zuhören.

Streaming aus dem Theater von Epidauros Erstmals wurde am Abend eine Vorstellung aus dem monumentalen Theater von Epidauros in Griechenland im Internet gestreamt. Weltweit konnten Zuschauer ab 20 Uhr die antike Tragödie "Die Perser" sehen. Damit sollte den Menschen, die wegen der Coronapandemie dieses Jahr Griechenland nicht besuchen können, die Gelegenheit gegeben werden, die einmalige Atmosphäre des Theaters zu genießen, teilte der griechische Regierungschef Mitsotakis im Staatsfernsehen mit. Die Tragödie "Die Perser" stammt von dem antiken Dramatiker Aischylos. Erstmals wurde eine Vorstellung aus dem monumentalen Amphitheater von Epidauros in Griechenland im Internet gestreamt.

Anwälte erinnern an inhaftierten Osman Kavala Am kommenden Montag wird der türkische Kulturmäzen Osman Kavala seit 1.000 Tagen in Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis von Silivri in der Nähe von Istanbul einsitzen. Wenige Tage vor diesem Datum kritisierten seine Anwälte Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre und Ýlkan Koyuncu in einer Online-Pressekonferenz in Istanbul das Verfahren als „politisch motiviert". Hunderte Künstler und Intellektuelle in aller Welt beteiligen sich inzwischen an der Kampagne „Free Osman Kavala" und fordern seine sofortige Freilassung. Der heute 62jährige Kavala wurde am 1. November 2017 in Untersuchungshaft genommen und kurz danach in das Gefängnis nach Silivri verlegt. Er hatte sich in zahlreichen Projekten für Demokratie, Menschenrechte und die Stärkung der Zivilgesellschaft eingesetzt. 2002 hatte er dazu die Stiftung Anadolu Kültür gegründet. In von Theaterintendantin Shermin Langhoff und Filmemacher Fatih Akin initiierten Videobotschaften erklären beide ihre Beziehung zu Kavala und dessen Bedeutung für die internationale Kulturzusammenarbeit.

Die Verteidigungsministerin will Nachteile für homosexuelle Soldaten ausgleichen Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will Soldaten entschädigen, die in der Vergangenheit wegen ihrer Homosexualität dienstrechtlich benachteiligt worden sind. Dies ist einer der Eckpunkte eines Gesetzentwurfs, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Die Neuregelung zielt dem Bericht zufolge auf Benachteiligungen, die sich noch bis ins Jahr 2000 hinein ausgewirkt haben sollen. Eine Aufhebung früherer dienstrechtlicher Urteile, die sich aus heutiger Sicht als Diskriminierung darstellen, war bislang von allen Bundesregierungen abgelehnt worden. Im Entwurf von Kramp-Karrenbauer sind jetzt nicht nur Aufhebungen, sondern ausdrückliche Rehabilitierungsbescheinigungen vorgesehen. Alle Regeln sollen auch für frühere NVA-Soldaten gelten. Der Gesetzentwurf soll am 17. September zusammen mit der Studie "Tabu und Toleranz - der Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität von 1955 bis zur Jahrtausendwende" vorgestellt werden.