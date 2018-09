Kulturnachrichten

Samstag, 15. September 2018

Filmmuseum über große Kinoeffekte Schau über Spezialtricks im Film Mit einer aufwendigen Schau über Filmtricks und Spezialeffekte startete das Filmmuseum Düsseldorf seine Ausstellung "Fantastische Welten". Gezeigt werden unter anderem Verfahren wie Stopptrick, Mehrfachbelichtung oder Rückprojektion. Sie verhalfen Action- und Sciencefictionfilmen von den Anfängen des Kinos bis ins digitale Zeitalter zu lebendiger Wirkung. Die Zuschauer können auch selbst filmen oder visuelle Effekte ausprobieren. Die Ausstellungsmacher ließen sich für ihr Konzept von Fachleuten der Branche wie Volker Engel ("Independence Day") und Dan Curry ("Star Trek") beraten. Zu sehen sind auch Originalrequisiten aus bekannten Top-Filmen wie das Oberdeck der "USS Enterprise". Geplant sind außerdem Filmreihen, Workshops und Seminare mit namhaften Effekt-Spezialisten aus Deutschland und den USA. Die Schau dauert bis 30. Juni 2019.

Iran schickt Gesellschaftsdrama ins Oscar-Rennen "No Date, No Signature" von Vahid Jalilvand Der Iran schickt das Gesellschaftsdrama "No Date, No Signature" (deutscher Titel: "Ohne Datum und Unterschrift") von Regisseur Vahid Jalilvand ins Oscar-Rennen. Die im Iran für die Auswahl zuständige Cinema-Stiftung Farabi reichte den Film für die Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" ein. Er hatte im vergangenen Jahr bereits mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, unter anderem bei den Filmfestspielen in Venedig. Der Film handelt von einem Gerichtsmediziner, der in einen Unfall mit einem Motoradfahrer und dessen kleinen Sohn verwickelt wird. Zunächst scheint keiner der beiden ernsthaft verletzt zu sein, doch am nächsten Tag landet die Leiche des Jungen in der Pathologie. Die Autopsie ergibt Lebensmittelvergiftung. Der Pathologe jedoch befürchtet, mitschuldig am Tod des Kindes zu sein, und beginnt mit Recherchen. Der Film steht im Herbst beim Filmfest Hamburg auf den Programm. Die fünf nominierten Filme für den Auslands-Oscar wird die Academy am 22. Januar 2019 bekanntgeben.

Internationales Tanzfestival startet Sechste Auflage in Erfurt Beim internationalen Tanzfestival Erfurt geht es in diesem Jahr um Macht, Kontrolle, Angst und Verunsicherung in einer komplexer werdenden Gesellschaft. Dazu werden Tanzcompanys aus Deutschland, Griechenland und dem Nahen Osten erwartet, wie der Veranstalter, das Tanztheater Erfurt, mitteilte. Bis zum 26. Oktober sind neun Vorstellungen geplant. Zum Auftakt steht am Abend eine Performance des israelischen Choreografen Edan Gorlicki auf dem Programm. Zum Festivalprogramm gehört auch eine Neuinszenierung des Stücks "Alice im Wunderland" nach dem Kinderbuchklassiker von Lewis Carroll. In der Choreografie der künstlerischen Leiterin des Festivals, Ester Ambrosino, werden 120 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren mitwirken und zeitgenössischen Tanz, Break Dance und modernes Ballett auf die Bühne bringen. Das Erfurter Tanzfestival gibt es seit 2001.

Aufsehenerregende Skulptur in London Gigantischer Kopf blickt über die Themse Die Skulptur eines gigantischen Kopfes, der über die Themse blickt und nachts seine Farbe je nach der Stimmung der Betrachter wechselt, ist die neueste Attraktion auf Londons South Bank. Das Werk "Head Above Water" (Kopf über Wasser) von Möbel- und Lichtdesigner Steuart Padwick soll das Bewusstsein für Fragen der psychischen Gesundheit fördern. Die Arbeit wurde anlässlich der London Design Fair, die heute eröffnet wurde, installiert. Padwick erklärte, die Beleuchtung seiner Neun-Meter-Skulptur könne wechseln, "um die Stimmungen des Gehirns zu zeigen: Glücklich, traurig, fröhlich". Die Menschen könnten über einen Twitter-Feed mit dem bei Dunkelheit beleuchteten Kopf in Verbindung treten und ausdrücken, wie sie sich fühlen. Unterstützt wird das Projekt von der Organisation für psychische Gesundheit "Time To Change". Sie will eine Debatte über die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen anregen.

Prominente setzen sich für Berliner Mauer-Projekt ein Das umstrittene Kunstprojekt "DAU Freiheit" erhält Unterstützung aus Künstlerkreisen. In einem offenen Brief sprachen sich unter anderem die Schauspielerinnen und Schauspieler Iris Berben, Veronica Ferres, Lars Eidinger und Tom Schilling dafür aus. Auch die Regisseure Sönke Wortmann und Leander Haußmann sowie die Modemacher Guido Maria Kretschmer und Michael Michalsky haben eine Resolution unterzeichnet. Darin heißt es wörtlich: "Dieses Experiment abzublasen, organisiert und akribisch vorbereitet von Spezialisten, mit denen die Stadt bei anderen Großveranstaltungen bisher gute Erfahrungen gemacht hat, wäre eine paranoide Kleinmütigkeit, die nicht zu Berlin passt..." Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky soll vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein Gebäudekomplex am Berliner Boulevard 'Unter den Linden' mit einer Betonmauer abgeriegelt werden.

Deutscher Schauspielpreis für "Bad Banks"-Darsteller Peter Simonischek mit Ehrenpreis ausgezeichnet Gleich zwei Darsteller der ZDF/Arte-Serie "Bad Banks" sind mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der Preis für die beste Schauspielerin in einer Hauptrolle ging an Paula Beer. Sie spielt in dem Finanzthriller eine Investmentbankerin. Beers "Bad Banks"-Mitspieler Barry Atsma erhielt die Auszeichnung als bester männlicher Hauptdarsteller. Beer teilt sich ihren Preis mit Schauspielkollegin Rosalie Thomass. Sie wurde für ihre Hauptrolle in dem Kinofilm "Eine unerhörte Frau" geehrt, wie der Bundesverband Schauspiel mitteilte. Als beste Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle wurde Lina Beckmann für den Kinofilm "Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer?" ausgezeichnet. Der Preis für den besten Schauspieler in einer komödiantischen Rolle ging an Jörg Schüttauf für die DDR-Komödie "Vorwärts immer!". Der österreichische Theater- und Filmschauspieler Peter Simonischek wurde mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk geehrt.

Händler will unbekannten Rembrandt entdeckt haben Im Mai wurde bereits ein unbekanntes Rembrandt-Porträt vorgestellt Der niederländische Kunsthändler Jan Six hat nach eigener Darstellung ein weiteres bislang unbekanntes Werk des holländischen Meisters Rembrandt entdeckt. Er habe das Gemälde "Lasset die Kindlein zu mir kommen" beim Kölner Auktionshaus Lempertz bereits 2014 als Werk Rembrandts identifiziert, sagte Six der Tageszeitung "De Volkskrant". Gemeinsam mit einem nicht genannten Investor habe er das Gemälde für rund 1,5 Millionen Euro ersteigert. Der Rembrandt-Experte Ernst van de Wetering soll es nach den Worten des Händlers als Frühwerk des Malers ansehen. Six hatte bereits im Mai international Furore gemacht, als er das bis dahin unbekannte Rembrandt-Gemälde "Porträt eines jungen Mannnes" vorgestellt hatte. Das Gemälde wird noch restauriert und soll nächstes Jahr in Leiden ausgestellt werden.

Der "Stern" zeigt falsche Hitler-Tagebücher Tagebücher waren einer der größten Skandale der Mediengeschichte Das Hamburger Magazin "Stern" lädt zu seinem 70. Geburtstag an diesem Samstag zu einem Tag der offenen Tür in die Redaktionsräume am Hafenrand ein. Erstmals zeigt der Verlag dabei aus seinen Beständen öffentlich auch sieben der gefälschten Hitler-Tagebücher, die 1983 einen der großen Medienskandale der Nachkriegszeit auslösten. Die Kladden stehen allerdngs nicht im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern sind nur einer unter zahlreichen Programmpunkten. Den gesamten Tag bietet der Verlag Gruner + Jahr Führungen an, bei denen die Produktion des Blattes erklärt wird. Reporter, Fotografen, Grafiker und Karikaturisten des "Stern" berichten über ihre Arbeit und diskutieren über aktuelle Themen aus Politik und Journalismus.