Kulturnachrichten

Montag, 7. Oktober 2019

Filmmusik-Ehrenpreis für Enjott Schneider Der Ehrenpreisträger des Deutschen Filmmusikpreises 2019 heißt Enjott Schneider. Der 69-jährige Komponist habe sowohl den Spielfilm- als auch den Dokumentarfilmbereich bereichert, hieß es zur Begründung. Mehr als 600 Film-Kompositionen stammen aus seiner Feder - etwa zu "Schlafes Bruder", "Herbstmilch" und "Stauffenberg." Außerdem komponierte er sieben abendfüllende Opern, zehn Oratorien und 16 Orgelsinfonien. Der in Weil am Rhein geborene Komponist hat sich auch als Musikwissenschaftler und Hochschullehrer einen Namen gemacht. Der Deutsche Filmmusikpreis wird während der zwölften Filmmusiktage Sachsen-Anhalt verliehen, die vom 2. bis 9. November stattfinden. Eine neue Kategorie in diesem Jahr sei der Preis für die "Beste Musik im Animationsfilm."

Besson weist Vergewaltigungs-Vorwürfe zurück Der französische Regisseur Luc Besson ("Das fünfte Element") hat Vorwürfe der Vergewaltigung gegen ihn als falsch zurückgewiesen. Er habe in seinem ganzen Leben noch nie eine Frau vergewaltigt, sagte er in einem Fernseh-Interview. Außerdem habe er noch nie eine Frau körperlich oder moralisch zu irgendetwas gezwungen sowie nie einer Frau Drogen verabreicht, so Besson. Ein Richter hatte in der vergangenen Woche entschieden, Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen einer Schauspielerin wieder aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte diese im Februar eingestellt, da sich nach Untersuchungen die Anschuldigungen nicht erhärtet hätten. Die Frau hatte Besson Medienberichten zufolge vorgeworfen, sie in Paris während eines Treffens in einem Hotel unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Er habe über zwei Jahre lang eine emotionale Beziehung zu dieser Person gehabt, räumte Besson in Hinblick auf die Schauspielerin ein. Besson erlangte internationale Bekanntheit durch Kinofilme wie "Léon - Der Profi" und "Im Rausch der Tiefe".

Museum Friedland bekommt Fotografen-Nachlass Der Nachlass des Bildjournalisten Fritz Paul zum Grenzdurchgangslager Friedland gelangt in den Besitz des Museums Friedland. Ausgewählte Bilder aus der Schenkung sollen im Foyer des Museums gezeigt werden. Paul fotografierte das Lager von 1946 bis in die 1970er Jahre. Er habe dessen Wahrnehmung in den Medien über Jahrzehnte wie kein anderer geprägt, so eine Museumssprecherin. Zu Pauls Motiven zählen neben der Ankunft der Heimkehrer und Aussiedler Porträts der Lagerbewohner und -beschäftigten sowie Szenen aus dem Lagerleben. Das Grenzdurchgangslager Friedland wurde im September 1945 auf Anordnung der britischen Armee als erste Anlaufstelle für Flüchtlinge und Vertriebene in Deutschland eingerichtet. Das 2016 eröffnete Museum Friedland dokumentiert in einer Dauerausstellung dessen Geschichte.

Feuer im Amazonas bedrohen historische Felsmalereien Die Brände am Amazonas drohen in Brasilien jahrtausendealte Felsmalereien zu zerstören. Die Feuer seien am Wochenende im Nationalpark Monte Alegre ausgebrochen, berichtete das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Umweltbehörde des Staates Pará. Die von den Flammen bedrohten Felsmalereien erstrecken sich über 200 Meter Länge. Experten zufolge beweisen sie, dass bereits vor mehr als Zehntausend Jahren Menschen in der Amazonasregion lebten. Bereits im Juli und August hatten Waldbrände rund um den Amazonas gewütet, sich zuletzt aber verlangsamt. Papst Franziskus forderte einen besseren Schutz für die Umwelt sowie indigene Völker im Amazonasgebiet.

Das Moulin Rouge feiert 130-jähriges Bestehen Der Pariser Varieté-Club Moulin Rouge hat am Abend sein 130-jähriges Bestehen gefeiert. Tausende Besucher waren für die Feier mit Cancan-Tänzen und einem Feuerwerk auf den abgesperrten Boulevard im Stadtviertel Montmartre gekommen. Das Moulin Rouge wurde im Jahr 1889 eröffnet - im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt wurde.

Kinderfilmfestival "Schlingel" in Chemnitz eröffnet In Chemnitz ist am Abend das internationale Kinderfilm-Festival "Schlingel" eröffnet worden. Bis zum kommenden Sonntag stehen über 230 Filme aus 52 Ländern auf dem Programm. Mehr als 100 davon konkurrieren um insgesamt 19 Preise mit einem Gesamtwert von 64.000 Euro. Die Wettbewerbe werden in den Kategorien Kinder-, Junior- und Jugendfilm sowie für Animations- und Kurzfilme ausgetragen.

Archäologen finden in Israel 5000 Jahre alte Stadt Bei Notgrabungen vor Straßenarbeiten in Zentralisrael sind Überreste einer 5000 Jahre alten Stadt einschließlich eines religiösen Tempels gefunden worden. "Dies ist das frühbronzezeitliche New York unserer Region", beurteilten die Grabungsleiter laut einer Mitteilung der israelischen Antikenbehörde den Fund in En Esur in der nördlichen Scharon-Ebene. Die Stadt, die größte bislang in Israel gefundene aus dieser Zeit, sei einst sorgfältig geplant worden. Sie erstreckte sich über geschätzt 65 Hektar und bot rund 6.000 Bewohnern Platz. Die Funde lassen laut der Behörde erstmals Schlüsse über die Bewohner der Region, ihre Gesellschaftsorganisation und soziale Hierarchie in der frühen Bronzezeit zu. Demnach betrieben sie hauptsächlich Ackerbau. Unter der frühbronzezeitlichen Stadt habe man bei den Grabungen zudem Reste einer rund 7.000 Jahre alten Siedlung freigelegt.

Kritik an Verbot von Gladbachfahnen in der Türkei Die Kritik am Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte gegen Fußballfans von Borussia Mönchengladbach hält an. Wegen der auf dem Mönchengladbacher Stadtwappen abgebildeten christlichen Symbole waren einigen Fans beim Euro-League-Spiel am Donnerstagabend in Istanbul ihre Fahnen abgenommen worden. "Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland Moscheen bauen, aber deutsche Fans in der Türkei ihre Flaggen abgeben müssen. Auf der türkischen Fahne ist der islamische Halbmond - sollen wir die etwa bei uns verbieten?", sagte FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff der "Bild"-Zeitung. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir rief den europäischen Fußballverband Uefa auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen für die Schikanen. Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Deutschlands sagte der "Welt", es sei verheerend, was da passiert sei.

Judith Butler: Mit Hegel Nationalismus überwinden In Zeiten des Wiedererstarkens von Nationalismus und Rassismus spricht sich die US-Intellektuelle Judith Butler für eine erneute Betrachtung von Georg Wilhelm Friedrich Hegel als Orientierungshilfe aus. Man solle den Blick zurück zu dem Philosophen wenden, um nach vorne zu schauen, mahnte die Vordenkerin der Genderforschung am Sonntag in Marbach. Das Leben sei durch Formen der Abhängigkeit gekennzeichnet, die nicht an nationalen oder anderen Grenzen endeten. Als soziale Geschöpfe seien die Menschen durch Bindungen definiert, jeder Angriff darauf sei ein Angriff auf das eigene Selbst. Butler gilt in der Philosophie als Star ihres Faches.

Erster Nationalerbe-Baum ausgezeichnet 17 Meter Stammumfang, geschätzt 600 bis 800 Jahre alt: Eine dicke Linde aus dem Emsland ist am Wochenende als Deutschlands erster "Nationalerbe-Baum" ausgezeichnet worden. Mit dem Titel will die Deutsche Dendrologische Gesellschaft laut eigener Mitteilung das Bewusstsein für besonders alte, außergewöhnliche Bäume schärfen. Die Dendrologie beschäftigt sich mit der Lehre von den Bäumen und Gehölzen. Die Dendrologische Gesellschaft will insgesamt 100 Bäume mit dem Titel "Nationalerbe" auszeichnen. "Sie sollen erhalten, gepflegt und geschützt werden, damit sie in Würde altern können", sagte der Dresdner Forstwissenschaftler Andreas Roloff.