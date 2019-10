Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Filmtheater feiern Europäischen Kinotag Am kommenden Sonntag findet zum vierten Mal der Europäische Kinotag statt. Damit soll ein Zeichen für eine offene Gesellschaft gesetzt und die Freiheit der Kunst gefeiert werden. 700 Kinos in verschiedenen Ländern beteiligen sich, darunter etwa 200 in Deutschland. Aber auch aus Amerika, Kanada und Nordafrika seien Häuser dabei. In Deutschland hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Schirmherrschaft übernommen. Geplant sind Filmvorführungen, sowie Sondervorstellungen und Diskussionen mit Künstlern wie Sandra Hüller oder den Regisseuren Jean Pierre und Luc Dardennes. Viele Kulturschaffende beneiden uns in Europa um die Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaft, sagte der Präsident des internationalen Arthouse-Kinoverbands Cicae, Christian Bräuer. "Wir laden die Menschen deshalb auch ein, darüber nachzudenken, dass diese Freiheit nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir sie alle immer wieder verteidigen müssen!"

Kabarettist Lange: 9. Oktober soll Feiertag werden Mit einem Festakt im Gewandhaus erinnert Leipzig an die entscheidende Montagsdemonstration in der DDR vor 30 Jahren. Am 9. Oktober 1989 hatten dort etwa 70.000 Menschen friedlich gegen die SED-Diktatur protestiert. Das Ereignis gilt heute als entscheidende Wegmarke der friedlichen Revolution. Der Kabarettist Bernd-Lutz Lange, der die Demonstration damals mitorganisiert hatte, fordert, den 9. Oktober zum Feiertag zu machen, weil er in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt werde. Im Deutschlandfunk Kultur erinnerte er daran, dass sich die Ostdeutschen - die Bevölkerung einer Diktatur - die Demokratie selbst errungen hätten. Ohne den 9. Oktober in Leipzig, so Lange, hätte es keinen 9. November in Berlin gegeben.

Leipziger Medienpreis für drei Journalisten Die Journalisten Armin Wolf, Arndt Ginzel und Gerald Gerber sind mit dem Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien 2019 ausgezeichnet worden. Wolf, der stellvertretender Chefredakteur des Österreichischen Rundfunks (ORF) ist, und das freie Reporterteam aus Ostdeutschland, nahmen die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung am Dienstagabend in Leipzig entgegen. Der Preis wird jährlich seit 2001 von der Medienstiftung der Leipziger Sparkasse vergeben. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Harald Langenfeld, würdigte die Unerschrockenheit und Beharrlichkeit der drei Geehrten. "Unsere Preisträger stehen für eine Tradition kritischer journalistischer Arbeit, die für unsere Demokratie unverzichtbar ist", sagte er laut Redetext. Pressevertreter seien heute auch in Deutschland und Österreich Einschüchterungen und teilweise unverhohlenen Drohungen ausgesetzt, warnte Langenfeld. Dahinter stehe eine Methode, die ihn beunruhige und die die parlamentarische Demokratie schwäche.

Türkischer Kulturmäzen Kavala muss in Haft bleiben Der renommierte türkische Kulturmäzen Osman Kavala muss weiterhin in Haft bleiben. Ein Gericht in Istanbul lehnte bei der dritten Anhörung im Prozess gegen Kavala am Dienstag erneut seine Freilassung ab, wie die Unterstützergruppe "Wir verteidigen Gezi" mitteilte. Die nächste Anhörung findet am 24. Dezember statt. Bis dahin muss Kavala, der bereits seit über 700 Tagen im Gefängnis sitzt, in Untersuchungshaft bleiben. Kavala und 15 weitere führende Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft sind angeklagt, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 finanziert und organisiert zu haben. Die Proteste hatten sich im Mai 2013 an Plänen des damaligen Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan zur Bebauung des Istanbuler Gezi-Parks entzündet. "Auf den 635 Seiten der Anklage gibt es keine Hinweise auf (Kavalas) Beteiligung an einer Verschwörung oder der Organisation der Aufstände im Gezi-Park", sagte Murat Celikkan vom türkischen Menschenrechtsverband vergangene Woche.

Ludwig-Mülheims-Theaterpreis für Fritz Kater Der Dramatiker Armin Petras alias Fritz Kater (55) erhält den mit 25.000 Euro dotierten Ludwig-Mülheims-Theaterpreis 2019 des Erzbistums Köln. Der Autor sei ein "beharrlicher Sinnsuchender, der immer wieder auf die großen Fragen des Lebens zusteuert", teilte das Auswahlgremium in Köln zur Begründung mit. Es hob insbesondere das 2016 am Theater Bonn uraufgeführte Stücke "Love You, Dragonfly. Sechs Versuche zur Sprache des Glaubens" hervor. Darin frage er "mit großer Ernsthaftigkeit, durch die - wie immer bei Fritz Kater - viel Witz und Klugheit schimmern," nach sechs möglichen Auswegen aus der Leere der Existenz. Der Preis soll Kater am 25. November in Köln verliehen werden.

Petras wurde 1964 im Sauerland geboren. 1969 übersiedelte er mit seinen Eltern in die DDR. 1988 reiste Petras in die Bundesrepublik aus. Er leitete als Intendant das Maxim Gorki Theater in Berlin sowie das Schauspiel Stuttgart. Unter seinem Namen wie auch unter dem Pseudonym Fritz Kater schrieb er bereits mehr als 20 Theaterstücke. Für sein Gesamtwerk erhielt er 2008 den Else-Lasker-Schüler-Preis.