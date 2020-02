Five Spice aus Amsterdam Welcome Europe

Five Spice/ Amsterdam (EKAL/ Foto: Jörg Singer)

Die erste Europäische Kammermusik Akademie Leipzig hatte elf junge Ensembles aus zehn Ländern zu Gast. Aus Amsterdam kam das Blockflötenquintett "Five Spice".

"Welcome Europe". Elf junge Ensembles kamen im September 2019 nach Leipzig, um gemeinsam Musik zu machen, um sich auszutauschen, um das gemeinsam kulturelle Erbe kennenzulernen und der gemeinsamen europäischen Idee jugendliche, frische Impulse zu geben. Die erste Europäische Kammermusik Akademie Leipzig war sechs Tage lang ein Ort einer lebendigen europäischen Vision.

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig hatte dazu nicht nur in ihren eigenen großen Saal in der Grassistraße eingeladen, sondern auch in traditionsreiche Konzertsäle in Köthen, Halle (Saale), Weißenfels, Zwickau und Torgau.

Flötistin des Blockflötenquintettes "Five Spice" (EKAL)

"Five Spice" ist ein aus vier Blockflötistinnen und einem Blockflötisten bestehendes junges Ensembles, das sich 2017 am "Conservatorium van Amsterdam" gegründet hat. Die Quintettmitglieder kommen aus Dänemark, Portugal und dem Vereinigten Königreich. Sie alle sind versierte junge Musiker, die zahlreiche internationale Erfolge auf ihrem Instrument vorweisen können. Fest in der Tradition verankert spielt das Ensemble - Spice steht dabei für Gewürz - Musik aus der Zeit des Barock, der Renaissance sowie des Mittelalters. Dabei berücksichtigt das Blockflötenquintett das Wissen der historischen Aufführungspraxis und lässt gleichzeitig auch morderne Einflüsse zu. "Melancolia Imaginativa" heißt das Programm, das "Five Spice" für Leipzig ausgewählt hatte.

Europäische Kammermusik Akademie Leipzig

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Aufzeichnung vom 26.09.2019;

Anthony Holborne

The Image of Melancholy

Orlando di Lasso

Susanne un jour

Hernando de Cabezón

Diferencias Susanne un jour

John Dowland

Lachrimae Coactae

Josquin Desprez

Mille Regretz

Anonymus

Si la noche haze escura

Jean Mouton

aus: Missa "Dictes moy toutes vos pernsees"

Agnus Dei



Five Spice

Blockflötenquintett, Conservatorium van Amsterdam:

Beatriz Lerer Ferreira

Daniel Scott

Emily Bannister

Margarida Yokochi

Patricia Roa Johansen