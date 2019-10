Filmtheater feiern Europäischen Kinotag

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Am kommenden Sonntag findet zum vierten Mal der Europäische Kinotag statt. Damit soll ein Zeichen für eine offene Gesellschaft gesetzt und die Freiheit der Kunst gefeiert werden. 700 Kinos in verschiedenen Ländern beteiligen sich, darunter etwa 200 in Deutschland. Aber auch aus Amerika, Kanada und Nordafrika seien Häuser dabei. In Deutschland hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Schirmherrschaft übernommen. Geplant sind Filmvorführungen, sowie Sondervorstellungen und Diskussionen mit Künstlern wie Sandra Hüller oder den Regisseuren Jean Pierre und Luc Dardennes. Viele Kulturschaffende beneiden uns in Europa um die Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaft, sagte der Präsident des internationalen Arthouse-Kinoverbands Cicae, Christian Bräuer. "Wir laden die Menschen deshalb auch ein, darüber nachzudenken, dass diese Freiheit nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir sie alle immer wieder verteidigen müssen!"

Künstler, Autoren und Politiker der Linken und der Grünen fordern in einem Offenen Brief den sofortigen Stopp der türkischen Militär-Offensive in Nordsyrien. Sie fordern unter anderem den Rückzug der Armee, ein Ende des Exports von Kriegswaffen in die Türkei und eine friedliche Lösung des Syrien-Krieges. Initiiert wurde der Brief von der Gewinnerin des Bachmann-Publikumspreises 2019, Ronya Othmann. Unterschrieben haben den Brief unter anderem die Politiker Cem Özdemir, Ricarda Lang und Volker Beck, Autoren und Künstler wie Sibylle Berg, Margarete Stokowski und Josef Haslinger sowie die Journalisten Jakob Augstein und Fabian Wolff. Die Türkei hatte am Mittwochnachmittag mit der angekündigten Offensive in Nordsyrien begonnen. Am Donnerstag wird sich der UN-Sicherheitsrat damit befassen.