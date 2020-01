Finnischer Oscar-Preisträger Jörn Donner gestorben

Freitag, 31. Januar 2020

Der Filmproduzent, Schauspieler und einzige finnische Oscar-Preisträger Jörn Donner ist in Helsinki gestorben. Er wurde 86 Jahre alt, wie die Nachrichtenagentur STT unter Berufung auf seine Lebensgefährtin berichtete. Donner hatte 1984 als Produzent des Films "Fanny und Alexander" von Ingmar Bergman einen von insgesamt vier Oscars für das Epos erhalten. Er drehte und produzierte seit Beginn der 50er Jahre zahlreiche Filme und leitete später zunächst das schwedische und später das finnische Filminstitut. 1979 war er Mitglied der Berlinale-Jury. Donner war zudem Abgeordneter im finnischen Parlament und saß für die finnischen Sozialdemokraten im EU-Parlament.

Nach Vorwürfen gegen die Staatliche Ballettschule Berlin soll es neben einer Aufklärungskommission auch eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene geben. Das teilte das Haus von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) mit. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Ehemalige könnten sich vertraulich an diese Stelle wenden. Die Clearingstelle sei komplett unabhängig vom schulischen Bereich. Die Kommission solle dagegen vor allem die Organisationsstruktur und Kommunikationskultur an der Schule untersuchen. Vor rund einer Woche hatte die Bildungssenatorin die Kommission eingesetzt, die prüfen soll, ob das seelische und körperliche Wohl von Schülerinnen und Schülern der Ballettschule unzureichend geschützt wurde.

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf das Kulturleben. Das Bostoner Symphonieorchester hat aus Sorge "um Gesundheit und Wohlergehen" seiner Musiker seine für den 6. bis 16. Februar geplante Asientournee abgesagt. Orchesterchef Mark Volpe teilte mit, die Entscheidung sei gefallen, nachdem die chinesischen Veranstalter das Konzert in Shanghai gestrichen hätten. Danach habe man sich zur Absage der gesamten Tournee des renommierten US-Orchesters mit weiteren Auftritten in Seoul, Taipeh und Hongkong entschlossen.

Der Historiker Raphael Gross und der Hirnforscher Moritz Helmstaedter sind neue Mitglieder im Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Er beruft die Mitglieder für das Gremium, das den Friedenspreisträger des jeweiligen Jahres kürt. Gross, Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin, tritt im Stiftungsrat demnach die Nachfolge des Schriftstellers Philipp Blom an. Helmstaedter, Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt, übernimmt den Sitz der Schriftstellerin Janne Teller.