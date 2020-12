Kulturnachrichten

Samstag, 19. Dezember 2020

Finanzielle Hilfe für veränderte Berlinale Die Internationalen Filmfestspiele Berlin stehen wegen der Corona-Pandemie vor massiven Veränderungen. Weil der Filmmarkt sehr davon abhängig sei, in welcher Jahreszeit ein Festival stattfinde, werde die Ausgabe im kommenden Jahr aus zwei Veranstaltungen bestehen, erläuterte Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek im Deutschlandfunk Kultur. Im März wird es einen digitalen Branchentreff geben, im Juni ist ein Festival mit Publikum geplant. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Berlinale bestärkt, an dem Filmfestival im kommenden Jahr in veränderter Form festzuhalten. Sie habe der Berlinale zusätzliche finanzielle Unterstützung aus dem Corona-Hilfsprogramm für die Kultur zugesagt, sagte Grütters.

Eröffnung von Academy Museum erneut verschoben Das neue Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles soll nicht wie geplant im April, sondern erst Ende September 2021 eröffnet werden. Dies gab die Museumsleitung bekannt. Der neuerliche Aufschub wurde mit steigenden Corona-Zahlen und der anhaltenden Schließung kultureller Einrichtungen begründet. Die Einweihung des Museums der Filmakademie, die alljährlich die Oscars verleiht, hatte sich mehrfach verzögert. 2012 waren die Pläne für den Bau des italienischen Stararchitekten Renzo Piano verkündet worden. Das Museum, für dessen Bau zunächst Kosten von 200 Millionen Dollar veranschlagt worden waren, sollte im Jahr 2016 eröffnet werden. Zwischenzeitlich haben sich die Baukosten fast verdoppelt. Stars wie Steven Spielberg, Barbra Streisand und George Lucas, aber auch Filmstudios, Stiftungen und Firmen spendeten Millionenbeträge. Dem Kuratoren-Team gehört Jessica Niebel an, die zuvor beim Frankfurter Filmmuseum tätig war.

Leipzig bekommt neuen Thomaskantor Der Kirchenmusiker Andreas Reize wird neuer Leiter des Thomanerchores Leipzig. Der 45-jährige gebürtige Schweizer ist in einer Sondersitzung des Stadtrates einstimmig gewählt worden. Er erhielt 49 von 49 abgegebenen Stimmen. Reize soll im September 2021 auf Thomaskantor Gotthold Schwarz folgen, der Ende Juni 2021 aus dem Amt scheidet. Der 1212 gegründete Thomanerchor ist einer der berühmtesten Knabenchöre der Welt. Johann Sebastian Bach leitete den Chor 27 Jahre lang.

Uni Regensburg: Zentrum für Erinnerungskultur gegründet Die Universität Regensburg hat ein neuartiges Zentrum für Erinnerungskultur gegründet. Es basiert auf der Intensivierung der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit der Hochschule mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und soll Anfang 2021 seine Arbeit aufnehmen, wie die Uni mitteilte. Im Januar dieses Jahres hatte der bayerische Ministerrat das Zentrum in sein Gesamtkonzept zur Erinnerungsarbeit für die Opfer des Nationalsozialismus sowie zum Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus aufgenommen. Ziel ist es laut Mitteilung, unter anderem Arbeitsfelder aus interdisziplinärer Perspektive weiter zu erforschen und die Überparteilichkeit der Erinnerungsarbeit zu festigen.