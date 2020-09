Kulturnachrichten

Donnerstag, 17. September 2020

Filmregisseur Jessen gewinnt Kunstpreis Der Filmregisseur Lars Jessen hat den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein gewonnen. Die Poetry Slammerin Mona Harry erhält den Förderpreis. Lars Jessen und Mona Harry schafften es in ihren Werken, das Norddeutsche so zu pointieren, dass es das Herz berühre, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zur Preisverleihung am Mittwochabend in Büdelsdorf. Beide Preisträger drücken Günther zufolge mit der Kamera und mit Worten mit viel Gefühl, Wortwitz und einem unvergleichlichen Blick auf die Menschen und die Umgebung schleswig-holsteinische Besonderheiten und Ereignisse aus. "Für mich ist das Kunst mit Heimatgefühl-Faktor und auch mit Kult-Faktor." Die Filme des gebürtigen Kielers Jessen ("Tatort", "Großstadtrevier") seien ein absolutes Muss für alle, die norddeutsche Charakterstudien mögen.

Reeperbahn-Festival eröffnet Im Zeichen der Corona-Pandemie ist am Mittwochabend in Hamburg das Reeperbahn-Festival eröffnet worden. An der "Doors Open"-Show im Operettenhaus nahmen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Entertainment, Medien und Politik teil. Vom ersten Konzert an soll bei dem Club-Festival vor allem getestet werden, ob Live-Musik in Zeiten von Corona und unter Einhaltung aller bestehenden Abstands- und Hygieneregeln auch Spaß macht. Bis Samstagabend sind - verteilt auf 20 kleinere und mittlere Spielstätten - rund 300 Veranstaltungen geplant. Etwa 140 davon sind Musikkonzerte. Der Rest der Hybridveranstaltung aus Musikfestival und Fachkonferenz gehört vor allem den Experten. Den Konferenzteil gibt es dabei ausschließlich digital. Auch zahlreiche Konzerte werden live gestreamt.

Einigung im Streit um Wehrmachtsdenkmal in Lüneburg Nach einer Klage eines Holocaust-Überlebenden muss die Stadt Lüneburg den Begleittext zu einem Wehrmachtsdenkmal ergänzen. Darauf einigten sich am Mittwoch die Stadt und mehrere Kläger vor dem örtlichen Verwaltungsgericht, wie eine Justizsprecherin und die Stadt mitteilten. Den Klägern ging es dem Gericht zufolge darum, den Begleittext des Denkmals für die 110. Infanterie-Division der Wehrmacht dahingehend zu erweitern, dass die Einheit 1941 bis 1944 auch am Völkermord an den Juden in der Sowjetunion beteiligt war. Nach Angaben von Ulf Wuggenig, Professor für Philosophie und Kunstwissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg, waren die Soldaten der Division an der Ermordung von mehr als 9.000 Frauen, Kindern und Kranken im Konzentrationslager Osaritschi in Belarus beteiligt.

RBB überarbeitet Somuncu-Podcast Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat nach Kritik an Äußerungen des Comedians Serdar Somuncu eine redaktionell überarbeitete Fassung des betroffenen Podcasts veröffentlicht. Die Originalfassung sei nicht mehr zugänglich, erklärte Robert Skuppin, Programmchef von Radioeins. Beides sei in Abstimmung mit den beteiligten Künstlern erfolgt. Kern der Debatte ist, was Somuncu mit rassistischen und sexistischen Äußerungen bezweckte: Die einen sehen sie als Grenzüberschreitungen, die anderen als entlarvende Provokation auf Meta-Ebene. Somuncu schildert seine Satire als bewusst eingesetzte Strategie. Laut Skuppin sahen sich viele Menschen durch einzelne Passagen beleidigt und herabgewürdigt.

Der Originalpodcast der Satiriker Florian Schröder und Serdan Somuncu sei bis Dienstag online gewesen, erklärte Skuppin. Der Sender hatte bereits erklärt, die Veröffentlichung in nicht bearbeiteter Form sei ein schwerer redaktioneller Fehler gewesen, und um Entschuldigung gebeten. "Aber: Wenn man Fehler korrigieren kann, soll man es tun." Deswegen habe Radioeins die Redaktionsarbeit nun nachgeholt.