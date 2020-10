Kulturnachrichten

Freitag, 16. Oktober 2020

Filmpreis "Leipziger Ring" wird nicht vergeben Wegen der Corona-Pandemie wird die Stiftung Friedliche Revolution auf die Vergabe ihres Preises "Leipziger Ring" auf dem diesjährigen Dokumentarfilmfest DOK Leipzig verzichten. Die Pandemie lasse weder ein verlässliches Publikumsvoting noch eine persönliche Würdigung und Auszeichnung des Preisträgers zu, erklärte der Vorsitzende der Stiftung, Rainer Vor, am Donnerstag in Leipzig. Im nächsten Jahr wolle man sich aber wieder an dem Filmfestival beteiligen. Die Stiftung vergibt den mit 2.500 Euro dotierten "Leipziger Ring" seit 2010 im Rahmen des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm. Sie würdigt damit nach eigenen Angaben "einen künstlerischen Dokumentarfilm, der bürgerschaftliches Engagement für Demokratie und Menschenrechte beispielhaft aufzeigt" oder unter großem Einsatz und Mut gegen Widerstände und Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit entstanden ist.

Spanische Autorin gewinnt den Planeta-Preis Die spanische Bestseller-Autorin Eva García Sáenz de Urturi hat den diesjährigen Planeta-Preis gewonnen, die am höchsten dotierte literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt. Die 1972 in Vitoria im spanischen Teil des Baskenlandes geborene Autorin erhielt die mit 601.000 Euro dotierte Auszeichnung in Barcelona für ihren historischen Roman "Aquitania", in dem es um kriminelle Intrigen geht. Bekannt wurde Sáenz de Urturi, die zunächst als Augenoptikerin arbeitete, vor allem mit ihrer Roman-Triologie "Die Stille des Todes", "Ritual des Wassers" und "Die Herren der Zeit". Für die 69. Ausgabe des Wettbewerbs waren 582 bisher unveröffentlichte Romane eingereicht worden. Den zweiten Preis und mehr als 150.250 Euro bekam Sandra Barneda für ihren Roman über das Verhältnis zwischen einem Vater und seiner Tochter.

Essener Museum zeigt nie präsentiertes Richter-Bild Das Museum Folkwang in Essen zeigt ab kommenden Monat mit dem Gemälde "Himmel" ein Werk von Gerhard Richter, das bislang nie der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das großformatige Bild wird dem Museum von einer Essener Privatsammlung als Leihgabe ein Jahr lang zur Verfügung gestellt. Es war bislang nur aus Abbildungen bekannt. Ein Sammlerpaar hatte es den Angaben zufolge kurz nach seiner Entstehung direkt aus dem Atelier des Künstlers erworben. Das hochformatige Bild stammt aus dem Jahr 1978.

Kandidaten für Tony-Awards präsentiert Das Alanis-Morissette-Musical "Jagged Little Pill" geht bei den Tony-Awards als Favorit ins Rennen. Das vom gleichnamigen Erfolgsalbum der kanadisch-amerikanischen Sängerin inspirierte Stück wurde heute gleich 15 Mal für die wichtige Auszeichnung nominiert, unter anderem in der Kategorie "Bestes Musical". Konkurrent in dieser Kategorie ist die Bühnenversion des Film-Klassikers "Moulin Rouge". Bei den Theaterstücken ist "Slave Play", das sich mit der Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten beschäftigt, in der Favoritenrolle. Ein genaues Datum für die Preisverleihung wurde noch nicht genannt. Die Tony-Awards zählen zu den wichtigsten Theaterpreisen weltweit.

Shakespeare-Übersetzer Frank Günther gestorben Der renommierte Shakespeare-Übersetzer Frank Günther ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 73 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Ulm gestorben, teilte der Hartmann & Stauffacher Verlag in Köln mit. Günther hat fast das gesamte Werk William Shakespeares neu ins Deutsche übertragen. Dies seien die heute meistgespielten Fassungen auf deutschsprachigen Bühnen, so der Verlag. "Ich übersetze nicht nur vom Englischen ins Deutsche, sondern auch vom 17. Jahrhundert in die Gegenwart", sagte Günther einmal. Zu Beginn seiner Laufbahn war er selbst als Theaterregisseur tätig gewesen. 2014 veröffentlichte er das Buch "Unser Shakespeare". Günther wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Übersetzerpreis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung und mit dem Christoph-Martin-Wieland-Preis.