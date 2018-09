Kulturnachrichten

Dienstag, 25. September 2018

"First-Steps"-Filmpreise stehen fest Nachwuchs der deutschen Filmbranche in Berlin ausgezeichnet Diese Filme und Künstler sowie Künstlerinnen sind am Montag bei der Gala der First Steps Awards im Berliner Theater des Westens für die besten Abschlussfilme deutschsprachiger Filmschulen ausgezeichnet worden. Abendfüllender Spielfilm: "Hagazussa", Regie: Lukas Feigelfeld, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin; Mittellanger Spielfilm: "Am Himmel", Regie: Magdalena Chmielewska, Filmakademie Wien; Kurz- und Animationsfilm: "In der Zwischenzeit/Meanwhile", Regie: Mate Ugrin, Hochschule für Bildende Künste Hamburg; Dokumentarfilm: "Tackling Life", Regie: Johannes List, Hochschule für Fernsehen und Film München; Werbefilm: "myBorder's joyFence", Regie: Michael Kranz, Hochschule für Fernsehen und Film München; No Fear Award: "früher oder später", Produktion: Marius Ehlayil, Hochschule für Fernsehen und Film München. Den First Steps Ehrenpreis erhielt der langjährige Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Der wichtigste Nachwuchspreis der Deutschen Filmbranche wird u.a. von der Deutschen Filmakademie vergeben.

"Star Wars"-Produzent Gary Kurtz gestorben Filmemacher wurde 78 Jahre alt Der US-Produzent Gary Kurtz ist tot. Bekannt wurde er durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur George Lucas. Beiden gelang 1973 der Durchbruch mit "American Graffiti". Diesen Erfolg setzten Kurtz und Lucas mit den ersten Star-Wars-Filmen fort. Kurtz war Produzent für den Blockbuster "Krieg der Sterne" und drei Jahre darauf für "Das Imperium schlägt zurück" - dieser Film kam 1980 in die Kinos. Später produzierte Kurtz weitere Filme auch ohne Lucas, darunter "Der dunkle Kristall", "Slipstream" und "Ein ehrenwerter Diebstahl". Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew schrieb auf Twitter: "Ein großartiger Filmemacher und Mensch ist gestorben. Du wirst in den Filmen, die du gemacht hast und die das Leben von Millionen beeinflusst haben, in Erinnerung bleiben." Gary Kurtz starb im Alter von 78 Jahren in London, wie seine Familie mitteilte.

Stiftung für Grass-Archiv in Göttingen gegründet Verleger Steidl und Uni Göttingen unterzeichneten Stiftungsvertrag Um die Pflege und Nutzung des Günter-Grass-Archivs in Göttingen dauerhaft zu sichern, hat der Verleger Gerhard Steidl eine Treuhandstiftung in Trägerschaft der Universität Göttingen errichtet. Die "Günter Grass Archiv Göttingen Stiftung" soll gewährleisten, dass die Bestände des Archivs langfristig zu wissenschaftlichen sowie zu Bildungszwecken zur Verfügung stehen. Eine Treuhandstiftung ist eine nicht rechtsfähige Stiftung, die durch einen Vertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhänder oder Träger errichtet wird. Über die Höhe des Stiftungsvermögens gab es keine Angaben. Das Archiv, das im Juni 2015 - zwei Monate nach dem Tod von Grass - eröffnet wurde, beherbergt Material, das in der rund 30-jährigen Zusammenarbeit von Grass und Steidl entstanden ist. Der Verleger besitzt die Weltrechte am Werk des Nobelpreisträgers.

Michael Kors übernimmt offenbar Kontrolle bei Versace Versace-Belegschaft soll morgen informiert werden Der Modekonzern Michael Kors schluckt Insidern zufolge das legendäre italienische Modelabel Versace. Michael Kors habe eine Vereinbarung zur Übernahme der Kontrolle bei Versace unterzeichnet, eine offizielle Ankündigung werde diese Woche folgen, sagten drei mit der Sache vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Versace werde dabei mit mindestens zwei Milliarden Dollar bewertet. Die Familie Versace und und der Finanzinvestor Blackstone als Teilhaber wollten sich nicht äußern. Zuvor hatte die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, Donatella Versace, die Schwester von Firmengründer Gianni, habe für Dienstag ein Treffen der Belegschaft anberaumt.